Caixas de som Bluetooth potentes são ideais para fazer festas em qualquer lugar sem se preocupar com fios. Os modelos da lista podem ser interessantes para fazer eventos em ambientes internos e externos. Fabricantes como Mondial, JBL e Pulse, da Multilaser , disponibilizam opções por preços a partir de R$ 547 , como é o caso da Mondial Connect Power II CM-550. Ela oferece potência 550 W, função TWS e conexão Bluetooth. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já a Pulse SP509 é uma caixa de som potente que serve para uso interno, tanto para sala, TV ou para uma caixa padrão de ambiente e pode ser adquirida por R$ 1.047. Para quem não está preocupado com valores altos, a JBL Boombox 3 conta um subwoofer de 80 W RMS, dois alto-falantes intermediários de 40 W, dois tweeters de 10 W RMS e uma construção resistente por cerca de R$ 2.425. Veja a seguir seis caixas de som Bluetooth potentes para comprar no Brasil.

Caixa de som Bluetooth potente: 6 modelos para não se preocupar com fios — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

Qual melhor caixa de som portátil? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Mondial Connect Power II CM-550 – a partir de R$ 547

A Mondial Connect Power II CM-550 é o modelo mais em conta da lista. Ela oferece dimensões robustas de 57 cm de altura por 37 cm de largura, pesando cerca de 7,8 kg. O item acompanha um único alto-falante no centro, é possível usufruir de uma potência elevada de 550 W e de um sistema de luzes LED. O design oferece recursos para facilitar o transporte do equipamento, como as rodinhas na região traseira e a alça na parte superior. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 540 na Amazon.

A interface de conexão se encontra na região traseira e concentra duas portas P10 para microfones e instrumentos, uma USB para pen drive e cabo, um slot para cartão de memória, e até entradas P2 para plugs de vídeo e áudio. O sistema interno carrega a tecnologia TWS, que permite conectar duas caixas do mesmo modelo via conectividade Bluetooth. Acompanha controle remoto para configuração das principais funções, como volume e controle das músicas. Atualmente, avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o poder amplificador da caixa de som. Porém, criticam a ausência de graves durante a reprodução sonora.

Prós: potência robusta

potência robusta Contras: ausência de graves

Gostou do produto? Compre aqui ACEITA PENDRIVE Mondial Connect Power II CM-550 R$ 579 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mondial Connect Power II CM-550 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ACEITA PENDRIVE Mondial Connect Power II CM-550 R$ 579 IR À LOJA

2. Pulse Xplode 3 – a partir de R$ 578

A Pulse Xplode 3 é uma opção intermediária em termos de valores e, apesar do tamanho relativamente compacto, garante potência sonora de até 300 W. As características devem agradar um público mais criterioso com a amplitude sonora, mas que também se preocupa com a facilidade no transporte. Já em termos de conectividade, a Xplode 3 acompanha suporte Bluetooth e entrada USB. Vale pontuar que a caixa conta com a tecnologia TWS, que permite pareá-la com outro alto-falante compatível para amplificar o som.

A bateria oferece 3.600 mAh e pode ser recarregada com um conector USB-C. Outro destaque é o revestimento IPX5, contra respingos d’água, que permite levar o produto para locais como praia e piscina. O acabamento também dispõe de luzes de LED. O modelo em questão é classificado em 4,6 estrelas de 5 na Amazon, com destaque para o custo-benefício e fácil transporte. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 578.

Prós: proteção contra água e bateria duradoura

proteção contra água e bateria duradoura Contras: sem informações sobre a potência sonora

Gostou do produto? Compre aqui COM LEDS Pulse Xplode 3 SP606 R$ 643 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pulse Xplode 3 SP606 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM LEDS Pulse Xplode 3 SP606 R$ 643 IR À LOJA

3. Mondial Connect Lights Plus CM-700 – a partir de R$ 874

Para quem procura outro modelo da Mondial, a Connect Lights Plus CM-700 oferece uma caixa de som em formato de torre com design robusto e sofisticado. A opção é equipada com um alto-falante de 15 polegadas e potência de 700 Watts RMS, que prometem um som limpo e de alta qualidade, além de ser indicada para ambientes externos. O modelo também traz o recurso flash light, com luzes coloridas quando a caixa de som está tocando. Além disso, o modelo oferece a tecnologia TWS, que permite conectar mais uma caixa de forma simultânea para aumentar a potência do som no ambiente.

As conexões são: Bluetooth, USB, microSD, auxiliar, entradas para microfone e guitarra. O modelo conta com Display Digital, onde é possível ver o que está tocando e luzes coloridas que piscam de acordo com a música. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício e as rodas para transportes na lateral. O produto é encontrado por cerca de R$ 874 na Amazon.

Prós: acompanha rodas para transporte

acompanha rodas para transporte Contras: compradores destacam o volume baixo

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH E USB Mondial Connect Lights Plus CM-700 R$ 854 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mondial Connect Lights Plus CM-700 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH E USB Mondial Connect Lights Plus CM-700 R$ 854 IR À LOJA

A Pulse SP509 é uma caixa de som potente que serve para uso interno, tanto para sala, TV ou para uma caixa padrão de ambiente, por exemplo. O modelo é equipado com dois woofers de 8 polegadas e dois tweeters de 1,5 polegada. O item sonoro acompanha painel com as principais funções na parte superior. Já o display digital na parte frontal superior proporciona conforto e praticidade na hora de acessar as funções. No entanto, é importante ressaltar que, a caixa não possui bateria interna, o que pode ser um empecilho, já que ela precisa estar sempre conectada na tomada.

O modelo oferece ‎1000 W de potência, conexões e tecnologias como Bluetooth e Rádio FM, além de conexões como Bluetooth, USB, AUX P2 de 3,5 mm, e duas entradas P10 para microfones e instrumentos musicais. Além disso, seu peso é de ‎11,3 kg. O periférico ainda acompanha luzes LED dinâmicas nos alto-falantes woofers frontais. Atualmente, ela está avaliada com 5 de 5 estrelas. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 1.047.

Prós: acompanha painel com as principais funções na parte superior

acompanha painel com as principais funções na parte superior Contras: só funciona na tomada

Gostou do produto? Compre aqui 1000 WATTS Pulse SP509 R$ 1.069 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pulse SP509 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 1000 WATTS Pulse SP509 R$ 1.069 IR À LOJA

5. JBL PartyBox 110 – a partir de R$ 2.399

A JBL PartyBox 110 é uma caixa de som com dimensões altas que traz bateria embutida, sendo capaz de criar uma festa em seu local de escolha. A caixa conta com 160 W de potência e autonomia estimada de até 12 horas de reprodução de música. Esta caixa de som ainda possui luzes RGB em LED em seus alto-falantes, que podem proporcionar um show de luzes para animar as suas festas. Estas luzes ainda se modificam de acordo com o ritmo e a potência do áudio. Além disso, o modelo possui certificado IPX4, oferecendo uma proteção decente contra a água espirrando.

A PartyBox 110 ainda permite conectar a instrumentos como microfone, violão e possibilita também conectar até duas caixas de som para incrementar o ambiente sonoro com a True Wireless Stereo. Os compradores destacam a qualidade sonora após a conexão em televisões e pela caixa ser Bivolt. Porém, pontuam falhas nas baterias nas primeiras horas de uso. O modelo é encontrado por preços que partem de R$ 2.399.

Prós: qualidade sonora e show de luzes

qualidade sonora e show de luzes Contras: bateria tende a apresentar defeitos nas primeiras horas de uso

Gostou do produto? Compre aqui COM LED RGB JBL PartyBox 110 R$ 2.528 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL PartyBox 110 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM LED RGB JBL PartyBox 110 R$ 2.528 IR À LOJA

6. JBL Boombox 3 – a partir de R$ 2.425

A JBL BoomBox 3 é mais um modelo de caixa em formato cilíndrico e um dos mais vendidos da marca. O item apresenta uma alça reforçada no topo para facilitar o transporte de acessórios que não são compactos. O modelo conta um subwoofer de 80 W RMS, dois alto-falantes intermediários de 40 W, dois tweeters de 10 W RMS e uma construção resistente, sendo uma opção interessante para quem procura um acessório para festas. Inclusive, este modelo conta com certificação IPX7, podendo ser resistente a até 90 cm de profundidade na água sem sofrer danos.

A Boombox 3 conta com recurso PartyBoost, função que permite conectar diversos alto-falantes compatíveis, incrementando o alcance e qualidade do som no ambiente. Além disso, a caixa de som promete uma autonomia de bateria de até 24 horas. Além disso, ela é capaz de funcionar como power bank para recarregar a bateria de celulares por meio de cabo USB. Avaliado em 4,8 estrelas, os compradores destacam a sua bateria. No entanto, relatam que a potência é baixa e o preço elevado. O produto é visto por valores a partir de R$ 2.425.

Prós: portátil, resistente e bateria durável

portátil, resistente e bateria durável Contras: potência baixa pelo valor

Gostou do produto? Compre aqui PREMIUM JBL Boombox 3 — Camuflada R$ 2.398 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Boombox 3 — Camuflada × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PREMIUM JBL Boombox 3 — Camuflada R$ 2.398 IR À LOJA

Com informações de Mondial (1/2), Multilaser e JBL

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo