Calendário da Lua em Agosto 2023: 4 sites e apps para ver as fases lunares

Saber as fases da Lua em cada dia de agosto de 2023 é algo bem fácil de ser feito pela Internet. Sites como o Calendarr e aplicativos como o MOON estão disponíveis gratuitamente e permitem verificar as fases lunares de maneira simples, tanto pelo PC quanto em celulares Android e iPhone ( iOS ). Eles ainda disponibilizam informações detalhadas sobre o satélite natural da Terra, incluindo datas, horários e curiosidades sobre cada um dos momentos dele ao longo de agosto. A seguir, conheça quatro sites e apps para descobrir as fases da Lua neste mês.

1. Instituto Nacional de Meteorologia

O site do Instituto Nacional de Meteorologia (https://portal.inmet.gov.br/paginas/luas) apresenta de forma detalhada e didática quais serão as fases da lua do ano de 2023. O calendário é objetivo e simples, com as respectivas datas e horários em que cada lua se iniciará. Para conferir os tipos lunares do mês de agosto, basta procurar pelo mês na planilha disponibilizada já na página inicial, e, em seguida, checar o dia e o horário em que ocorrerão.

Em 1 de agosto, por exemplo, estará vigente a Lua Cheia. Já no dia oito haverá o início da Lua Minguante. A próxima fase será em 16 de agosto, com a Lua Nova. Os horários de cada um desses dias poderá ser confirmado na planilha do site.

2. Calendarr

Outro site gratuito que disponibiliza o calendário lunar de agosto de 2023 é o Calendarr (https://www.calendarr.com/brasil/calendario-lunar-agosto-2023/). Por lá, o usuário encontra as fases da lua de cada dia do mês de forma ilustrada e de fácil entendimento. Para saber a lua vigente na data atual, basta olhar o calendário e buscar pelo dia em questão.

Caso queira checar as fases dos próximos dias, o site mostra destacadamente o dia em que a lua mudará e ilustra os demais com as respectivas mudanças. Além disso, no Calendarr também é possível verificar outras curiosidades, como a influência das fases da lua e informações detalhadas sobre cada uma delas.

3. My Moon Phase

O My Moon Phase é um aplicativo gratuito disponível para Android e iPhone (iOS). Nele, é possível acompanhar as fases da lua de agosto pelo celular, quando quiser e de onde estiver. O app tem um design escuro que remete ao céu no período da noite e facilita a visualização das informações sobre o satélite. Já na tela inicial, o usuário irá conferir a fase da lua vigente na data atual.

Para visualizar as fases lunares de cada um dos dias do mês de agosto, basta clicar no ícone de calendário, no canto superior direito, e selecionar a data de sua preferência. O diferencial da plataforma é a apresentação da "hora dourada" e "hora azul", que indicam o melhor horário para tirar fotografias do satélite.

4. MOON

Por fim, o MOON é outro aplicativo que exibe o calendário lunar completo de agosto de 2023, também disponível para download no Android e iPhone (iOS). Ao iniciar o app, o usuário já vê a fase presente na data atual. Para saber a lua de uma data específica, é preciso clicar em "Date", no canto inferior esquerdo, e selecionar o dia, mês e ano desejado. Então, a imagem mudará para a respectiva fase da data escolhida.

