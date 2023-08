A Bomber é uma empresa que fornece amplo portfólio de caixas de som. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 599 , como é o caso da Bomber BeatBox 400, que traz iluminação de LED e bateria que promete durar até quatro horas. Já a Bomber Bomberbox I Black conta com certificação IPX6 de resistência à água e potência de 55 W por valores que partem de R$ 815 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Outra opção é a Bomber Party 1250, que conta com potência de 140 W e recurso TWS para conectar a outras caixas por cerca de R$ 1.767. Veja a seguir seis caixas de som da Bomber para comprar no Brasil.

Caixa de som Bomber: 6 modelos por a partir de R$ 599 — Foto: Reprodução/Freepik - pvproductions

Qual melhor caixa de som portátil? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Bomber BeatBox 400 - a partir de R$ 599

O modelo BeatBox 400 é uma opção para aqueles que desejam ouvir música com som de qualidade por um valor relativamente em conta. Vendida por R$ 599, a caixa conta com iluminação de LED que alterna com a batida da música, além de dispor de uma bateria de 2.600 mAh, que garante autonomia para cerca de quatro horas de som ininterrupto.

Em termos de conectividade, o produto conta com tecnologia TWS, para parear-se a outras caixas compatíveis e amplificar o som, além de agregar tecnologia Bluetooth e suporte para rádio FM. Em adição à conexão sem fio, é possível colocar músicas por meio de pen drive, cartão de memória ou via entrada auxiliar. Todas as funções podem ser controladas por meio de botões alocados na parte superior do eletrônico. Com potência de 12 W, o item tem uma estrutura estimada de 250 x 535 x 230 mm. Entre as avaliações da BeatBox 400 na Amazon, é possível encontrar elogios ao acabamento e à leveza, mas pontuações sobre o volume e a qualidade dos graves, que podem deixar a desejar.

Prós: suporte à rádio FM e tecnologia TWS

suporte à rádio FM e tecnologia TWS Contras: volume pode deixar a desejar

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH Bomber BeatBox 400 R$ 600 IR À LOJA

Todas as ofertas de Bomber BeatBox 400 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH Bomber BeatBox 400 R$ 600 IR À LOJA

2. Bomber Play 770 - a partir de R$ 739

A Bomber Play 770 pode ser ideal quem deseja comprar um item com um pouco mais de potência sonora. Com 50 W, a caixa que usa subwoofers em seu arranjo promete volume alto, inclusive em ambientes abertos. Assim como no modelo anterior, este também dispõe de luzes de LED, mas sem as alternâncias oferecidas na caixa acima. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 739.

No que diz respeito às formas de conexão, é possível mencionar o Bluetooth no âmbito sem fio e as entradas USB, microSD e P2 como complemento. A estrutura, com medidas de 470 x 240 x 240 mm, também contempla entrada P10, para microfone. Quem alimenta a caixa é uma bateria com autonomia de até seis horas – o que pode soar como vantagem para locais sem acesso fácil à tomada. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas na Amazon, a Play 770 conta com elogios de pessoas que já testaram o produto. Entre os destaques, é possível mencionar a qualidade sonora, o controle de volume e a duração da bateria.

Prós: suporte à rádio FM e entrada para microfone

suporte à rádio FM e entrada para microfone Contras: potência sonora pode limitar o uso do aparelho a locais menores

Gostou do produto? Compre aqui SUBWOOFER Bomber Play 770 R$ 739 IR À LOJA

Todas as ofertas de Bomber Play 770 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SUBWOOFER Bomber Play 770 R$ 739 IR À LOJA

3. Bomber Bomberbox I Black - a partir de R$ 815

A Bomberbox I Black é uma indicação válida para quem busca facilidade no transporte. Com medidas compactas de 346 x 147 x 130 mm, a caixa acompanha uma alça que visa otimizar a mobilidade. Entre os destaques, é válido mencionar sua resistência à água e umidade, conferida pela certificação IPX6, aspecto que permite colocá-la em ambientes como praias e piscinas. Ela surge por valores a partir de R$ 815.

Sua composição interna inclui um subwoofer de quatro polegadas, para a reprodução de graves, e dois tweeters, para sons agudos. Na prática, o modelo entrega potência de 55 W, o que pode render um desempenho satisfatório em ambientes não tão grandes. Quanto às formas de conexão, é possível citar Bluetooth e entradas USB, MicroSD e P2. Com tecnologia TWS de conexão com outras caixas, a Bomberbox I Black garante autonomia de até 12 horas longe das tomadas. No campo das avaliações, ela pontua cinco estrelas, mas sem muitos relatos de clientes sobre a experiência com o item. Ainda assim, constam alguns relatos positivos quanto ao acabamento e ao som.

Prós: resistência à água IPX6 e autonomia de até 12 horas

resistência à água IPX6 e autonomia de até 12 horas Contras: sem proteção contra poeira

Gostou do produto? Compre aqui COMPACTA Bomber Bomberbox I Black R$ 815 IR À LOJA

Todas as ofertas de Bomber Bomberbox I Black × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COMPACTA Bomber Bomberbox I Black R$ 815 IR À LOJA

4. Bomber Party 800 - a partir de R$ 969

A Party 800 é uma caixa que, como indica o nome, pode ser utilizada em festas, encontros com amigos e família. Mais uma vez, as luzes de LED marcam presença na estrutura do aparelho, assim como os botões físicos de controle, que ficam na parte de cima. As medidas, por sua vez, mencionam 295 x 727 x 285 mm. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 969.

Dessa vez, a parte interna acomoda dois subwoofers de seis polegadas e dois tweeters, de modo a garantir estrutura para reproduzir graves e agudos, respectivamente. Ao total, a caixa garante 50 W de potência RMS. No entanto, aqueles que quiserem potencializar o volume, podem conectar outras caixas via tecnologia TWS, desde que elas também sejam compatíveis. Celulares e outros dispositivos podem ser pareados via Bluetooth, mas também é possível dispor de entradas USB, P2, SD e P2. Com entrada P10, o aparelho viabiliza função de karaokê, por exemplo. Todo o conjunto agrega 4,4 estrelas nas avaliações da Amazon, onde destacam-se elogios à qualidade sonora. Há, no entanto, pontuações sobre o grave, que pode deixar a desejar.

Prós: entrada P10 para microfone e potência de 50 W

entrada P10 para microfone e potência de 50 W Contras: emissão do grave pode deixar a desejar

Gostou do produto? Compre aqui BATERIA LONGA Bomber Party 800 R$ 969 IR À LOJA

Todas as ofertas de Bomber Party 800 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA LONGA Bomber Party 800 R$ 969 IR À LOJA

5. Bomber Beatbox 1100 - a partir de R$ 1.259

A Beatbox 1100 oferece potência de 70 W, característica que pode agradar aqueles que precisam de desempenho otimizado para espaços maiores ou com mais pessoas. Na estrutura, vão dois woofers de seis polegadas, para os graves, e um tweeter, para sons agudos. É possível, ainda, amplificar o som por meio da tecnologia TWS, que conecta simultaneamente a outras caixas compatíveis. O produto é vendido por valores que partem de R$ 1.259.

Além de luzes de LED na estrutura, a caixa também acomoda botões de controle iluminados no painel, que ficam na parte superior da estrutura. As medidas ficam em 270 x 620 x 290 mm, enquanto o peso chega a 6,45 kg. Consumidores também encontram uma fonte de alimentação interna no modelo capaz de gerar seis horas longe das tomadas. Para tocar músicas, usuários podem dispor de Bluetooth, cabo P2 e entrada USB.

Prós: potência de 70 W e tecnologia TWS

potência de 70 W e tecnologia TWS Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui FUNÇÃO KARAOKÊ Bomber Beatbox 1100 R$ 1.229 IR À LOJA

Todas as ofertas de Bomber Beatbox 1100 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FUNÇÃO KARAOKÊ Bomber Beatbox 1100 R$ 1.229 IR À LOJA

6. Bomber Party 1250 - a partir de R$ 1.767

A Bomber Party 1250 traz cifras elevadas, mas que pode ser justificadas pelas especificações elaboradas, como a potência de 140 W e a bateria com autonomia de até 10 horas. Indicada para ambientes amplos, abertos ou fechados, ela pode ser uma boa pedida para aqueles que desejam um som amplificado para eventos ou reuniões, seja a trabalho ou não. A estrutura, de 330 x 740 x 340 mm, conta com luzes de LED que piscam de acordo com a música. Com peso um pouco mais elevado, de 10,57 kg, a caixa pode ter o transporte dificultado, mas ainda sim é viável levá-la para outros ambientes, uma vez que independe de tomadas por perto para funcionar. O modelo aparece por valores que partem de R$ 1.767.

No arranjo interno, há dois woofers de oito polegadas e um tweeter, além da tecnologia de processamento de áudio (DSP) para otimizar a qualidade sonora, sobretudo nos graves. Entre os recursos, é possível mencionar o recurso TWS para conectar a outras caixas, função Bluetooth, entrada USB, SD Card e para cabo P2.

Prós: potência de 140 W e bateria para até 10 horas

potência de 140 W e bateria para até 10 horas Contras: peso e cifras elevadas

Gostou do produto? Compre aqui COM MICROFONE Bomber Party1250 R$ 1.767 IR À LOJA

Todas as ofertas de Bomber Party1250 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM MICROFONE Bomber Party1250 R$ 1.767 IR À LOJA

Com informações de Bomber (1/2/3/4/5/6)

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo