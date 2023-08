Caixa de som torre: 6 opções para festas e eventos

A caixa de som torre é um produto profissional que oferece uma performance sonora maior que os modelos convencionais. Ela possui alto-falantes, subwoofers e promove um equilíbrio no som, sendo ideal para festas e eventos. Empresas como Pulse, Amvox , LG , Samsung e Yamaha oferecem opções com alta potência, recurso extras, modo festa, karaokê, alcance e mais por preços que partem de R$ 738 , como é o caso da Mondial PBX-600, que possui dois subwoofers de 12 polegadas e potência de 600 W TWS. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Outra opção é Amvox ACA 1005 Titan, que acompanha quatro alto-falantes com potência total de até 1.000 W, visor LCD e conectividade sem fio via Bluetooth por R$ 1.199. Já a Yamaha NS-F51 é um combo de caixas de som que funcionam como home theater e aparece por cerca de R$ 2.899. Veja a seguir seis caixas de som torre para comprar no Brasil.

Lista reúne 6 opções de caixas de som torre para festas e eventos; confira — Foto: Divulgação/Amvox

A Mondial PBX-600 é uma opção interessante para quem procura investir em um aparelho de som potente sem precisar investir muito. A caixa de som conta com dois subwoofers de 12 polegadas, potência de 600 W TWS e equalizador gráfico, o que pode ser interessante para quem procura uma caixa mais versátil e com performance média. O modelo acompanha entradas para microfones e instrumentos musicais, conexão Bluetooth, USB, AUX, MIC, GUITAR e também acompanha iluminação flash light, com modos de cores e Rádio FM.

Um dos principais destaques do modelo é o display digital, sendo possível ver com facilidade as funções e frequências. Porém, vale destacar que o modelo pesa pouco mais de 4,5 kg e pode ser carregada em voltagem 127V e 220V. Avaliado com 4,1 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu destaque pela precisão no controle do volume e bom custo-benefício. No entanto, ressaltam que ao conectar a caixa no Bluetooth, a potência e o volume baixa drasticamente. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 738.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: conexão Bluetooth apresenta erros

A Pulse SP509 é uma caixa de som versátil. O modelo RWS é indicado para interno, para sala, TV ou até mesmo para ser uma caixa padrão de ambiente. O periférico é equipado com dois woofers de 8 polegadas e dois tweeters de 1,5 polegada. Além disso, a SP509 acompanha painel com as principais funções na parte superior, facilitando o uso na hora do uso. Já o display digital na parte frontal superior proporciona conforto na hora de acessar as funções. Em potência, a caixa oferece 1.000 W, o que pode ser interessante para quem procura usá-la também para festas, por exemplo.

O modelo oferece conexões e tecnologias como Bluetooth e Rádio FM, além de conexões como Bluetooth, USB, AUX P2 de 3,5 mm, e duas entradas P10 para microfones e instrumentos musicais. O periférico ainda acompanha luzes LED dinâmicas nos alto-falantes woofers frontais. No entanto, é importante ressaltar que, a caixa não possui bateria interna, ou seja, ela precisa estar sempre conectada na tomada. Atualmente, ela está avaliada com 5 de 5 estrelas. O modelo é visto por valores que partem de R$ 1.047.

Prós: potência alta

potência alta Contras: só funciona na tomada

3. Amvox ACA 1005 Titan – a partir de R$ 1.199

A Amvox ACA 1005 Titan é uma caixa de som indicada para usuários exigentes ou entusiastas, pois configura quatro alto-falantes com potência total de até 1.000 W. De acordo com as informações, o sistema do periférico apresenta dois woofers de 10 polegadas, um tweeter de 3 polegadas mais um tweeter de 6 polegadas para a reprodução de sons graves, e outros dois menores para o processamento de sons agudos. Estes últimos conferem tamanhos de 7 cm e 14 cm, respectivamente. Além disso, os alto-falantes ainda ofertam iluminação LED para combinar com a decoração de festas.

A tecnologia do aparelho permite a conectividade sem fio via Bluetooth e até mesmo a sintonização com a rádio local do usuário. O painel de controle conta com um visor LCD para a leitura do nome das músicas, teclas para a configuração multimídia, e controles para equalizar a música de acordo com a necessidade do consumidor. A estrutura da caixa mede cerca de 1 metro de altura por 38 cm de largura. O modelo foi avaliado em 4,8 de 5 estrelas. Os destaques vão para o alcance do som e a qualidade dos graves. Ela é vendida por cifras a partir de R$ 1.199.

Prós: sistema de som com quatro alto-falantes

sistema de som com quatro alto-falantes Contras: usuários relatam que ela precisa de um adaptador para encaixar na tomada

A Samsung MX-T40/ZP é um modelo interessante para quem procura praticidade e portabilidade. O aparelho promete até 12 horas de reprodução, iluminação por LED e uma potência de 300 W RMS bidirecional, o suficiente para festas de pequeno porte. O modelo também acompanha um painel superior resistente a derramamentos, conexão Bluetooth e uma porta USB.

Já para uma reprodução com mais força, o modelo oferece Bass Booster, uma tecnologia que aumenta os graves com o toque de um botão. Além disso, o periférico acompanha Group Play, onde é permitido conectar vários dispositivos compatíveis a caixa de som. Na Amazon, a MX-T4O/ZP pode ser encomendada por R$ 1.353.

Prós: 12 horas de reprodução

12 horas de reprodução Contras: qualidade de som poderia ser melhor

5. LG XBoom RN9 – a partir de R$ 2.299

A LG XBOOM RN9 é uma caixa de som acústica. O modelo da marca sul-coreana apresenta dois alto-falantes, funções para ouvir rádio FM, reproduz músicas nos formatos MP3 ou WMA, e acompanha duas saídas USB, além de entradas para guitarra ou microfone. O diferencial da caixa é o Party Strobe, uma tecnologia que permite sincronizar até 3 flashs da câmera do smartphone com a batida da música e luzes multicoloridas. A função é compatível com Android e iOS. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 2.299.

Já na parte sonora, o periférico possui Bass Boost, permitindo que o usuário escute sons graves através dos dutos internos que minimizam a vibração sonora elevando a qualidade do som ao máximo. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores elogiam a qualidade do som e a função karaokê. Por outro lado, alguns apontam que por ser grande, a caixa poderia contar com rodinhas para facilitar a locomoção.

Prós: dois alto-falantes e diversas funções extras

dois alto-falantes e diversas funções extras Contras: preço elevado

A Yamaha NS-F51 é o modelo mais caro da lista. Ela é um combo de caixas de som que funcionam como home theater, sendo compatível somente com televisão. O modelo conta com caixas acústicas com configuração de duas vias, ou seja, elas funcionam simultaneamente. Os três alto-falantes acompanham dois woofers de 16 cm e um tweeter de 3 cm, que contribuem para um áudio claro, imersivo e com mais graves.

As especificações pontuam que as caixas alcançam uma potência de até ‎240 W e seu sistema é acústico. O modelo também possui um diâmetro de subwoofer de 16 cm. Na Amazon, ela pode ser adquirida por preços que partem de R$ 2.899. Ao todo, ela foi avaliada com 4,8 de 5 estrelas com destaques para o alto-alcance da caixa e por um sistema mais imersivo.

Prós: som imersivo e sistema home theater

som imersivo e sistema home theater Contras: preço elevado

