Celular Samsung 128 GB: veja 8 melhores opções para comprar em 2023

Celulares da Samsung de 128 GB estão disponíveis em diferentes linhas da fabricante sul-coreana. Há desde aparelhos de entrada, como o "basicão" Galaxy A14 , até modelos top de linha, como o potente Galaxy S23 . Os preços variam conforme as famílias e especificações dos smartphones, indo de R$ 839 a até R$ 4.120 . Apesar de haver celulares com maior espaço para dados, os 128 GB de memória interna são suficientes para armazenar uma boa quantidade de fotos, vídeos e aplicativos no smartphone. Veja, nas linhas a seguir, os oito melhores celulares da Samsung com 128 GB para comprar este ano.

Galaxy S23 é celular Samsung com 128 GB de armazenamento — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Samsung Galaxy A14 - a partir de R$ 839

O Galaxy A14 foi lançado em janeiro deste ano pela Samsung e chegou ao Brasil em fevereiro. O modelo de entrada já sai da fábrica rodando o Android 13, tem conjunto de câmera com sensor principal de 50 MP e tela de 6,6 polegadas com resolução Full HD+. Além disso, o aparelho vem com duradoura bateria de 5.000 mAh e processador Exynos 850, da Samsung, que opera com velocidade de até 2,0 GHz.

Galaxy A14 nas cores preto, vinho, prata e limão — Foto: Divulgação/Samsung

Para completar a ficha técnica, o modelo foi lançado com duas versões de memória RAM — 4 GB ou 6 GB — e tem até 128 GB de armazenamento. O aparelho básico da Samsung tem especificações satisfatórias e pode atrair um público menos exigente, que busca um celular que dê conta das tarefas do dia a dia. Ele pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 839.

Samsung Galaxy A13 - a partir de R$ 1.199

Continuando na linha A da Samsung, chegamos ao Galaxy A13. O aparelho foi lançado em março de 2022 pela fabricante sul-coreana. A ficha técnica menciona tela grande 6,6 polegadas, sistema quádruplo de câmeras de até 50 MP e bateria com capacidade de 5.000 mAh. Este modelo roda naturalmente o Android 12, mas já é possível realizar o upgrade para o sistema operacional mais atual.

Samsung Galaxy A13 — Foto: Divulgação/Samsung

Para o A13, a sul-coreana preparou três versões para a memória RAM e três versões para armazenamento, chegando a até 6 GB e 128 GB, respectivamente. Com bom conjunto de câmeras, bateria que promete até dois dias de duração e armazenamento generoso, o Galaxy A13 entra na lista de aparelhos bons, bonitos e baratos da Samsung. Ele pode ser encontrado por R$ 1.199 na Amazon.

Samsung Galaxy A23 - a partir de R$ 1.250

O Galaxy A23 foi lançado em março de 2022. Apesar do tempo de mercado, o modelo apresenta ficha técnica que deve agradar uma boa gama de usuários. Os destaques ficam para o conjunto de quatro câmeras traseiras, com sensor principal 50 MP; a ampla tela de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ e a bateria de 5.000 mAh.

Samsung Galaxy A23 nas cores azul, branco e preto — Foto: Divulgação/Samsung

Para este dispositivo, a Samsung criou versões em 64 GB e 128 GB de armazenamento. O aparelho vem ainda equipado com o processador Snapdragon 680, da Qualcomm, que, além de possuir bom desempenho em jogos e aplicativos mais pesados, também apresenta ótima eficiência energética. O Galaxy A23 pode ser encontrado por R$ 1.250 na Amazon.

O Galaxy A34 foi lançado em março de 2023 pela Samsung. A ficha técnica do smartphone menciona sistema triplo de câmeras poderoso, com até 48 MP; bateria generosa de 5.000 mAh e suporte às redes 5G. Sua tela tem 6,6 polegadas com resolução Full HD+ (1080 x 2340 pixels), tecnologia Super AMOLED e taxa de atualização de 120 Hz — o que deve chamar atenção dos gamers de plantão.

Galaxy A34 tem câmera tripla — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Em termos de memória e armazenamento, a fabricante disponibilizou versões com 6 ou 8 GB de RAM e 128 e 256 GB de espaço para dados. Outro ponto favorável é o Android 13, instalado de fábrica no aparelho, além da garantia de até quatro atualizações do sistema — o que levará o modelo até o Android 17. O Galaxy A34 pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 1.729.

O Galaxy A54 chegou ao mercado brasileiro em março de 2023. Com especificações nada modestas, o modelo pode atrair diversos públicos, mas deve chamar a atenção dos gamers, já que possui tela de 6,4 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, o que traz mais fluidez e leveza à navegação. O A54 ficou famoso pelo visual que remete a um topo de linha da fabricante, o S23, além de ter um poderoso conjunto de câmeras.

Samsung Galaxy A54 — Foto: Divulgação/Samsung

A marca destinou 128 GB e 256 GB de armazenamento interno para o celular, além de 6 ou 8 GB de RAM. No mais, o smartphone tem suporte às redes 5G, NFC e sai de fábrica rodando o Android 13, com promessa de suporte a quatro novas versões do sistema. O Galaxy A54, em sua versão de 128 GB, pode ser encontrado na Amazon por valores a partir de R$ 1.919.

Saindo dos modelos de entrada e intermediários, chegamos ao Galaxy S22, um dos smartphones top de linha da Samsung. Além de conjunto de câmeras com sensor principal de 50 MP, bateria de 3.700 mAh e tela com taxa de atualização de 120 Hz, o aparelho vem equipado com o potente Snapdragon 8 Gen 1 — que foi considerado o chip mais poderoso de 2021. O S22 também é compatível com carregamento rápido e conta com um dispositivo de 25 W para recarga.

Samsung Galaxy S22 chegou ao Brasil em quatro opções de cores — Foto: Reprodução/Samsung

Para o armazenamento, a Samsung disponibilizou versões em 128 e 256 GB. A memória RAM é única em todas as versões, com 8 GB. Neste momento, o Galaxy S22 pode ser encontrado por valores a partir de R$ 3.799 na Amazon.

Samsung Galaxy S23 - a partir de R$ 4.210

Considerado um dos aparelhos mais potentes do ano, o Galaxy S23 chegou ao varejo nacional em fevereiro de 2023. Com ficha técnica poderosa, os destaques deste celular ficam para o conjunto triplo de câmeras com sensor principal de 50 MP, tela de 6,1 polegadas com tecnologia AMOLED Dinâmico 2X e taxa de atualização de 120 Hz, além do processador Snapdragon 8 Gen 2 — que pode chegar à velocidade máxima de 3,36 GHz.

Samsung Galaxy S23 — Foto: Divulgação/Samsung

O S23 apresenta três opções de armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB, além de 8 GB de RAM. O aparelho também conta com acesso às redes 5G, Wi-Fi de 6 GHz e suporte a carregamento rápido com fio, de 25 W, ou sem fio, de até 15 W. Hoje sua versão de 128 GB pode ser encontrada a partir de R$ 4.210 na Amazon.

Com informações de GSM Arena.

