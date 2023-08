Cadeiras gamer rosas podem ser ideais para dar mais estilo ao cenário e fornecer mais conforto para quem passa longas horas em frente ao computador. Empresas como Havit, Vinik, Max Racer e Fortrek oferecem produtos na cor rosa por valores a partir de R$ 665 , como é o caso da Vinik CGR10BRS, que suporta um peso máximo de 150 kg e permite uma inclinação máxima de 135 graus. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Outro destaque é a Max Racer Skilled, que alterna entre as cores preto e rosa, acompanha almofadas de apoio para cabeça e lombar, e está acessível por aproximadamente R$ 989. Já a Havit GC932, oferece um encosto de 82 cm, permite uma altura máxima de 133 cm e pode ser adquirida por cerca de R$ 999. Veja a seguir cinco cadeiras rosas para comprar no Brasil.

Cadeira gamer rosa: 5 modelos para dar conforto e estilo ao seu setup — Foto: Divulgação/Warrior

A Vinik CGR10BRS é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo mistura as cores branco e rosa, possui estrutura, braços e encosto produzidos em plástico polipropileno, base de nylon, além do assento confeccionado em madeira, espuma e tecido. É possível obter a cadeira por preços que se iniciam em R$ 665.

Outra característica é que esta cadeira consegue alcançar uma inclinação máxima de 135° e suporta um peso máximo de 125 kg. O produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores indicam que o item é confortável e oferece uma montagem prática. Poré, alguns alegam que a estrutura do material é frágil.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não vem com almofadas de apoio

2. Havit GC933 Ultimate – a partir de R$ 799

A Havit GC933 Ultimate é mais uma escolha que pode auxiliar o setup gamer. Diferente do item anterior, este acompanha almofadas para lombar e pescoço, que podem ou não serem anexadas na cadeira e visam auxiliar no conforto. Segundo a marca, este produto possui tanto o encosto quanto o assento preenchido por espuma. O artigo está disponível na cor rosa, com detalhes brancos a partir de R$ 799.

A fabricante reforça que o modelo oferece um encosto que pode ser regulado em ângulos de 90° a 120°, e braços reguláveis em 70 cm e 80 cm de altura.

Prós: vem com almofadas para o pescoço e lombar

vem com almofadas para o pescoço e lombar Contras: poderia reclinar mais

3. Fortrek Cruiser Rosa – a partir de R$ 899

A Fortrek Cruiser Rosa é outra alternativa que pode agradar os usuários. De acordo com a fabricante, este modelo vem equipado com um encosto reclinável, que pode alcançar ângulos de 90° e 155°, possui braços bidirecionais e conta com um balanço que alterna entre 3° e 18°. A cadeira dispõe de revestimento em nylon, preenchimento em espuma e pode ser adquirida por cerca de R$ 899.

O item também acompanha as almofadas de encosto para lombar e pescoço, além de também vir equipada com um mecanismo de ajuste de altura no formato de borboleta. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores destacam que a cadeira possui um material resistente, montagem fácil e um design elegante. No entanto, alguns alegam que as rodinhas quebraram com menos de dois meses de uso.

Prós: conta com um encosto reclinável de 90° e 155°

conta com um encosto reclinável de 90° e 155° Contras: alguns compradores alegam que as rodinhas quebraram com pouco tempo de uso

4. Max Racer Skilled – a partir de R$ 989

Outra opção para o setup é a Max Racer Skilled, que vem na cor preto com rosa. Segundo as especificações da marca, este modelo possui um encosto de 80 cm, estrutura em aço de 1,2 mm, pistão de classe quatro, base revestida de nylon e uma inclinação que pode chegar até a 180°. O produto é comercializado por aproximadamente R$ 989.

A cadeira também acompanha almofadas de apoio para lombar e pescoço, permite uma altura mínima de 1,60 m e máxima de 2 m, além de suportar um peso de até 150 kg. Avaliada com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam o conforto proporcionado, o assento largo e a altura dos braços.

Prós: suporta um peso máximo de até 150 kg

suporta um peso máximo de até 150 kg Contras: preço elevado

5. Havit GC932 – a partir de R$ 999

A Havit GC932 é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo vem nas cores rosa e branco, possui revestimento em nylon, além de contar com assento e encosto confeccionados em esponja. Assim como a grande maioria dos itens desta lista, este também acompanha almofadas para lombar e pescoço. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 999.

A marca ressalta que a inclinação da cadeira pode chegar a 150° e o peso máximo suportado é de 150 kg. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores apontam que ele possui uma montagem fácil e um design bonito. Por outro lado, alguns alegam que o item é um pouco duro, o que pode impactar no conforto.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: alguns compradores reclamam que a estrutura é dura

