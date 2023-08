Calendário de Agosto 2023 com feriados: veja apps e sites para conferir

O calendário de agosto de 2023 com datas comemorativas pode ser consultado facilmente por meio de sites e aplicativos gratuitos na Internet. Serviços e plataformas como Google Agenda, o portal Calendário Sazional e até mesmo o Canva permitem conferir os feriados regionais, nacionais e internacionais de cada mês — além de pontos facultativos — em poucos cliques. Usando essas ferramentas, os usuários conseguem consultar as datas comemorativas de forma rápida e intuitiva para se programar e aproveitar os dias de celebração.

Infelizmente, não haverá feriados ou pontos facultativos em agosto de 2023, mas o mês conta com datas comemorativas como o Dia dos Pais (13), o Dia Internacional dos Povos Indígenas (9), o Dia dos Estudantes (11) e o Dia da Visibilidade Lésbica (29). Confira, a seguir, as principais celebrações de agosto de 2023 e conheça quatro sites e aplicativos de calendário gratuitos.

1 de 5 Lista reúne 4 sites e apps de calendário gratuitos para se organizar em 2023 — Foto: Reprodução/Getty Images Lista reúne 4 sites e apps de calendário gratuitos para se organizar em 2023 — Foto: Reprodução/Getty Images

📝 Como corrigir erro no calendário iPhone? Comente no Fórum do TechTudo

O Canva (canva.com) contém diversos templates de calendários editáveis com os feriados e datas comemorativas de cada mês de 2023. Assim, os usuários podem, além de visualizar o calendário, imprimi-lo e personalizá-lo como quiserem. É possível escolher diferentes layouts, cores, fontes e imagens para editar os modelos de acordo com preferências e necessidades. Ao digitar as palavras-chave "calendário", "agosto" e "feriado" na busca do Canva, é possível encontrar diversas sugestões de templates. Para utilizar os recursos gratuitos do editor gráfico, basta se cadastrar no site ou no aplicativo para iPhone (iOS) ou Android.

2 de 5 Canva oferece modelos de calendário gratuitos — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Canva oferece modelos de calendário gratuitos — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

2. Calendarr

O Calendarr (calendarr.com/brasil/calendario-2023) é uma plataforma gratuita que permite acessar todos os feriados e datas comemorativas ao longo do ano, incluindo meses passados e futuros. Além de fornecer uma navegação intuitiva, o site apresenta indicações de feriados, pontos facultativos e datas comemorativas com cores diferentes, facilitando a visualização das datas. Além das datas comemorativas, a ferramenta também disponibiliza informações sobre as diferentes fases da lua durante cada período.

3 de 5 No site Calendarr, é possível consultar datas comemorativas — Foto: Reprodução/Júlia Silveira No site Calendarr, é possível consultar datas comemorativas — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

3. Calendário Sazonal

O Calendário Sazonal (datascomemorativas.me) é uma plataforma online que permite conferir os calendários e as datas comemorativas, navegando por diferentes meses e anos. Com visualização simples e uso intuitivo, o site está disponível em diversos idiomas, pode ser consultado gratuitamente e não requer cadastro. O diferencial da ferramenta é a possibilidade de procurar datas específicas por meio de uma busca interna.

4 de 5 O site Calendário Sazonal é gratuito e possui funcionalidades como pesquisa de datas e lembretes por e-mail — Foto: Reprodução/Júlia Silveira O site Calendário Sazonal é gratuito e possui funcionalidades como pesquisa de datas e lembretes por e-mail — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

4. Google Agenda

O Google Agenda (calendar.google.com) é uma ferramenta gratuita e personalizável, disponível para todos os usuários que possuem conta no Google. A plataforma permite inserir eventos e compromissos pessoais e é integrada ao Gmail e ao Google Meet, possibilitando a criação de reuniões virtuais a partir do próprio evento agendado. Uma das vantagens do Google Agenda é a função de compartilhamento para convidar outras pessoas para eventos específicos ou até mesmo para visualizar todo o calendário. O site também permite visualizar os feriados e celebrações nacionais, marcando a opção "Feriados no Brasil", no menu lateral esquerdo. As datas aparecerão automaticamente, na cor verde.

5 de 5 Google Agenda disponibiliza calendário gratuito para planejamento e organização — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Google Agenda disponibiliza calendário gratuito para planejamento e organização — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI