Como antecipar o FGTS pelo aplicativo? Entenda crédito e veja passo a passo

Antecipar o FGTS é uma modalidade de empréstimo que dá ao trabalhador a possibilidade de sacar de uma única vez até cinco períodos de parcelas do seu saque-aniversário de forma rápida. Para isso, basta ter uma conta na Caixa Econômica Federal , ter 18 anos e ser contratante da modalidade saque-aniversário. Isso permite aos trabalhadores conseguir uma exceção às regras gerais estabelecidas para retirada do fundo de garantia e adiantar seus planos financeiros, seja para realizar a viagem dos sonhos ou para quitar dívidas urgentes. A seguir, entenda como a modalidade de crédito funciona e veja como contratar usando o celular.

Veja o passo a passo para antecipar o FGTS pelo aplicativo — Foto: Clara Fabro/TechTudo

O que significa antecipar o FGTS?

Antecipar o FGTS significa acessar os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço antes dos prazos normais de saque em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria e doenças graves. Desse modo, a ação envolve obter um empréstimo em instituições financeiras, usando o saldo do FGTS como garantia.

Valor do FGTS pode ser atencipado pelo usuários — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Vale lembrar que a modalidade saque-aniversário permite retirar parte do saldo do FGTS anualmente no mês do aniversário. Mas, no caso de uma antecipação, o saldo futuro que seria sacado nos anos seguintes é bloqueado como garantia para o empréstimo. Por exemplo, o trabalhador pode antecipar saques futuros dos próximos anos em troca de um empréstimo imediato. A modalidade pode ter custos, como pagamento de juros sobre o empréstimo, e afetar os saques futuros do FGTS. Nesse sentido, cada instituição financeira pode ter condições e taxas específicas para essa antecipação.

Quem pode antecipar o FGTS?

Pode antecipar o FGTS a pessoa maior de 18 anos, que possui conta corrente na Caixa, é optante pelo saque-aniversário FGTS, tem saldo suficiente no FGTS, apresenta CPF regular na Receita Federal, está adimplente com a Caixa ou que pretende usar do crédito para quitação de dívida.

Quanto posso antecipar do meu FGTS?

É possível antecipar até 5 períodos do saque -aniversário FGTS, desde que o valor mínimo do empréstimo seja de R$ 500. Além disso, cada saque antecipado deve ser igual ou maior a R$ 200.

Como antecipar o FGTS pelo aplicativo?

Passo 1. Para contratar, você precisa aderir a modalidade saque-aniversário. Comece acessando o seu aplicativo FGTS da Caixa, disponível para Android e iPhone (iOS). Na tela inicial, clique em “Saque Aniversário do FGTS”. Na tela seguinte, clique em “Modalidade Saque Aniversário”.

O primeiro passo para antecipar o FGTS é ativar o saque-aniversário — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 2. Role a tela até encontrar a opção “Alterar sistema saque FGTS” e clique sobre ela. Aparecerá uma mensagem informando a alteração da modalidade saque rescisão para o saque aniversário. Confirme.

Opção para alterar o sistema de saque do FGTS está disponível no app — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 3. Agora você já pode antecipar o seu FGTS. Volte para a página inicial do aplicativo e clique na opção “Autorizar bancos a consultarem o seu FGTS”. Depois, selecione a opção “Empréstimo saque aniversário”.

Autorize os bancos a consultarem seu FGTS — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 4. Na tela seguinte, clique em “Visualizar Termo” e leia as condições estabelecidas pela Caixa. Depois, clique em “Li e aceito os termos e condições” no fim da página e clique em “continuar”.

Leia as condições estabelecidas pela Caixa antes de aceitar que os bancos consultem seu FGTS — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 5. Selecione a opção “Adicionar Instituição” e coloque o nome do banco pelo qual deseja solicitar a antecipação do FGTS. Pode ser pela própria Caixa, NuBank, Banco do Brasil ou qualquer outro banco que você tenha conhecimento que oferece a opção de antecipação. Depois, clique em “continuar".

Adicione uma empresa de sua confiança à lista de quem pode consultar seu FGTS — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 6. Confira as instituições adicionadas e se tiver tudo certo, clique em “Confirmar seleção”. Depois, clique em “Sim” para autorizar que esses bancos vejam os dados das suas contas do FGTS. Depois da autorização concluída, basta entrar em contato com uma instituição segura que irá te auxiliar na contratação da antecipação do FGTS. Se você já é um correntista da Caixa, pode solicitar o empréstimo usando a opção “crédito”, clicando em “antecipação saque aniversário" e depois em “simular e contratar”.