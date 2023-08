Celular para idoso com WhatsApp: 6 opções ideais para os mais velhos

Comprar celulares para idosos com WhatsApp é uma forma de mantê-los conectados aos familiares e amigos. O aplicativo da Meta é um dos mais utilizados para trocas de mensagens por pessoas de todas as idades, inclusive os mais velhos, e está presente em grande parte dos celulares do mercado. É possível encontrar desde feature phones como o Multilaser Zapp, que traz botões e tela de 2,4 polegadas não sensível ao toque, ate smartphones de entrada, como Galaxy A04s , que vem com câmera tripla de até 50 MP. Os preços vão, em média, de R$ 219 a R$ 795.

Pensando nisso, o TechTudo selecionou seis aparelhos de baixo custo que têm suporte ao WhatsApp e podem ser destinados ao público idoso. Vale mencionar que nós já demos dicas de como escolher um celular para idosos e fizemos uma lista de celulares simples para idosos. Veja a lista a seguir e avalie qual o melhor celular para você.

Homem idoso usando celular — Foto: Reprodução/Freepik

1. Multilaser Zapp — a partir de R$ 219

O Multilaser Zapp é o celular mais simples da lista. Apesar de se tratar de um feature phone, o aparelho tem sistema operacional e aplicativos como o WhatsApp. Para navegação, há um botão central com direcionais, e a digitação é feita com auxílio das teclas numéricas. Também é possível utilizar a digitação por voz, ao apertar o botão central. Vale ressaltar que não há fones de ouvido na caixa. Ou seja, para ouvir músicas ou áudios, é necessário usar as caixas de som do próprio celular.

Multilaser Zapp — Foto: Reprodução/Amazon

A ficha técnica do Zapp é modesta, e não há nem touch screen na tela de 2,4 polegadas. A memória interna é de apenas 512 MB, mas há a possibilidade de expansão dela para até 32 GB com cartões microSD. Para impulsionar o celular, a Multilaser incluiu um processador de quatro núcleos, com velocidade de até 1,3 GHz, e 256 MB de memória RAM — quantidade suficiente para executar tarefas básicas. Já a bateria tem 1.200 mAh e deve permitir que o celular permaneça longe da tomada por vários dias. Vendido por R$ 219 na Amazon, o Multilaser Zapp está disponível na cor preta.

2. Multilaser E Lite 2 — a partir de R$ 259

O Multilaser E lite 2 é um smartphone com funções básicas equipado com o Android 10 Go Edition — versão do sistema operacional do Google voltada para celulares mais simples. Mesmo assim, o aparelho consegue ter suporte ao WhatsApp, o que o torna uma boa opção para idosos que desejam um celular simples com acesso ao mensageiro. A Multilaser inclui capa e película na caixa do aparelho para protegê-lo desde o momento da compra.

Smartphone Multilaser E Lite 2 — Foto: Reprodução/Amazon

Na ficha técnica, são 32 GB de memória interna expansíveis para mais 64 GB com o uso de cartões microSD. Um processador de 1,3 GHz de quatro núcleos impulsiona o smartphone, em conjunto com 1 GB de memória RAM. A tela de LCD tem apenas 4 polegadas, e a bateria é de 1.500 mAh, o que deve ajudar o aparelho a durar pelo menos um dia inteiro. Há também uma câmera de 2 MP com flash. O Multilaser E lite 2 é vendido no varejo online por R$ 259.

Comparado ao celular anterior, o Positivo Twist 5 melhora alguns aspectos da ficha técnica. Além de suporte ao WhatsApp, o aparelho tem uma tela grande de LCD de 6,26 polegadas, câmera traseira de 8 MP e vem equipado com o Android 11 Go Edition. A memória interna é de 64 GB, expansíveis para mais 64 GB, e a bateria chega aos 3.000 mAh.

Positivo Twist 5 — Foto: Reprodução/Amazon

O Twist 5 também tem acesso à Internet mais rápido. Enquanto o Multilaser Zapp e o E Lite 2 usam apenas o 3G, o celular da Positivo usa redes 4G, que pode ser até 10 vezes mais veloz. Sob o capô, porém, há também o processador de 1,3 GHz com 1 GB de memória RAM. O Positivo Twist 5 é encontrado na Amazon, apenas na cor preta, por R$ 429.

4. Xiaomi Redmi 12C — a partir de R$ 669

O Redmi 12C deixa o Android Go de lado para utilizar o Android 12 — versão completa do sistema operacional do Google, que recebe a personalização MIUI 13, da Xiaomi. Isso significa que o aparelho deve rodar de forma bastante fluida e fornecer uma experiência mais completa para o idoso. Para dar mais autonomia ao usuário, a Xiaomi incluiu uma bateria bem grande, de 5.000 mAh, suficiente para até dois dias de uso moderado. O Redmi 12C também pode utilizar o mensageiro WhatsApp.

Nas especificações, o modelo da Xiaomi não faz feio: a memória interna é de 64 GB, expansíveis para até 512 GB com cartões microSD, e a memória RAM é de 3 GB. O smartphone também possui um processador de oito núcleos que rodam a uma frequência de até 2 GHz — o maior número até aqui. Assim, o celular deve enfrentar poucos engasgos nas tarefas cotidianas.

Xiaomi Redmi 12C — Foto: Reprodução/Amazon

Há também duas câmeras traseiras: uma lente principal de 50 MP — suficiente para garantir boas fotos em condições ideais — e um modesto sensor de profundidade de 0,08 MP. Os idosos poderão ainda tirar selfies com o smartphone, que vem com câmera frontal de 5 MP. Vendido nas cores cinza e azul, o Redmi 12C pode ser encontrado no varejo on-line por R$ 669.

O Motorola Moto E13 também é uma excelente opção para idosos que necessitam de celulares simples com WhatsApp. O smartphone tem tela LCD de 6,5 polegadas e bateria de 5.000 mAh — que, com uso moderado, deve chegar a dois dias longe da tomada. A câmera principal tem 13 MP e conta com recursos avançados, como HDR e uso de inteligência artificial, para aprimoramento das fotos.

Motorola Moto E13 — Foto: Reprodução/Amazon

O software embarcado no celular é o Android 13 Go, versão própria para aparelhos mais simples. Apesar disso, ele possui um processador de oito núcleos de até 1,6 GHz, 4 GB de memória RAM e uma memória interna de 64 GB. Esse valor pode ser expandido para até 1 TB com o uso de um cartão microSD. Como diferenciais, o celular pode se conectar a redes WiFi de 2,4 e 5 GHz e conta com carregamento rápido de 10 W. Na Amazon, o Moto E13 é vendido pelo valor de R$ 679.

6. Galaxy A04s — a partir de R$ 795

O último item da lista de celulares para idosos com WhatsApp é o Galaxy A04s, aparelho de entrada da Samsung. O modelo roda Android 12 com a interface da marca sul-coreana, One UI Core 5. Além de permitir utilizar o WhatsApp, o smartphone traz uma boa ficha técnica: são 64 GB de memória interna, expansíveis para até 1 TB com o uso de um cartão microSD, e 4 GB de memória RAM. A bateria também se destaca, com 5.000 mAh e carregamento rápido de 15 W.

Samsung Galaxy A04s — Foto: Divulgação/Samsung

O celular possui uma câmera tripla com principal de 50 MP, sensor macro de 2 MP — para fotos muito próximas e de objetos pequenos — e de profundidade também de 2 MP — para fotos com efeito desfocado. A tela LCD é grande, com 6,5 polegadas, e tem taxa de atualização de 90 Hz, de forma que as imagens devem ser exibidas de maneira mais fluidas neste celular. O Galaxy A04s é vendido nas cores preta, verde e branca por R$ 795 no varejo online.

Com informações de Multilaser (1/2), Positivo, Xiaomi, Motorola e Samsung

