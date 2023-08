Botify AI: conheça apps para conversar com Elon Musk e 100 personagens

O Botify AI é um popular aplicativo de inteligência artificial que pode ser baixado gratuitamente na Google Play Store e na App Store. A proposta é oferecer maneiras lúdicas de conversar com a inteligência artificial, visto que a plataforma simula troca de mensagens com uma lista repleta de personalidades históricas, personagens fictícios e até mesmo pessoas famosas ainda vivas, como o bilionário Elon Musk. Além disso, há outras funcionalidades interessantes, como a possibilidade de criar um bot exclusivo, com as características de sua preferência. Todos os processos dentro do app podem ser realizados em passos simples, o que também se torna um excelente benefício. A seguir, saiba mais sobre o Botify AI e entenda se o app é seguro; veja, ainda, o passo a passo para começar a utilizá-lo.