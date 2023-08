Caixa de som ativa: veja 6 modelos por a partir de R$ 629

Caixas de som ativas são indicadas para músicos e profissionais que trabalham com o público, já que não oferece um sistema abrangente de energia e alcance. Elas apresentam um amplificador embutido, que modula a reprodução sonora, além de admitir potências mais elevadas. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 629 , como é o caso do Tomate MTS-2026, que conta com transmissão de áudio via Bluetooth 4.0, potência acústica de 100 W com canais de áudio 2.0 e frequências de 40 - 20kHz. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já a JBL IRX108BT oferece pré-configurações de EQ, alto-falante de 20 cm e a possibilidade de conexão sem fio via Bluetooth por cerca de R$ 2.911. Outra opção é a JBL Eon One Compact, que conta com vem equipado com um alto-falante profissional e um mixer de quatro canais por cerca de R$ 5.801. Confira seis modelos de caixas de som ativas para comprar no Brasil.

A Tomate MTS-2026 é uma caixa de som ativa com transmissão de áudio via Bluetooth 4.0 e potência acústica de 100 W com canais de áudio 2.0. De acordo com as especificações, ela é capaz de reproduzir as frequências de 40 - 20kHz com muita nitidez e detalhamento, além de contar com uma entrada óptica, outra auxiliar RCA e uma USB. Além disso, seu nível de pressão sonoro é de até 95dB e os seus alto-falantes são do tipo woofer. Ela pode ser adquirida por preços que partem de R$ 629 na Amazon.

Sua distância de transmissão de até 12 m torna o periférico interessante para as mais diversas aplicações, como para um estúdio musical, para completar o aparelho sonora da televisão ou ambientes corporativos. A caixa acompanha 1 controle remoto, 1 cabo para ligação das caixas acústicas, 1 cabo P2/RCA, 1 cabo óptico e 1 fonte bivolt automática. Atualmente, a MTS-2026 conta com 76% de aprovação total. Os destaques vão para o custo-benefício e fácil instalação.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não tem Bluetooth 5.0

Prós: custo-benefício

Contras: não tem Bluetooth 5.0



A Staner PS1501 apresenta uma alça lateral de transporte e acompanha um tripé de sustentação. Com uma potência de 200 W, o aparelho traz conexão sem fio via Bluetooth, úteis para tocar música apenas com o celular e sua estrutura acompanha um driver de titânico. O modelo disponibiliza um painel na parte traseira inferior com botões de comando e portas de conexão, entre elas uma entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4", LINE com conectores XLR, RCA e P2.

Para aumentar as possibilidades de reprodução, possui um slot para leitura de cartão de memória micro SD, USB e conexão FM com a rádio local. As dimensões são de ‎36 x 44 x 80 cm, e o alto-falante traz a tecnologia woofer para a reprodução de sons graves. A caixa exige uma fonte de alimentação externa para funcionar e até o momento, possui 4 de 5 estrelas na Amazon. Os destaques vão para o custo-benefício e a qualidade de som emitida pela caixa. Interessados podem comprá-la por a partir de R$ 1.537.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: potência poderia ser maior

Prós: custo-benefício

Contras: potência poderia ser maior



3. Hayonik CPA 15600L – a partir de R$ 1.764

A caixa de som ativa Hayonik CPA 15600L é um modelo desenvolvido para apresentar uma boa qualidade sonora e a conectividade. O periférico conta com potência de 600 W e potência RMS de 300 W. O alto-falante de 15 polegadas reproduz uma reposta de frequência entre 50 Hz e 20 mil Hz e promete amplificar bons sinais de agudo e de grave nas músicas. Além disso, ela acompanha entradas de cartão de memória, AUX, XLR, USB e conexão Bluetooth. Já a parte traseira do equipamento apresenta um painel de controle e a possibilidade de sintonizar com rádio FM.

O aparelho acompanha uma fonte de alimentação bivolt, especificada nas voltagens de 127 V e 220 V: o usuário precisa configurar a rede desejada na parte traseira inferior. O modelo apresenta dimensões de 48 x 39 x 76 cm. O modelo está disponível por valores a partir de R$ 1.764.

Prós: potência de 600 W

potência de 600 W Contras: não há

Prós: potência de 600 W

Contras: não há



A JBL IRX108BT se destaca por oferecer volume e definição de áudio. Ela oferece pré-configurações de EQ, onde é possível de forma rápida e fácil extrair um ótimo resultado sonoro. O aparelho apresenta um único alto-falante de 20 cm e a possibilidade de conexão sem fio via Bluetooth. Além disso, a caixa oferece uma potência de 200 Watts e um painel traseiro com todas as teclas de controle. No entanto, é preciso de uma fonte externa de alimentação para o funcionamento do produto.

Ela acompanha duas entradas combo mic/line e uma saída de loop-XLR complementam este sistema leve e durável. Além disso, a fabricante pontua que o corpo da caixa possui uma redução que atenua automaticamente na música quando a fala é detectada e alças que facilitam o transporte. As dimensões do periférico alcançam 48,6 cm de altura x 31,3 cm de largura x 25,8 cm de profundidade. Avaliada em 4,3 de 5 estrelas, os compradores destacaram que a caixa é muito pesada, chegando a até 10 kg. Ela pode ser encomendada por R$ 2.911.

Prós: som limpo e de alto alcance

som limpo e de alto alcance Contras: relatam que é uma caixa de som pesada

Prós: som limpo e de alto alcance

Contras: relatam que é uma caixa de som pesada



A JBL IRX112BT traz design com duas alças para facilitar o transporte: uma na parte superior e outra lateralizada. O aparelho apresenta um único alto-falante de 20 cm e a possibilidade de conexão sem fio via Bluetooth. A caixa oferece uma potência de 300 Watts, reposta de frequência entre 53 Hz e 20 mil Hz e um painel traseiro com todas as teclas de controle. Ainda de acordo com a marca, o alto-falante admite tecnologia inteligente que suspende a estática resultante da microfonia, além de suavizar os demais ruídos das músicas.

O painel de controle promete três entradas de conexão XLR. O produto está disponível na Amazon por a partir de R$ 3.671. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, os compradores destacaram é necessário sempre estar com ela na tomada para o funcionamento do produto, o que pode não ser tão interessante para quem procura uma caixa com bateria integrada.

Prós: qualidade do som e conexão sem fio

qualidade do som e conexão sem fio Contras: só funciona com uma fonte de alimentação

Prós: qualidade do som e conexão sem fio

Contras: só funciona com uma fonte de alimentação



6. JBL Eon One Compact – a partir de R$ 5.801

A JBL EON ONE Compact é o modelo mais caro da lista. O periférico vem equipado com um alto-falante profissional e um mixer de quatro canais completo com pré-amplificadores, entrada exclusiva para guitarra, Phantom Power, Efeitos Lexicon e DBX, Ducking e EQ. No entanto, um dos maiores destaques fica do produto fica para os efeitos e pré-configurações, que permite o comprador a customizar o som através do seu disponível móvel ou tablet, com o aplicativo JBL Eon One. O alto-falante é do tipo woofer e tweeter. De acordo com as especificações, a resposta mínima de frequência da caixa de até 37,5 Hz enquanto a máxima é de 20 kHz. Já a sua potência fica para 120 W.

Além disso, o modelo traz a tecnologia ducking, que abaixa o volume da música automaticamente quando a fala é detectada. É possível emparelhar a caixa via Bluetooth. Além disso, ela conta com controle DSP, permitindo uma conexão de até quatro unidades usando o app. A marca promete uma autonomia de bateria de até 12 horas. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacaram a caixa de som por ser um modelo portátil, pesando apenas 8 kg. Interessados vão precisar investir R$ 5.801.

Prós: é um modelo compacto e com áudio profissional

é um modelo compacto e com áudio profissional Contras: preço elevado

Prós: é um modelo compacto e com áudio profissional

Contras: preço elevado



