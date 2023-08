Cillian Murphy: 10 melhores filmes e séries com o astro de Oppenheimer

Cillian Murphy é a estrela do filme Oppenheimer, longa dirigido por Christopher Nolan , que conta a história do desenvolvimento da bomba atômica no Projeto Manhattan. O ator é conhecido principalmente pelo seu personagem Thomas Shelby na série Peaky Blinders, mas já atuou em filmes como Batman Begins, Um Lugar Silencioso - Parte 2 e A Origem. Suas produções estão disponíveis na Netflix , Amazon Prime Video , HBO Max e outras plataformas de streaming.

Nos últimos anos, o astro de Oppenheimer se tornou uma figura de sucesso no cinema e sua carreira promete ganhar ainda mais popularidade daqui para frente. Pensando nisso, o TechTudo selecionou as melhores produções com Cillian Murphy para quem deseja conhecer os trabalhos do ator irlandês. A lista se baseia nas avaliações dos sites especializados do cinema. Confira abaixo!

Cillian Murphy: Thomas "Tommy" Shelby, da série Peaky Blinders, é o personagem mais famoso da carreira do ator irlandês — Foto: Reprodução/BBC

Peaky Blinders (2013-2022)

A série desenvolvida pelo roteirista Steven Knight é a produção mais famosa de Cillian Murphy, que interpreta o protagonista Thomas "Tommy" Shelby. O enredo segue os passos da gangue cigana Peaky Blinders em Birmingham, na Inglaterra, baseada no grupo homônimo que atuou no mesmo local no início do século XX. Tommy é o personagem central da trama, um veterano da Primeira Guerra Mundial que lidera a gangue e conduz as operações ilícitas da família na cidade britânica.

Após o início da distribuição pela Netflix, a série ganhou repercussão e se tornou viral nas redes sociais. Ao lado de Cillian Murphy, o elenco tem Paul Anderson (O Regresso), Helen McCrory (saga Harry Potter), Joe Cole (Black Mirror), Tom Hardy (Mad Max: Estrada da Fúria), Annabelle Wallis (Annabelle), entre outros. No IMDb, Peaky Blinders conta com uma pontuação de 8,8. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 93%, tanto entre os críticos quanto com o público.

Cilian Murphy interpretou Tommy Shelby, o líder da gangue Peaky Blinders e que sofria de transtorno de estresse pós-traumático devido à Primeira Guerra — Foto: Reprodução/BBC

Voo Noturno (2005)

Dirigido por Wes Craven, Voo Noturno é um thriller onde Cillian Murphy atua como o antagonista Jackson Rippner, um agente terrorista com a missão de assassinar um político em um hotel. Para isso, ele precisa da ajuda de Lisa (Rachel McAdams) para atingir o alvo, enquanto ambos estão embarcando em um avião para Miami (EUA). Caso Lisa recuse o plano, Rippner promete comandar o assassinato de seu pai.

O longa está disponível no Amazon Prime Video e, além de Cillian Murphy e Rachel McAdams (Meninas Malvadas), o elenco conta com Brian Cox (Succession) e Jayma Mays (Glee). Voo Noturno tem 79% e 64% de aprovação entre especialistas e audiência no Rotten Tomatoes, respectivamente. Enquanto isso, no IMDb, a pontuação do filme é de 6,5.

Em Voo Noturno, Cillian Murphy é o antagonista do enredo e atua ao lado de Rachel McAdams — Foto: Reprodução/DreamWorks Pictures

Batman Begins (2005)

Antes de Oppenheimer, Cillian Murphy já havia trabalhado com Christopher Nolan, quando interpretou o vilão Jonathan Crane/Espantalho na trilogia do Batman comandada pelo cineasta. O primeiro longa da saga iniciou o reboot do Homem Morcego nos cinemas e ilustra a história de Bruce Wayne desde sua origem, com a morte dos pais em uma tentativa de assalto. Após escapar da Liga das Sombras, Bruce tenta salvar Gotham dos criminosos que ameaçam a cidade.

Christian Bale (Psicopata Americano) é o protagonista do longa e Michael Caine (Regras da Vida), Katie Holmes (Dawson's Creek), Liam Neeson (A Lista de Schindler), Gary Oldman (O Destino de Uma Nação) e Morgan Freeman (Um Sonho de Liberdade) completam o elenco. Sucesso de crítica e bilheteria, o filme possui uma nota de 8,2 no IMDb, além de 84% de aprovação da imprensa especializada e 94% da audiência no Rotten Tomatoes. Batman Begins está disponível no HBO Max, Apple TV+ e Amazon Prime Video .

Cillian Murphy participou dos três filmes do Batman dirigidos por Christopher Nolan, mas seu maior papel foi justamente em Batman Begins — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Sunshine - Alerta Solar (2007)

Sunshine - Alerta Solar está disponível no Star+ e tem a direção de Danny Boyle. Na história que se passa em 2057, Cillian Murphy atua como Robert Capa, um físico que lidera uma missão para transportar uma bomba atômica para o Sol e impedir que a estrela central desapareça de vez, o que significaria a extinção da humanidade. Assim, a esperança reside no grupo de astronautas que lançará uma carga nuclear no Sol.

No elenco do filme, estão os atores Chris Evans (Capitão América no MCU), Michelle Yeoh (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo), Rose Byrne (Vizinhos), Cliff Curtis (Fear the Walking Dead) e Hiroyuki Sanada (Vida). A pontuação de Sunshine - Alerta Solar no IMDb é de 7,2. Pelo Rotten Tomatoes, o longa possui uma classificação de 76% pelos críticos e 73% da audiência.

Antes de Oppenheimer, Cillian Murphy interpretou um físico com uma tarefa que envolve uma bomba atômica em Sunshine — Foto: Reprodução/Fox Searchlight Pictures

A Origem (2010)

A Origem também traz Cillian Muprhy em mais um filme dirigido por Christopher Nolan. O enredo inusitado traz uma dupla de espiões, Cobb e Arthur, que se infiltram em sonhos e implantam pensamentos nas mentes de determinados indivíduos. Após receber uma oferta tentadora, Cobb recruta especialistas e forma um grupo para invadir a mente de Robert Fischer, filho de um grande empresário e personagem de Murphy na trama. O longa está atualmente no catálogo do Apple TV+ e Amazon Prime Video.

O filme é um dos mais cultuados pelos fãs de Nolan até hoje e tem um elenco formado por Leonardo DiCaprio (Titanic), Joseph Gordon-Levitt (Snowden), Ken Watanabe (O Último Samurai), Elliot Page (Juno), Marion Cotillard (Piaf - Um Hino ao Amor), Dileep Rao (franquia Avatar) e Tom Hardy. A Origem conta com uma aprovação de 87% da crítica e 91% do público no Rotten Tomatoes e nota 8,8 no IMDb.

Cillian Murphy é Robert Fischer em A Origem, sendo o alvo do protagonista Dom Cobb, papel de Leonardo DiCaprio — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

O Preço do Amanhã (2011)

Disponível no HBO Max, Star+ e Amazon Prime Video, o filme dirigido por Andrew Niccol aborda um futuro onde o envelhecimento foi controlado para evitar a superpopulação e as pessoas geneticamente modificadas envelhecem somente até os 25 anos de idade. Consequentemente, o tempo vira a principal moeda de sobrevivência e luxo. Cillian Muprhy interpreta Raymond Leon, antagonista da trama, com Justin Timberlake (Amizade Colorida) e Amanda Seyfried (Mank) sendo o par de protagonistas.

Apesar de não ser bem avaliado pelos críticos no Rotten Tomatoes, com uma classificação de 37%, O Preço do Amanhã tem uma performance média entre o público: 51% de aprovação. Além disso, no IMDb, o longa tem uma pontuação de 6,7.

Raymond Leon foi mais um dos papéis de antagonistas de Cillian Murphy nos cinemas — Foto: Reprodução/20th Century Fox

Dunkirk (2017)

Dunkirk apresenta mais uma atuação de Cillian Murphy em um longa de Christopher Nolan. A narrativa se passa na Segunda Guerra Mundial, em uma operação militar britânica que visa resgatar soldados aliados que estão na praia de Dunquerque, na França, cercada por tropas nazistas. Murphy interpreta um soldado resgatado por um barco particular, sendo ele o único sobrevivente de um naufrágio em torno de Dunquerque e se recusa retornar para o local.

O elenco de Dunkirk também conta com os atores Fionn Whitehead (Black Mirror: Bandersnatch), Jack Lowden (Guerra e Paz), Tom Glynn-Carney (House of the Dragon), Harry Styles (Não Se Preocupe, Querida), Mark Rylance (Ponte dos Espiões), Kenneth Branagh (Morte no Nilo) e Tom Hardy. O longa tem uma nota de 7,8 no IMDb e 81% e 92% de aprovação de público e crítica, respectivamente, no Rotten Tomatoes. O filme está disponível no HBO Max, Apple TV+ e Amazon Prime Video.

No enredo de Dunkirk, o personagem de Cillian Murphy não tem o nome revelado e é creditado como "Soldado Tremulante" — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Anna - O Perigo Tem Nome (2019)

Dirigido por Luc Besson, o longa segue a jornada de Anna Poliatova, interpretada por Sasha Luss (Valerian e a Cidade dos Mil Planetas), uma modelo russa muito famosa que esconde um grande segredo: ela é uma das assassinas mais perigosas do mundo e treinada pela organização russa KGB. Abordada pela CIA, Anna faz um acordo com o agente Miller, personagem de Cillian Murphy, em troca de uma aposentadoria e vida segura no Havaí (EUA).

Helen Mirren (A Rainha) e Luke Evans (O Alienista) complementam o elenco de Anna - O Perigo Tem Nome, disponível no Globoplay e Amazon Prime Video. O filme tem avaliações mistas nos sites especializados. Pelo Rotten Tomatoes, sua classificação é de 33% pela imprensa especializada e 81% do público. Já no IMDb, o longa obtém uma pontuação de 6,6.

Leonard Miller, agente da CIA, é interpretado por Cillian Murphy em Anna - O Perigo Tem Nome — Foto: Reprodução/Lionsgate

Um Lugar Silencioso - Parte II (2021)

Atualmente no catálogo da Netflix e Amazon Prime Video, o terror Um Lugar Silencioso - Parte II é a sequência do enredo continua a história da família Abbott, em um mundo dominado por criaturas alienígenas cegas, mas atraídas pelo som. Os familiares abandonam sua casa e são ajudados por Emmett, um sobrevivente que vive recluso -- e o personagem de Cillian Murphy na história.

John Krasinski (Jack Ryan) dirige e atua no filme. Emily Blunt (que também atua em Oppenheimer), Millicent Simmonds (Sem Fôlego), Noah Jupe (The Undoing), Scoot McNairy (O Homem da Máfia) e Djimon Hounsou (Guardiões da Galáxia) são alguns dos nomes do elenco. O filme tem uma ótima perfomance nos sites agregadores: nota de 7,2 no IMDb e uma pontuação de 91% dos especialistas e 92% da audiência no Rotten Tomatoes.

Cillian Murphy: após o primeiro longa da franquia Um Lugar Silencioso, ator foi introduzido no filme sequência como o personagem Emmett — Foto: Reprodução/Paramount Pictures

Oppenheimer (2023)

A adaptação cinematográfica da obra American Prometheus, de Kai Bird e Martin J. Sherwin, é o mais recente trabalho de Cillian Murphy nas telonas, em outro filme dirigido por Christopher Nolan. Dessa vez, ele é o físico J. Robert Oppenheimer, considerado o "pai da bomba atômica" e diretor do Laboratório Los Alamos durante o Projeto Manhattan, que produziu as primeiras armas nucleares no período da Segunda Guerra Mundial.

Apesar de ter atuado em A Origem, Dunkirk e na trilogia Batman, esta é a primeira vez que Cillian Murphy estrela um personagem principal em um filme de Nolan. O elenco de Oppenheimer também traz Tom Conti (Amor e Boemia), Emily Blunt, Robert Downey Jr. (Homem de Ferro), Matt Damon (Air: A História por Trás do Logo), Florence Pugh (Midsommar) e Rami Malek (Bohemian Rhapsody). O longa vem recebendo elogios e obteve uma ótima performance nos sites agregadores: no IMDb, sua nota chegou em 8,7 e, no Rotten Tomatoes, a crítica aprovou a produção em 93% e o público conferiu uma classificação de 91%.

O pai da bomba atômica: Oppenheimer marca o primeiro papel de protagonista de Cillian Murphy em um filme dirigido por Christopher Nolan — Foto: Reprodução/Universal Pictures

Em cartaz nos cinemas desde o último dia 20, Oppenheimer deve chegar no streaming até o final de 2023, mas ainda não houve divulgação oficial sobre quando será o lançamento e em qual plataforma estará disponível. É válido ressaltar que uma das condições requisitadas por Nolan no acerto de distribuição do filme com a Universal Pictures foi o tempo de exclusividade nos cinemas. O cineasta exigiu uma janela exclusiva de 100 dias para o longa.

