ChatGPT no espaço? 6 usos de IA na astronomia que vão surpreender você

Você sabia que a inteligência artificial pode ser usada na astronomia? Recentemente, a NASA começou a desenvolver um sistema de bate-papo com inteligência artificial (IA) , bem semelhante ao ChatGPT , para a estação espacial Lunar Gateway. O objetivo é de que este sistema possa detectar e corrigir problemas da base, além de se comunicar com os astronautas. Esse, porém, não é o único uso de IA em missões espaciais: os sistemas inteligentes já servem para identificar formações geoastronômicas, para mapear o universo, entre outras possibilidades. A seguir, o TechTudo te mostra seis usos de inteligência artificial no espaço que vão surpreender você.

ChatGPT no espaço: 6 usos de IA na astronomia — Foto: Divulgação/Pexels

1. Para fazer classificações geoastronômicas

No campo geoastronômico - ou seja, que identifica as formações rochosas no espaço -, as IAs são capazes de detectar e classificar características geológicas em planetas e luas, como crateras e vulcões. Desse modo, analisam imagens e dados coletados por sondas espaciais, permitindo uma identificação mais rápida e precisa. Além de detectar essas informações, a IA permite classificá-las de acordo com suas especificações, facilitando a compreensão das diferentes formações geológicas em corpos celestes.

Outra capacidade surpreendente que esta tecnologia apresenta é a de gerar modelos 3D detalhados das superfícies planetárias, o que ajuda os cientistas a terem uma visão mais abrangente e realista do ambiente e também da história de um planeta ou lua. Com esses modelos 3D, é possível estudar a evolução geológica dos corpos celestes ao longo do tempo, identificando eventos passados, como atividades vulcânicas e impactos de asteroides.

IA pode ajudar a desenvolver modelos 3D de satélites e planetas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

2. Para mapear o universo

Os astrônomos podem usar algoritmos baseados em IA para mapear o universo, já que eles reconhecem e classificam padrões em dados sobre estrelas e galáxias. Assim, permitem a identificação precisa de corpos celestes no espaço.

Além da identificação, a IA também possibilita a compreensão das propriedades físicas das estrelas e galáxias, como massa e idade. Empregadas para prever o comportamento de estrelas e galáxias ao longo do tempo, também fornecem informações valiosas para futuros mapeamentos e esforços de exploração espacial. Isso permite uma análise mais aprofundada do universo, e pode revelar novos insights sobre a evolução e dinâmica das estruturas cósmicas.

IA será útil para prever o comportamento de corpos celestes — Foto: Divulgação/Unsplash (by Greg Rosenke)

3. Para agilizar nas análises de dados

A IA auxilia na exploração espacial também fornecendo métodos mais precisos e eficientes de análise de dados. Desse modo, seus algoritmos de aprendizado permitem identificar padrões em dados de satélites, sondas e outras ferramentas de exploração espacial, detectando, por exemplo, anomalias que podem indicar descobertas ou riscos.

Nesse sentido, as IAs contribuem para a identificação de tendências nos dados, oferecendo insights mais detalhados por meio de análise preditiva e previsão. Ao analisar grandes volumes de informações em tempo real, as inteligências artificiais ajudam os cientistas a tomar decisões mais embasadas durante missões espaciais, melhorando a eficiência das operações e aumentando a probabilidade de descobertas importantes.

IAs serão usadas para agilizar a análise de dados envolvendo planetas e galáxias — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

4. Para controlar robôs em expedições

O controle de robôs com inteligência artificial já vem sendo usado pela Nasa e pela SpaceX, e desempenha um papel crescente na exploração espacial. Isso porque ele permite navegação autônoma e controle de satélites em torno de obstáculos na superfície do planeta. Alguns exemplos impressionantes da Nasa, como o Rovers, o Mars Exploration Rover e o Curiosity, foram desenvolvidos como unidades de navegação totalmente autônomas, e operaram na superfície de Marte por mais de uma década.

Criados com tecnologia de ponta, os sensores desses robôs são capazes de detectar riscos ambientais, como rochas, crateras e outros recursos, e a IA analisa os dados para determinar o melhor caminho para seguir, garantindo uma navegação segura e evitando colisões. Já a SpaceX trabalha ativamente na espaçonave Dragon, que foi projetada para acoplar autonomamente com a Estação Espacial Internacional (ISS), usando algoritmos avançados de visão computacional para realizar essa tarefa complexa sem intervenção humana direta.

Além disso, a SpaceX vem trabalhando na incorporação de IA ao processo de aterrissagem do foguete Falcon 9. Assim, o primeiro estágio do foguete é programado para realizar tentativas de aterrissagem autônomas em plataformas flutuantes ou de pouso, utilizando algoritmos de IA para controlar sua descida.

Curiosity Rover, que está na superfície de Marte (Foto: Reprodução) — Foto: TechTudo

5. Para prever manutenção de robôs e outras máquinas

A IA pode analisar grandes volumes de dados, auxiliando nas operações de satélites e nos procedimentos de pouso de foguetes. Além disso, pode utilizar os mesmos dados para identificar áreas em que a manutenção preventiva é necessária.

Por isso, modelos de aprendizado de máquina são empregados para prever falhas futuras ou problemas de desempenho, recomendando planos de ação para reduzir riscos. Nesse sentido, a aplicação da IA na manutenção preventiva reduz significativamente os custos de manutenção - e, mais importante, ajuda a salvar vidas ao evitar falhas catastróficas em sistemas espaciais.

IAs serão usadas para aprimorar a manutenção de equipamentos espaciais — Foto: TechTudo

6. Para movimentar satélites

A IA está transformando a operação de satélites, trazendo soluções mais eficientes, inteligentes e ágeis para o gerenciamento das operações espaciais. Conectada com novas tecnologias no campo espacial, a SpaceX utiliza algoritmos de inteligência artificial para ajudar seus satélites de navegação a evitar colisões com outros objetos em órbita.

Para isso, os algoritmos analisam dados dos sensores do satélite, como posição e velocidade, e identificam manobras potencialmente perigosas, tomando ações evasivas para evitar colisões iminentes. Além disso, a IA pode otimizar o processo de manobra dos satélites em suas órbitas corretas, reduzindo o consumo de combustível e o tempo necessário para alcançar a posição orbital desejada.

Com a inteligência artificial será mais fácil movimentar e corrigir a rota de satélites — Foto: Pixabay

