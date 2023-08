Clonar voz com IA? Com esse recurso do iOS 17 você consegue

O Personal Voice consegue “clonar” a voz do usuário a partir de registros de áudios feitos diretamente no iPhone. A aplicação recria o som com ajuda de inteligência artificial a partir de qualquer texto escrito pelo usuário ou frases já prontas. A ferramenta foi divulgada pela Apple em maio junto de outros recursos de acessibilidade para o aparelho. A voz reproduzida com IA estará disponível após o lançamento da versão do iOS 17 , que acontece até o final deste ano, em data ainda indefinida. A seguir, confira como a ferramenta funciona e a maneira mais segura de usar.

Recurso Personal Voice estará disponível na versão do iOS 17 para todos os usuários — Foto: Divulgação/Shutterstock

Como funciona o Personal Voice?

O Personal Voice é um recurso do Live Speech, serviço de acessibilidade para iPhone disponível atualmente na versão beta do iOS 17. A ferramenta serve para reproduzir vozes — do próprio usuário ou de qualquer outra pessoa — a partir de textos digitados no celular e interpretados por uma inteligência artificial.

O recurso consegue falar em voz alta qualquer texto, inclusive em chamadas telefônicas. Até o momento, o Personal Voice apenas pode ser usado no inglês, mas há expectitiva de que rapidamente ele se torne acessível para falantes de outros idiomas.

Com o novo lançamento, a Apple busca ampliar ainda mais as possibilidades de uso do dispositivo para pessoas com deficiência, ou que tenham algum problema de saúde que cause a perda progressiva da voz, porém qualquer um poderá utilizar a função para interações com amigos e familiares, por exemplo.

Como clonar voz usando o iPhone?

Para começar a clonar uma voz no iPhone com o Personal Voice, inicialmente é necessário ter a beta do iOS 17 instalada no celular, pois o recurso precisa ser configurado para uso. Para fazer a configuração, clique no campo “Ajustes” e “Acessibilidade”. Na aba seguinte, selecionar a opção “Voz pessoal”. Depois de fazer a ação, é preciso clicar em “Criar uma voz pessoal” e adicionar um nome para ela.

O cadastro da voz também exige que se pronuncie aproximadamente 150 frases sobre variados temas, a fim de registrar características de entonação do usuário. Além disso, após a ação, o iPhone deverá ser colocado para carregamento e permanecer fora de uso por algumas horas. A ferramenta estará disponível logo ao fim do procedimento clicando em “Ajustes” e, em seguida, “Acessibilidade” para ativar o campo “Fala ao vivo”.

Recurso Personal Voice pode ser ativado por meio do menu de Ajustes do iPhone — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

O Personal Voice é seguro?

Segundo a Apple, o Personal Voice utiliza a tecnologia de aprendizado de máquina para manter as informações e o registro da voz dos usuários em total sigilo. Assim, eles poderão fazer o uso da função sem que alguma cópia do “clone” de suas vozes possam ser acessados por terceiros sem autorização.

Apesar disso, é importante ter cuidado com o uso da ferramenta. Pessoas mal intencionadas podem se responsabilizadas e punidas caso tentem se passar por alguém. Quando a ferramenta estiver ativada, melhor fortalecer as senhas do aparelho e evitar que ele seja usado por outras pessoas.

