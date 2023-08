Boas e baratas: 5 smartbands perfeitas para treinar por até R$ 400

Smartbands são opções interessantes para quem deseja um wearable para monitorar sua vida esportiva, mas não pode gastar muito. A Xiaomi Mi Band 7, por exemplo, é capaz de rastrear mais de 110 exercícios, tem resistência à água de até 50 metros e pode ser encontrada por apenas R$ 207 na Amazon . Há outras opções igualmente baratas das marcas Huawei e Amazfit. Vale ressaltar que, diferente dos smartwatches, as pulseiras não permitem a instalação de aplicativos externos e geralmente não têm GPS integrado. No entanto, são ótimos acessórios para a prática esportiva e também para uso diário. A seguir, veja cinco smartbands perfeitas para treinar por até R$ 400.

Mi Smart Band 6 no pulso — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

📝 Quais são os melhores smartwatches para comprar na atualidade? Veja no Fórum TechTudo

Huawei Band 7

A Huawei Band 7 é uma opção para quem quer ter um wearable para usar durante os treinos, mas não está disposto a gastar muito. A pulseira vem com tela AMOLED de 1,47 polegada e tecnologia Always On Display, que exibe informações importantes mesmo com a tela desligada. A bateria é de 180 mAh, e o wearable possui resistência à água de até 5 ATM.

Ideal para quem pratica esportes, a Huawei Band 7 consegue acompanhar 96 tipos de exercícios físicos, desde corrida até ciclismo e passando por natação e yoga. Ela também é capaz de medir taxa de oxigenação no sangue e batimentos cardíacos, assim como a qualidade do sono e o número de passos dados. A pulseira também te avisa quando você estiver muito tempo parado e se movimentando pouco. A Huawei Band 7 pode ser encontrada por cerca de R$ 239 na Amazon.

Huawei Band 7 está disponível em quatro cores diferentes — Foto: Divulgação/Huawei

Gostou do produto? Compre aqui baratinha Huawei Band 7 R$ 239 IR À LOJA

Todas as ofertas de Huawei Band 7 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. baratinha Huawei Band 7 R$ 239 IR À LOJA

Huawei Band 8

Este modelo da Huawei se destaca pelo seu custo-benefício. Com cerca de 14 gramas sem a pulseira, a Band 8 é leve e traz tela AMOLED de 1,47 polegada. Apesar de a fabricante chinesa não divulgar as especificações da bateria, afirma que esta possui duração de 10 dias em uso padrão.

Como rastreador fitness o wearable também se sai bem, monitorando mais de 100 tipos de exercícios físicos. Além disso, a Huawei Band 8 se destaca pelo monitoramento de sono mais preciso e a capacidade de medir o nível de oxigenação no sangue e batimentos cardíacos de forma contínua. O aparelho pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 198.

Huawei Band 8 — Foto: Divulgação/Huawei

Gostou do produto? Compre aqui 14 dias bateria Huawei Band 8 R$ 198 IR À LOJA

Todas as ofertas de Huawei Band 8 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 14 dias bateria Huawei Band 8 R$ 198 IR À LOJA

Xiaomi Mi Band 6

A Mi Band 6, da Xiaomi, foi lançada em 2021 e ainda se mantém como uma boa opção de smartband — apesar de já haver modelos mais recentes. O wearable da fabricante chinesa tem tela AMOLED de 1,56 polegada e é resistente ao uso em até 50 metros debaixo d’água, o que faz da pulseira uma boa opção para quem pratica natação. A bateria tem duração média de 14 dias em uso normal, segundo a Xiaomi.

Falando dos recursos fitness, a pulseira consegue rastrear 30 tipos de esportes de forma automática, incluindo corrida, caminhada, esteira, ciclismo, elíptico e máquina de remo. Ou seja, você não precisará mexer no relógio para que ele comece a rastrear suas atividades. O dispositivo também possui sensor de oxigenação no sangue, monitora batimentos cardíacos e também a qualidade do sono, além de trazer outros recursos que incrementam o acompanhamento da saúde do usuário.

Mi Smart Band 6 vem com tela maior e detecta mais exercícios — Foto: Divulgação/Xiaomi

A smartband não possui GPS integrado, de forma que, para acompanhar a distância percorrida, o usuário precisará estar em posse de seu celular. A pulseira pode ser comprada por a partir de R$ 273 no site da Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui tela amoled Xiaomi Mi Band 6 R$ 273 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Mi Band 6 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. tela amoled Xiaomi Mi Band 6 R$ 273 IR À LOJA

Xiaomi Mi Band 7

A Mi Band 7 é uma das smartbands mais recentes da Xiaomi. Em relação à geração anterior, o wearable se destaca pela tela, que também é do tipo AMOLED, mas dessa vez traz 1,62 polegada, resolução de 192 x 490 pixels e o recurso Always on Display. A Mi Band 7 vem com bateria de 180 mAh, capaz de durar 14 dias em uso típico, e resistência à água, podendo ser usada em até 50 metros de profundidade.

Falando dos recursos voltados à prática de exercícios, o dispositivo é capaz de monitorar mais de 110 atividades físicas. O rastreamento automático, porém, suporta apenas cinco modos: corrida ao ar livre, elíptico, caminhada, máquina de remo e esteira. Além disso, a pulseira sugere se sua carga de treino está boa, abaixo ou acima do que é adequado para você e faz o mesmo com a recuperação. A smartband também acompanha a taxa de oxigênio no sangue, batimento cardíaco, sono e estresse. A Mi Band 7 pode ser encontrada na Amazon por R$ 207.

Xiaomi Mi Band 7 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Gostou do produto? Compre aqui display amoled Xiaomi Mi Band 7 R$ 207 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Mi Band 7 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. display amoled Xiaomi Mi Band 7 R$ 207 IR À LOJA

Amazfit Band 7

A Amazfit Band 7 é outra opção de smartband para exercícios com um bom custo-benefício. O modelo possui tela AMOLED de 1,47 polegada e certificação à prova d'água por até 5 ATM. Entre os destaques da pulseira está a bateria de 232 mAh, que promete durar até 28 dias em economia de energia ou 18 dias de uso típico. Além disso, a Amazfit Band 7 vem com Alexa de forma integrada.

Amazfit Band 7 — Foto: Divulgação/Amazfit

Quanto aos recursos fitness, ela rastreia 120 tipos de exercícios físicos, fazendo reconhecimento inteligente de caminhada, corrida, elíptico e máquina de remo. A pulseira também monitora níveis de estresse, saturação no sangue e frequência cardíaca durante 24 horas por dia, e permite acesso rápido aos três dados. Interessados podem comprar a Amazfit Band 7 por R$ 239 na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui tela amoled Amazfit Band 7 R$ 239 IR À LOJA

Todas as ofertas de Amazfit Band 7 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. tela amoled Amazfit Band 7 R$ 239 IR À LOJA

Com informações de Xiaomi, Android Authority e Tech Advisor

📽 Smartwatch: conheça 4 funções que podem salvar vidas

Smartwatch: conheça 4 funções que podem salvar vidas