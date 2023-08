As câmeras Polaroid são conhecidas por imprimir fotos de forma instantânea e na hora. Os modelos oferecem praticidade, diversão e também são ótimas para diversos momentos, como shows, eventos ou uma festa. A marca Polaroid é a mais famosa, mas as máquinas Instax, da Fujifilm , também fazem sucesso no Brasil. O modelo mais barato da lista é Instax Mini 11, que apresenta exposição automática e obturador eletrônico por preços a partir de R$ 429 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já para quem não procura uma câmera e sim uma mini impressora para imprimir as fotos, a Instax Mini Link pode ser uma escolha interessante e aparece por cerca de R$ 678. Outra opção é a Polaroid Now i-Type Autofocus 903, que conta com autonomia deve ser suficiente para cerca de 15 rolos de filme, com oito folhas de filme instantâneo cada por valores que partem de R$ 1.297. Confira a seguir cinco câmeras Polaroid para comprar no Brasil.

Câmera polaroid: 5 modelos para imprimir fotos de forma instantânea — Foto: TechTudo

1. Instax Mini 11 – a partir de R$ 429

A Instax Mini 11 é uma câmera instantânea de exposição automática, podendo ser uma opção interessante para quem é iniciante ou para quem procura mais facilidade na hora de tirar a foto. Isso porque a própria máquina identifica as condições do ambiente e realiza automaticamente os ajustes necessários para que o usuário não precise se preocupar com as regulagens. A câmera traz o modo Selfie & Close Up, que permite tirar fotos com proximidade entre 30 a 50 cm de distância para uma maior riqueza de detalhes. A lente é do tipo f = 60 mm, 1:12,7 e tem um Espelho Selfie ao seu lado para achar o melhor enquadramento para o seu autorretrato.

O obturador eletrônico programado é de 1/2 a 1/250 s, e tem uma sincronização lenta para luz baixa. Já o flash faz as alterações automaticamente de acordo com a luz do ambiente. O tempo de revelação dos filmes varia de acordo com a temperatura do ambiente e pode levar até 90 segundos. As fotos possuem tamanho 62 mm x 46 mm e a alimentação é feita por pilhas. No site da Amazon, compradores avaliaram o equipamento com nota 4,8 de 5 e destacaram a qualidade da foto, mas ressaltam que não é possível tirar as fotos sem utilizar o flash. Ela é vendida por preços a partir de R$ 429.

Prós: exposição automática

exposição automática Contras: não é possível tirar fotos sem utilizar o flash

2. Instax Mini 12 – a partir de R$ 470

A Instax Mini 12 é uma dos novos modelos da marca. Ela se destaca por possuir controle do flash automático, otimizando a qualidade das fotos produzidas para as situações de pouca luz. Para um controle maior, a estrutura da lente permite o usuário a ligar e desligar a câmera apenas torcendo a lente para algum dos lados. Além disso, a ativação do modo Selfie & Close up também adicionado ao sensor automático.

O visual da Instax Mini 12 é similar ao da sua antecessor, mas de acordo com as especificações, ela recebeu um corpo mais estreito. A versão traz novos recursos de correção de cores e controle mais preciso do flash. O modelo também acompanha espelho para selfies, localizado ao lado da lente para que o usuário possa enquadrar perfeitamente seu autorretrato. Avaliada em 4,8 de 5 estrelas, a câmera se destaca pelas funções intuitivas e pelo fácil manuseamento. Ela pode ser encomendada por R$ 470.

Prós: modo close-up adicionado ao sensor

modo close-up adicionado ao sensor Contras: qualidade da fotos

3. Instax Mini Link – a partir de R$ 678

Instax Mini Link permite customizar as fotos com 27 tipos diferentes de templates, criar edições, escolher um frame e imprimir direto do vídeo — Foto: Reprodução/Instax

A Instax Mini Link é uma impressora para smartphone. O modelo acompanha interatividade e duas formas de impressão. Por meio do aplicativo, é possível customizar as fotos com 27 tipos diferentes de templates, criar edições, escolher um frame e imprimir direto do vídeo. Um dos principais destaques é pelo tamanho portátil, que facilita na hora do transporte e também para levar em eventos, shows ou mais.

O modelo, compatível com Android e iOS, permite uma impressão contínua de até 100 fotos. De acordo com a marca, as fotos possuem o tamanho de 5,4 x 8,6 cm, especificamente do tamanho de um cartão de crédito. Sua sensibilidade é de ISO 800 e emulsão pode ser utilizada em temperaturas de 5ºC a 40ºC. Na Amazon, a edição limitada pode ser encomendada por preços que partem de R$ 678. Avaliada em 4,9 de 5 estrelas, os compradores destacaram a alta eficiência da impressão. Porém, relatam que as fotos são pequenas.

Prós: alta eficiência de impressão e fácil instalação

alta eficiência de impressão e fácil instalação Contras: as fotos são pequenas

A Polaroid Go é uma das câmeras mais caras da lista. Isso porque o modelo foi desenhado para ser fácil de transportar, tendo apenas 10,5 x 8,4 x 6,1 cm de comprimento. Além disso, ela conta com um espelho frontal, para facilitar as selfies, flash dinâmico, funcionalidade de dupla exposição e um temporizador. Sua bateria é interna e promete uma autonomia para até 15 pacotes de filmes.

Seu obturador tem uma velocidade de 1/125-30 m/s, aberturas focais de f/12 e f/52 e uma distância focal de 34 mm. Para facilitar, ela também conta com um contador que permite o comprador perceber quantos filmes estão disponíveis ainda na máquina, antes de fazer a troca. A Polaroid Go pode ser encontrada por preços que partem de R$ 1.199. Avaliada em 4,2 de 5 estrelas, os compradores destacaram o tamanho compacto e a autonomia da bateria.

Prós: tamanho compacto e qualidade da impressão

tamanho compacto e qualidade da impressão Contras: preço elevado

5. Polaroid Now i-Type Autofocus 9031 – a partir de R$ 1.297

A Polaroid Now i-Type Autofocus 9031 é uma câmera indicada para operar melhor em ambientes fechados e com o flash habilitado. Seu sistema de foco é automático e de lente dupla. A automação é feito através de 2 zonas de foco, sendo o fixo 0,55m/1,3m e 0,6m/infinito, resultando em fotos mais nítidas, mesmo sem o flash. Além disso, as duas lentes proporcionam uma foto com maior qualidade. Já o corpo da máquina acompanha um visor para observação. Na Amazon, ela pode ser encomendada por preços que partem de R$ 1.297.

Ela mede cerca 94 x 112,2 x 150,2 mm, pesando aproximadamente 434 g sem o filme. Já o campo de visão total é de 41 graus na vertical e 40 na horizontal. O modelo possui bateria de íon de lítio com potência de 750mAh e a recarga é feita por meio de uma entrada micro-USB. Sua autonomia deve ser suficiente para cerca de 15 rolos de filme, com oito folhas de filme instantâneo cada. Avaliada em 4,7 de 5 estrelas, os compradores pontuam que a câmera leva muitos minutos para revelar a foto por completa, principalmente quando quente.

Prós: lente dupla e foco fixo

lente dupla e foco fixo Contras: demora para revelar as fotos

