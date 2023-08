Celular esquentando muito? Veja o que pode ser e o que fazer

Sentir o celular esquentando muito pode ser um sinal de que algo está errado com o aparelho. Embora seja comum que o smartphone aqueça um pouco após atividades que exigem mais da CPU, como a execução de jogos pesados e a reprodução de vídeos em streaming, ou sob a incidência direta de luz solar, o superaquecimento prolongado pode representar um risco ao consumidor e causar danos permanentes ao celular. Neste guia completo, o TechTudo mostra as principais razões pelas quais seu celular pode estar esquentando e o que fazer quando ele aquece muito. Confira a seguir.

iPhone quente com superaquecimento e aviso de temperatura — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

É normal o celular esquentar?

É comum o celular esquentar sob circunstâncias específicas, como após ficar horas jogando ou assistindo a filmes e séries. Isso porque atividades do tipo exigem mais do processador. Quando a unidade central de processamento (CPU) está sobrecarregada, ela aquece. Vale ressaltar, entretanto, que telefones topo de linha não tendem a esquentar por essas razões tão facilmente — diferente dos aparelhos de entrada.

Também é possível que o celular esquente em dias de calor intenso ou devido à exposição direta à luz solar — como em um dia na praia. Todo smartphone possui mecanismos de proteção, como sensores de temperatura que monitoram o calor; caso o dispositivo esquente demais, eles reduzem o desempenho do aparelho ou comandam o desligamento, para prevenir danos. Entretanto, se o aquecimento for tamanho a ponto de causar desconforto ao segurar o smartphone, é preciso investigar.

Aquecimento no celular pode ser considerado normal em níveis baixos — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Celular esquentando: o que pode ser?

Se notar que o seu celular está esquentando, investigue a origem do aquecimento. Abaixo listamos algumas possíveis causas para o aumento de temperatura.

1. Incidência direta de luz solar

É comum deixar o celular sob a luz do sol, seja durante um dia na praia ou ao colocar o aparelho sobre o painel do carro, por exemplo. O telefone tende a reter o calor irradiado pela luz solar e, assim, superaquecer. Caso o aparelho fique um tempo muito grande debaixo de fortes raios solares, ele pode sofrer danos permanentes.

Celular na areia da praia — Foto: Jewel Mitchell/Unsplash

2. CPU sobrecarregada

O processador representa o cérebro do celular, comandando todos os processos e aplicativos em execução. Quando o usuário exige da CPU uma capacidade maior do que ela é capaz de suportar — seja por haver muitos aplicativos rodando em segundo plano ou pela tentativa de executar um jogo com gráficos mais pesados, por exemplo —, ocorre uma sobrecarga. Com a CPU sobrecarregada, o telefone esquenta gradualmente, de dentro para fora. Em alguns casos, é possível que o aparelho fique mais lento ou até mesmo desligue, para que possa ser feito o resfriamento do sistema.

3. Bateria ou cabo de carregamento com problema

É comum que os celulares aqueçam um pouco durante o carregamento, já que há dissipação de energia a partir do carregador. Mas, caso o smartphone esteja esquentando muito ao carregar, pode ser sinal de problemas na bateria ou no cabo de carregamento. Antes de fazer esse diagnóstico, experimente remover a capinha do celular. Isso porque ela contém materiais isolantes, como plástico, que podem reter o calor.

Se o smartphone continuar esquentando, verifique se o problema está no carregador. Caso você esteja usando um acessório pirata, substitua-o por um original. Os materiais usados na construção dos carregadores falsos são bem inferiores em relação aos de produtos genuínos, o que pode prejudicar o desempenho da bateria do celular e prolongar o tempo de carga, já que não há regulagem da tensão.

O cabo do seu carregador pode ser o motivo do superaquecimento do seu celular — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo

Entretanto, se você estiver sem a capinha e usando um carregador original, o problema pode estar na bateria. Nesse caso, procure uma assistência técnica especializada para substitui-la.

4. Uso de jogos por muito tempo

Jogos, principalmente aqueles com gráficos mais elaborados, exigem maior trabalho da CPU e da GPU, o que gera uma sobrecarga nesses componentes. Logo, após jogar por períodos prolongados, o smartphone estará mais quente. Além disso, os games também exigem muita energia da bateria do celular, e a transferência de energia da peça para o processador pode gerar aquecimento no sistema.

Homem jogando no celular — Foto: Screen Post/Unsplash

5. Streaming por horas

Fazer streaming de conteúdos audiovisuais no YouTube, Netflix ou em plataformas semelhantes por horas contínuas também pode levar ao aquecimento do celular. Isso porque, quando o usuário está assistindo a um vídeo, o celular precisa decodificar o conteúdo em tempo real. O processo exige esforço da GPU e CPU para atividades como renderizar os quadros, aplicar filtros de vídeo, ajustar a resolução, entre outras.

Devido à exibição contínua de imagens, o streaming também exige mais da tela, que geralmente está configurada em um brilho maior. Consequentemente, há uma sobrecarga da bateria, que precisa enviar mais energia para o smartphone.

Uso de serviços de streaming, como Netflix, exige mais da bateria do celular — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Além disso, o streaming requer uma conexão de rede estável para reproduzir o conteúdo em tempo real, de forma que, durante o consumo do filme ou série, o celular está constantemente recebendo dados pela rede. A decodificação desses dados também exige esforço do processador, o que pode levar a um maior uso de energia e, consequentemente, ao aquecimento do dispositivo.

6. Malware

A presença de malwares no celular é outro fator que pode levar ao superaquecimento do celular. Esses arquivos maliciosos costumam rodar silenciosamente em segundo plano, consumindo recursos do sistema sem que o usuário saiba. Para se ter noção, os malwares podem fazer download ou upload de dados, estabelecer comunicação com servidores remotos e até disparar mensagens SMS em grande quantidade. Todos esses processos sobrecarregam a CPU, aquecendo o aparelho.

Celulares Android estão sujeitos à ação de malwares — Foto: Getty Images/SOPA Images

O que fazer quando o celular esquenta muito?

1. Saia do sol

A incidência direta da luz solar pode superaquecer o telefone e drenar sua bateria. Quanto mais tempo o celular fica sob o sol, mais quente ele fica. Por isso, caso seu celular esteja esquentando sob o sol, não espere e retire-o do local imediatamente. Leve-o para um ambiente refrigerado, onde ele possa resfriar.

2. Diminua o brilho da tela

Um brilho de tela elevado estimula a CPU a trabalhar mais e, consequentemente, gera mais calor. Por isso, diminuir a luminosidade do display pode ajudar a resfriar seu telefone, além de contribuir com a economia de bateria.

3. Feche apps rodando em segundo plano sem necessidade

Ter muitos aplicativos ou programas em execução ao mesmo tempo exige muito da CPU e pode levar ao superaquecimento do aparelho. Embora seja comum navegar por diferentes apps durante o uso do celular, é recomendado encerrar aqueles que não estão mais sendo usados no momento. Assim, você evita que aplicações em segundo plano consumam recursos de sistema. Também é possível, nas configurações do smartphone, desativar a possibilidade de certos apps rodarem em segundo plano.

4. Faça uma varredura em busca de vírus

Conforme já explicamos, malwares podem se instalar silenciosamente no celular, consumir recursos preciosos de sistema e contribuir para o aquecimento do aparelho. Por isso, instale um bom antivírus no smartphone e execute uma varredura em busca de arquivos maliciosos. O ideal é fazer isso periodicamente, para garantir que o celular está livre de ameaças.

5. Substitua o carregador, cabo ou bateria do celular

Por mais que muitas pessoas utilizem carregadores não originais para carregar seus aparelhos, o ideal é usar o equipamento que acompanha o telefone. Isso porque modelos piratas são fabricados com peças de baixa qualidade e podem prejudicar a saúde da bateria.

O mesmo vale para os cabos de carregamento. Cabos mais baratos utilizam configuração de calibre inferior e, consequentemente, transportam menos amperes de energia. Isso resulta em velocidades de carregamento mais lentas e pode até mesmo impactar a geração de calor.