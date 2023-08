Caixa Tem não funciona? Dicas para evitar e corrigir problemas no app

O Caixa Tem é um aplicativo de conta digital da Caixa Econômica Federal , disponível para Android e iPhone ( iOS ). Com ele, o usuários podem receber benefícios sociais, fazer empréstimos, pagar contas, fazer Pix, além de consultar saldos e extratos. No entanto, devido ao grande número de acessos simultâneos, o app costuma apresentar falhas, principalmente nos dias de pagamento dos benefícios sociais.

Erros como a mensagem "nenhuma conversa encontrada", "serviço de pagamento indisponível no momento", "não foi possível cadastrar o dispositivo” e o aviso "aplicativo desativado: favor atualizar seu aplicativo" aparecem com alguma frequência no app. Felizmente, alguns desses problemas podem ser resolvidos pelos usuários com operações simples. Veja, a seguir, o que fazer quando o Caixa Tem bão funcionar.

Caixa Tem não funciona? Veja como evitar problemas no app — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

📝 Troquei de celular e não consigo acessar o Caixa Tem: como resolver? Veja no Fórum do TechTudo

1. Atualizar o aplicativo

Manter o Caixa Tem atualizado é importante para garantir não apenas acesso a novas funcionalidades e melhorias, como também para assegurar a estabilidade e o desempenho adequado do aplicativo. Ao manter a versão mais recente instalada em seu dispositivo, o usuário estará assegurando uma experiência mais fluida, minimizando a ocorrência de erros e possíveis falhas, além de ter acesso a correções de problemas anteriores.

2. Ativar o acesso rápido

Com o acesso rápido, o login já fica cadastrado e o usuário não precisa inserir todas as informações a cada vez que entrar na conta. Ativar o acesso rápido no aplicativo Caixa Tem aumenta a agilidade em momentos onde há necessidade de acessar rapidamente sua conta no no app. Isso pode acontecer, por exemplo, para solicitar um benefício emergencial ou transferir fundos imediatamente para lidar com uma situação financeira indesejada.

Ao instalar o Caixa Tem, ative o acesso rápido para não ter que fazer login todas as vezes — Foto: Fernando Braga

3. Evitar horários de pico

Evitar horários de pico no Caixa Tem, optando por acessá-lo em momentos menos movimentados, como antes das 8h ou após as 20h, pode ajudar a prevenir problemas decorrentes da alta demanda. Para isso, você pode ficar de olho na sala de espera virtual, que controla o número de acessos simultâneos, especialmente durante os horários de maior movimento. O recurso ajuda a regular o número de usuários ativos, minimizando instabilidades.

4. Atualizar cadastro

Atualizar o cadastro é crucial para garantir uma comunicação eficaz, segurança e acesso sem problemas aos dados bancários. Informações desatualizadas podem resultar em dificuldades de acesso, riscos de segurança, atrasos em transações financeiras, perda de benefícios e problemas de comunicação. Esse tipo de problema acaba afetando negativamente a experiência do usuário e comprometendo a precisão das informações financeiras e conformidade regulatória. Portanto, a atualização regular do cadastro é essencial.

5. Limpar cache

O cache é uma área de armazenamento temporário onde o aplicativo guarda dados, imagens, arquivos e outras informações frequentemente acessadas. O recurso é útil para que o app possa carregar esses elementos mais rapidamente, sem a necessidade de baixá-los novamente da Internet ou processá-los repetidamente.

Com o tempo, porém, o cache pode acumular uma grande quantidade de dados, e isso pode levar a alguns problemas como falta de espaço na memória do celular e informações desatualizadas, o que causa erros e comportamentos inesperados no aplicativo. Em alguns casos, o cache ainda pode ficar corrompido ou mal gerenciado, resultanto em problemas de desempenho, como lentidão ou travamentos.

Ao limpar, você está "reiniciando" o cache, e permitindo que o aplicativo comece a armazenar novos dados para melhorar o desempenho. No entanto, é importante avisar que, ao limpar o cache, você também estará removendo as vantagens de carregamento rápido que ele oferecia. Isso significa que o aplicativo pode demorar um pouco mais para carregar os elementos da próxima vez que você o utilizar.

Limpar o cache do Caixa Tem é uma forma de melhorar a sua performance — Foto: Raquel Freire/TechTudo

6. Desinstalar o app

Desinstalar o aplicativo Caixa Tem pode ser uma medida importante em situações de problemas de mau funcionamento persistentes, mas deve ser considerado como último recurso devido aos possíveis riscos envolvidos. Em casos onde o aplicativo apresenta erros, falhas ou não responde adequadamente, a desinstalação e reinstalação podem ser eficazes para restaurar o funcionamento correto. No entanto, é crucial ressaltar que essa ação acarreta algumas consequências, como a perda de configurações personalizadas, histórico de transações e informações temporárias armazenadas no aplicativo.

A desinstalação pode ser necessária quando outros métodos de solução de problemas, como atualizações ou limpeza de cache, não surtem efeito. Ao desinstalar o aplicativo e reinstalá-lo a partir de fontes confiáveis, você pode substituir possíveis arquivos corrompidos ou danificados que estejam causando os problemas.

Antes de considerar a desinstalação do aplicativo Caixa Tem, é aconselhável adotar algumas medidas cautelosas. Primeiramente, procure fazer um backup das informações importantes, como números de transações e comprovantes de pagamento, para garantir que dados cruciais não sejam perdidos. Além disso, tire capturas de tela ou anote suas configurações personalizadas e preferências, para que você possa restaurá-las após a reinstalação.

Com informações de Caixa, Google Play e Apple

Veja também: Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais