Cangaço Novo: veja personagens e elenco da série do Prime Video

A série Cangaço Novo, lançada na última sexta-feira (18), é a mais recente aposta do Amazon Prime Video em produções brasileiras. Na trama, Ubaldo é um bancário que vive uma vida infeliz em São Paulo e descobre que tem uma herança e duas irmãs no sertão do Ceará. Ao chegar no local, ele é levado a se tornar um "cangaceiro" dos dias atuais, liderando uma quadrilha enquanto põe seus valores morais à prova.