O Saldão do Cliente da Amazon acontece entre os dias 21 e 25 de agosto e apresenta ofertas em produtos de áudio como caixas de som e fones de ouvido. Os descontos chegam a R$ 265 , como é o caso da Ultimate Ears Megaboom 3, que conta com som 360 graus espacial e promete autonomia de até 20 horas. Os consumidores podem conferir todas as opções na página dedicada ao evento . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já a House of Marley Get Together Mini, uma caixa de som com alto-falante duplo woofer de 10 W, sendo capaz de oferecer 20 W RMS de um som estéreo, está com desconto de R$ 254, ficando de R$ 692 por R$ 438. Outra opção é o AKG K175, um fone que promete maior imersão de som, com graves nítidos e sem ruídos que está com R$ 229 de desconto. Confira a seguir fones e caixas de som em oferta para comprar na Amazon.

Caixas de som e fones de ouvido aparecem com até R$ 265 de desconto no Saldão do Cliente da Amazon — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

1. House of Marley Get Together Mini - de R$ 692 por R$ 438

A caixa de som da marca House of Marley é um modelo de caixa de som assinada pela família do falecido músico jamaicano Bob Marley. O periférico é revestido com bambu, o que permite uma propagação de som mais equilibrada e deixa o design bastante limpo. O alto-falante duplo woofer de 10 W, sendo capaz de oferecer 20 W RMS de um som estéreo, promete ser ótimo para sons graves e frequências baixas. Ela pode ser encomendada durante o Saldão na Amazon de R$ 692 por R$ 438.

A caixinha de som é sem fio e promete duração de até dez horas de bateria. Além disso, o modelo vem equipado com microfone, que permite atender chamadas de voz e falar diretamente do próprio aparelho. A caixinha conta com uma entrada USB para carregamento de celular, uma para micro USB para carregamento da bateria. No entanto, não oferece espaços para cartões de memória e nem leituras de músicas em pen drives. O modelo foi avaliado em 4,4 de 5 estrelas, com destaques para o seu alcance, design e fácil conexão.

Prós: fácil conexão e alcance sonoro alto

fácil conexão e alcance sonoro alto Contras: não possui entrada para cartões de memória e nem leituras de pen drive

O AKG K175 é um modelo de fone que permite encolher as conchas dentro da haste, que é mais larga e revestida. Sua haste é totalmente revestida em metal de alta durabilidade. O conector é de 3,5 mm (P2), com drivers de 40 mm e a frequência de resposta fica em 18 - 26000 Hz.

De acordo com a marca, o fone promete maior imersão de som, com graves nítidos e sem ruídos. O fone durante as promoções da Amazon fica disponível de R$ 699 por R$ 470. O K175 foi avaliado em 4,3 de 5 estrelas e recebeu destaque pelo conforto e por ser um fone fácil para transporte.

Prós: portátil, dobrável e qualidade alta de som

portátil, dobrável e qualidade alta de som Contras: não possui conectividade Bluetooth

3. Ultimate Ears Megaboom 3 - de R$ 881 por R$ 616

A Megaboom 3 é uma caixa portátil com som 360° espacial e promete autonomia de até 20 horas de duração no volume máximo — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

A Ultimate Ears Megaboom 3 é uma caixa portátil com som 360 graus espacial e promete autonomia de até 20 horas de duração no volume máximo em um alcance via Bluetooth de 45 metros. Além disso, o acessório possui o auxílio do aplicativo Ultimate Ears que permite parear até 150 caixas de som Boom e Megaboom de qualquer geração. O produto pode ser encomendado de R$ 881 por R$ 616.

Impermeável, ela flutua na água e seu formato compacto e redondo, auxilia para um fácil transporte. O periférico conta com um Magic Button, onde você pode reproduzir, pausar e pular músicas com apenas um toque. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o alto-falante se destaca pela qualidade sonora. Entretanto, compradores relatam que ela tende a ter problemas com o carregamento.

Prós: fácil conectividade e grave alto

fácil conectividade e grave alto Contras: problemas no carregamento

