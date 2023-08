Celular com tela grande: veja 10 modelos para comprar em 2023

Ter um celular com tela grande é o desejo de muitos usuários, seja para jogar ou assistir a filmes e séries pelo smartphone. Fabricantes como Samsung , Motorola , Realme e Xiaomi apresentam, em seu catálogo de produtos, diferentes modelos com telona. As opções vão desde celulares topo de linha, como Samsung Galaxy S23 Ultra e Motorola Razr 40 Ultra , até smartphones intermediários, como Samsung Galaxy M54 e Realme C55 — para atender os mais diversos tipos de gostos e orçamento.

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com 10 celulares com telas grandes, a partir de 6,6 polegadas, entre modelos tradicionais e dobráveis. Como parâmetro, foram considerados aparelhos lançados entre o segundo semestre de 2022 e 2023. Nas linhas a seguir, veja informações detalhadas sobre a tela de cada smartphone, incluindo tecnologia, resolução e taxa de atualização. A lista traz também dados sobre a ficha técnica dos aparelhos, para que você possa descobrir qual é o celular com tela grande ideal para você.

Motorola Razr 40 Ultra vem com telona de 6,9 polegadas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O Realme C55 é um celular que chama a atenção. Com tela de 6,72 polegadas e tecnologia LCD, o C55 entrega uma experiência visual satisfatória. Como é comum nos painéis LCD, o nível de preto puro é menor, e o display apresenta um cinza escuro mais lavado no lugar da cor. Entretanto, a fabricante chinesa compensa essa deficiência com a resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels). O celular exibe cores vivas e intensas até mesmo debaixo do sol.

A taxa de atualização da tela é outro fator interessante. O display tem 90 Hz de frequência, o que permite reproduzir jogos e vídeos sem engasgos. O número também impressiona quando comparado ao de outros smartphones na mesma faixa de preço, que costumam ter taxa de atualização de 60 Hz e proporcionar uma experiência um pouco menos responsiva.

Realme C55 tem tela de 6,72 polegadas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Quanto à ficha técnica, o C55 vem com processador Helio G88, da MediaTek; memória RAM de até 8 GB; e armazenamento de até 256 GB. Além disso, o celular tem conjunto duplo de câmeras traseiras — um sensor principal com 64 MP e outro de profundidade, com 2 MP — e câmera frontal de 8 MP. A bateria é de longa duração, com 5.000 mAh, e o sistema operacional é o Android 13, que roda sob a interface Realme UI 4.0.

O Samsung Galaxy M54 tem tela de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels), assim como o Realme C55. A diferença está no painel Super AMOLED Plus, que traz cores mais realistas e com maior contraste — o que é ótimo para ambientes externos. O display tem taxa de atualização de 120 Hz, número que deve agradar aos usuários gamers, já que proporciona maior fluidez na exibição das imagens. A taxa ainda favorece a eficiência energética, economizando a bateria.

O M54 também é considerado bom em outros aspectos técnicos. Ele possui câmera traseira tripla com 108 MP no sensor principal; 8 MP no sensor ultrawide; e 2 MP no macro, além de câmera frontal de 32 MP. O smartphone também impressiona pela potência da bateria, que tem 6.000 mAh. O processador é o Exynos 1380, que trabalha em conjunto com a memória RAM de 8 GB. O armazenamento interno pode ser de 128 GB ou 256 GB, e o sistema é o Android 13. O celular pode ser encontrado nas cores azul e prata.

Galaxy M54 foi anunciado em março de 2023 — Foto: Divulgação/Samsung

O Poco X5 Pro é uma opção interessante de celular com tela grande para fãs da Xiaomi. Seu display possui 6,67 polegadas, resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) e tecnologia AMOLED, conhecida por ter entregar um bom contraste de cores e de preto. A tela tem taxa de atualização de 120 Hz e proteção Corning Gorilla Glass 5, que ajuda a manter o display a salvo de batidas e arranhões.

Um destaque do Poco X5 Pro é a câmera traseira tripla, com sensor principal de 108 MP, ultrawide de 8 MP e macro de 2 MP. A câmera de selfie é de 16 MP. O celular vem com processador Snapdragon 778G 5G, memória RAM de 6 GB ou 8 GB e armazenamento de 128 GB ou 256 GB. A bateria possui capacidade de 5.000 mAh, e o aparelho roda Android 12. O Poco X5 Pro está disponível nas cores amarelo, azul e preto.

Poco X5 Pro — Foto: Reprodução/Xiaomi

O Moto G82 é um celular intermediário da Motorola. Sua tela de 6,6 polegadas é equipada com tecnologia pOLED, que entrega contrastes vivos nas cores, além de eficiência energética. A resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels) entrega imagens nítidas e com bastante qualidade, enquanto a taxa de atualização de 120 Hz proporciona fluidez na exibição das imagens.

Moto G82 — Foto: Divulgação/Motorola

Quanto ao restante da ficha técnica, o celular é equipado com processador Snapdragon 695, com velocidade máxima de 2,2 GHz e oito núcleos. O componente trabalha em conjunto com a memória RAM de 6 ou 8 GB. O armazenamento interno é de 128 GB, expansível em até 1 TB, via cartão microSD. Além disso, o celular traz câmera traseira tripla de até 50 MP e sensor frontal de 16 MP. Por fim, o Moto G82 roda Android 12 e tem bateria de 5.000 mAh. Ele está disponível para compra nas cores preto e branco.

O 11 Pro Plus, da Realme, é mais uma opção interessante de celular com telona. Seu display AMOLED com frequência de 120 Hz possui 6,7 polegadas de tamanho e resolução Full HD+ (2412 x 1080 pixels). As configurações tornam a tela excelente para consumir conteúdos em vídeo e jogar, por exemplo.

O smartphone intermediário premium conta com três câmeras traseiras — principal de 200 MP, ultrawide de 8 MP e macro de 2 MP —, além de uma câmera para selfie de 32 MP. Além disso, ele se destaca pela bateria de 5.000 mAh, com carregamento ultrarrápido de 100 W, e pelo processador Dimensity 7050 5G octa-core, de até 2,6 GHz. A memória RAM é de 12 GB; o armazenamento interno, de 512 GB.

Realme 11 Pro+ 5G — Foto: Divulgação/Realme

O Realme 11 Pro + roda o Android 13 e está disponível para compra na Amazon, em sua versão global, por R$ 2.924. Quem quiser adquirir à versão nacional deverá recorrer à loja da Realme, onde o celular custa R$ 4.499.

O visor do Motorola Edge 30 Ultra é quase uma "tela de cinema". Ele tem 6,7 polegadas, tecnologia pOLED, resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) e taxa de atualização de 144 Hz. A configuração do display entrega excelente experiência visual, com cores intensas e com alto contraste, além de alta nitidez e transição de imagens fluida. Tudo isso faz do Motorola Edge 30 Ultra um celular muito recomendado para fãs de entretenimento.

O Edge 30 Ultra se destaca também pela presença do potente processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, memória RAM de 8 GB ou 12 GB e armazenamento amplo de 128 GB, 256 GB ou 512 GB. Quanto às câmeras, há um conjunto traseiro triplo com sensor principal de 200 MP, e uma câmera frontal de impressionantes 60 MP. O sistema é o Android 12, e a bateria tem capacidade de 4.610 mAh. O celular pode ser encontrado nas cores branco e preto.

Motorola Edge 30 Ultra — Foto: Divulgação/Motorola

Motorola Razr 40 Ultra - a partir de R$ 7.199

Dono da segunda maior tela desta lista, o Razr 40 Ultra destoa um pouco dos demais celulares por seu formato, que é dobrável. Sua tela interna pOLED chama a atenção principalmente pelo tamanho, de 6,9 polegadas, e pela alta frequência, de 165 Hz — número que só costuma aparecer em celulares gamers. A resolução, por sua vez, é Full HD+ (1.080 x 2.640 pixels). Como um todo, a configuração entrega excelente contraste entre as cores escuras e claras, nitidez, tons muito vivos e imagens fluidas.

Motorola Razr 40 Ultra tem tela externa de 6,9 polegadas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

A tela externa também conta com tecnologia pOLED, mas tem 3,6 polegadas e 144 Hz de taxa de atualização — o que é maior que muitas telas de outros dispositivos. No display secundário, você pode visualizar agenda e clima, conferir notificações, discar para contatos, responder mensagens de WhatsApp, ver filmes e séries e até mesmo jogar alguns games mais simples.

Tela externa do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

A ficha técnica do Razr 40 Ultra inclui processador Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB de memória RAM e armazenamento de 256 GB. As especificações se completam com a bateria de 3.800 mAh, o conjunto traseiro duplo de câmeras de até 13 MP e a câmera frontal de 32 MP. O celular roda Android 13 e está disponível para compra no site da Motorola por a partir de R$ 7.199 (à vista).

O Galaxy S23 Ultra tem a terceira maior tela desta lista. O celular top de linha da Samsung tem display de 6,8 polegadas, com resolução Quad HD+ (3.088 x 1.440 pixels) e tecnologia AMOLED Dinâmico 2X. Dessa forma, a tela entrega brilho e cores muito intensos, ao mesmo tempo em que não consome muito os 5.000 mAh de bateria do celular. Além disso, a taxa de atualização de 120 Hz favorece a transição suave de imagens, e o revestimento com Gorilla Glass Victus 2 traz ainda mais proteção contra arranhões e quedas.

O aparelho apresenta ficha técnica de ponta, que inclui o poderoso processador Snapdragon 8 Gen 2, memória RAM de 12 GB e armazenamento interno de 256 GB, 512 GB ou 1 TB. As câmeras são outro destaque do celular, que traz sensor principal de 200 MP e frontal de 12 MP. O Galaxy S23 Ultra sai de fábrica com Android 13 e pode ser encontrado nas cores preto, creme, verde e violeta.

Galaxy S23 Ultra — Foto: Divulgação/Samsung

A tela do iPhone 14 Pro Max é considerada uma das melhores do mercado. Com 6,7 polegadas, ela tem tecnologia OLED, resolução de 2.796 x 1.290 pixels, densidade de pixels de 460 ppi e taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz. A alta frequência permite que o Pro Max exiba jogos de uma maneira suave e fluída. Além disso, a tela também tem uma ampla gama de cores, alto contraste e brilho máximo de 2.000 nits.

iPhone 14 Pro Max — Foto: Reprodução/Apple

O aparelho da Apple conta com armazenamento de até 1 TB e sistema de câmera bem diverso, com sensores de até 48 MP. A Apple não costuma divulgar a capacidade da bateria dos seus aparelhos, mas os testes indicam que o iPhone 14 Pro Max tem aproximadamente 4.323 mAh. Com iOS 16, o smartphone pode ser encontrado nas cores preto‑espacial, prateado, dourado e roxo‑profundo.

Lançado em julho de 2023, o Galaxy Z Fold 5 tem a maior tela desta lista. Seu display interno possui 7,6 polegadas, com tecnologia AMOLED Dinâmico 2x e resolução de 2.176 x 1.812 pixels. Os 120 Hz de taxa de atualização proporcionam efeitos de transição bem fluidos que podem ser visto em ambos displays, já que ambas têm a mesma frequência. A tela externa, no entanto, possui 6,2 polegadas, resolução de 2.316 x 904 pixels e proteção Gorilla Glass Victus 2. Ela também conta com tecnologia AMOLED Dinâmico 2x.

Galaxy Z Fold 5 — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy Z Fold 5 é um celular notável não só na tela. Ele traz câmera principal de 50 MP, Android 13 rodando de fábrica e processador Snapdragon 8 Gen 2. A memória RAM é de 12 GB, e há três versões de armazenamento interno: 256 GB, 512 GB ou 1 TB. A bateria tem capacidade de 4.400 mAh, e o celular pode ser encontrado nas cores preto, azul claro, creme, cinza ou azul na loja oficial da Samsung.

Com informações de Apple e Realme

