Celular Samsung barato: veja 7 modelos por até R$ 1.500

Nas linhas a seguir, o TechTudo reúne sete celulares da Samsung para quem quer ter um aparelho com boa ficha técnica, mas sem gastar muito. Os preços dos modelos, lançados entre 2022 e 2023, partem dos R$ 689 e vão até a faixa dos R$ 1.500. Confira a lista completa e decida qual é o celular ideal para você.

Samsung Galaxy A04e é um celular mais barato — Foto: Divulgação/Samsung

Samsung Galaxy A04e - a partir de R$ 689

O Galaxy A04e tem tela HD+ de 6,5 polegadas e processador Mediatek Helio P35, com oito núcleos e velocidade de até 2,3 GHz, o que o torna um bom chip para tarefas básicas do dia a dia. Nos quesitos memória e armazenamento, o Samsung disponibiliza até 128 GB de espaço para dados e três opções de RAM: 2 GB, 3 GB ou 4 GB.

Para fotos, o telefone dispõe de um conjunto duplo de lentes na parte traseira: a principal, de 13 MP, e um sensor de profundidade de 2 MP, para fotos em modo retrato. Há ainda uma câmera frontal de 5 MP. A bateria é de 5.000 mAh e confere ao celular até 2 dias longe das tomadas.

Sistema de câmeras do Galaxy A04e — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A04e é uma ótima opção para quem busca um smartphone acessível e que atenda às necessidades gerais do dia a dia. Ele é recomendado para atividades básicas, como navegar na Internet, usar redes sociais e aplicativos de mensagens, e tirar fotos ocasionalmente. O aparelho está disponível nas cores preto, cobre e azul.

Tela: PLS LCD de 6,5 polegadas

Processador: Mediatek Helio P35 (até 2,3 GHz)

Memória RAM: 2 GB, 3 GB ou 4 GB

Armazenamento: 32 GB, 64 GB ou 128 GB

Câmera traseira dupla de 13 MP + 2 MP

Câmera frontal de 5 MP

Bateria: 5.000 mAh

Samsung Galaxy A04s - a partir de R$ 795

O Galaxy A04s é outro celular barato da Samsung. Ele vem com tela HD+ de 6,5 polegadas e processador Exynos 850, com oito núcleos e velocidade de até 2 GHz. O celular dispõe de até 128 GB de armazenamento e 3 GB ou 4 GB de RAM. Apesar de o A04s ser um smartphone básico, ele é capaz de rodar aplicativos e jogos leves sem problemas.

Samsung Galaxy A04s — Foto: Divulgação/Samsung

Nas câmeras, ele traz lentes de até 50 MP, que são excelentes para capturas de fotos e vídeos, especialmente em condições de boa luz. Assim como o A04e, a bateria é de 5.000 mAh, resultando em até dois dias sem recarregar o celular. O Galaxy A04s está disponível nas cores preto, verde, branco e cobre.

Tela: LCD de 6,5 polegadas

Processador: Exynos 850

Memória RAM: 3 ou 4 GB

Armazenamento: 32 GB, 64 GB ou 128 GB

Câmera traseira: 50 MP + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade)

Câmera frontal: 5 MP

Bateria: 5.000 mAh

Samsung Galaxy A14 - a partir de R$ 839

O Galaxy A14 chegou ao mercado com tela FHD+ de 6,6 polegadas e processador Mediatek Helio G80, com até 2 GHz de velocidade. O componente é eficiente em tarefas mais intensas e proporciona gasto equilibrado de energia. Somado à bateria de longa duração de 5.000 mAh, o chip faz do Galaxy uma ótima escolha para o uso diário. O celular possui versões com 4 GB ou 6 GB de RAM, e 64 ou 128 GB de armazenamento interno. Quanto às câmeras, há um conjunto traseiro triplo de até 50 MP; a câmera frontal é de 13 MP. Os sensores garantem fotos e vídeos de boa qualidade.

Samsung Galaxy A14 — Foto: Divulgação/Samsung

Seja para utilizar redes sociais, apps de mensagens, jogar ou capturar momentos especiais com a câmera, o celular entrega uma experiência satisfatória em todas as áreas. O Samsung Galaxy A14 está disponível nas cores vermelho escuro, prata e verde. Na Amazon, sua versão de 64 GB custa R$ 839, e a com 128 GB de espaço interno pode ser encontrada por R$ 1.110.

Tela: FHD+ de 6,6 polegadas

Processador: Helio G80

Memória RAM: 4 GB ou 6 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB

Câmera traseira: 50 MP + 5 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

Câmera frontal: 13 MP

Bateria: 5.000 mAh

Samsung Galaxy M14 - a partir de R$ 1.079

Saindo da família Galaxy A e chegando à linha M da Samsung, temos o Galaxy M14 como opção de celular bom e barato. Ele tem tela FHD+ de 6,6 polegadas e é equipado com o processador Exynos 1330, o que lhe garante um bom desempenho. O Galaxy M14 chegou ao mercado em versões com 4 GB ou 6 GB de RAM e até 128 GB de armazenamento interno. Com sua câmera traseira tripla de até 50 MP e a câmera frontal de 13 MP, o celular também proporciona fotos e vídeos com ótima qualidade.

Samsung Galaxy M14 — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy M14 é um smartphone que lida bem com apps e jogos mais pesados, ao mesmo tempo em que oferece uma bateria de 6.000 mAh, que permite uma grande autonomia energética. Um dos grandes diferenciais deste modelo é a conexão com a Internet de quinta geração. O Samsung Galaxy M14 5G está disponível nas cores azul marinho, azul claro e prata.

Tela: FHD+ de 6,6 polegadas

Processador: Exynos 1330

Memória RAM: 4 GB ou 6 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB

Câmera traseira: 50 MP + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade)

Câmera frontal: 13 MP

Bateria: 6.000 mAh

Samsung Galaxy A23 - a partir de R$ 1.250

O Galaxy A23 é um celular com tela de 6,6 polegadas alimentado pelo processador Snapdragon 695, de oito núcleos e com até 2,2 GHz de velocidade. Combinado à memória RAM de até 8 GB e ao amplo armazenamento interno de 64 GB ou 128 GB, o chip proporciona um desempenho considerável quando o assunto é redes sociais, apps e jogos mais densos. O smartphone também tem câmera traseira quádrupla de até 50 MP e frontal de 8 MP, capturando boas fotos e vídeos. Outro destaque é a bateria de 5.000 mAh, capaz de durar até 48 horas.

Samsung Galaxy A23 — Foto: Divulgação/Samsung

Se você está em busca de um smartphone intermediário para as tarefas comuns do dia a dia, com desempenho satisfatório, bateria durável e bons recursos fotográficos, o Galaxy A23 pode ser uma escolha acertada. Ele ainda tem compatibilidade com a rede 5G. O smartphone está disponível nas cores preto, branco, azul e pêssego.

Tela: PLS LCD de 6,6 polegadas

Processador: Snapdragon 695 5G

Memória RAM: 4 GB, 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB

Câmera traseira: 50 MP + 5 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade)

Câmera frontal: 8 MP

Bateria: 5.000 mAh

Samsung Galaxy A24 - a partir de R$ 1.250

O Galaxy A24 é um celular Samsung intermediário com bons recursos. Ele vem com tela FHD+ Super AMOLED de 6,5 polegadas e processador MediaTek Helio G99 com velocidade de até 2,2 GHz, o que garante boa performance em jogos. E, para trabalhar com o chip, a Samsung equipou o celular com até 8 GB de RAM e um espaçoso armazenamento interno de 128 GB.

Samsung Galaxy A24 — Foto: Divulgação/Samsung

Outro destaque do Galaxy A24 é a generosa bateria de 5.000 mAh, capaz de acompanhar o ritmo do usuário que não desgruda do celular. Nas mãos dos mais moderados, ela pode durar até dois dias. Com câmera traseira tripla de até 50 MP e câmera frontal de 13 MP, o smartphone permite registrar fotos e vídeos com bastante qualidade. O Samsung Galaxy A24 está disponível nas cores verde limão, azul e vermelho escuro.

Tela: Super AMOLED de 6,5 polegadas

Processador: MediaTek Helio G99

Memória RAM: 4 GB, 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB

Câmera traseira: 50 MP + 5 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

Câmera frontal: 13 MP

Bateria: 5.000 mAh

O Galaxy A34 é um smartphone intermediário lançado pela Samsung em março deste ano. Ele possui tela de 6,6 polegadas e é equipado com o processador MediaTek Dimensity 1080, com oito núcleos e velocidade de máxima de até 2,6 GHz. O componente otimiza o consumo de energia e tem bom desempenho até em atividades mais pesadas. Além disso, o A34 conta com 6 GB ou 8 GB de RAM e armazenamento interno de 128 GB ou 256 GB.

Samsung Galaxy A34 — Foto: Divulgação/Samsung

Um dos pontos altos do aparelho é o acesso à rede 5G, além da bateria de 5.000 mAh. Com uma câmera traseira tripla principal de 48 MP e a câmera frontal de 13 MP, o Galaxy A34 permite que você registre momentos especiais com clareza e nitidez. Disponível nas cores verde lima, prata, preto e violeta, o smartphone é uma boa escolha se você procura um aparelho com desempenho robusto, recursos fotográficos satisfatórios e uma bateria duradoura. É possível encontrá-lo no e-commerce por a partir de R$ 1.399.

Tela: Super AMOLED de 6,6 polegadas

Processador: Dimensity 1080 da MediaTek

Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Câmera traseira: 48 MP + 8 MP (ultrawide) + 5 MP (macro)

Câmera frontal: 13 MP

Bateria: 5.000 mAh

