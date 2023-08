Como converter PDF em Excel grátis? 5 sites para transformar documentos

Transformar PDF em Excel de forma grátis é uma tarefa que pode ser feita com a ajuda de plataformas online. Sites como iLovePDF , easyPDF e Smallpdf permitem transformar documentos em planilhas em poucos cliques, sem necessidade de cadastro. O recurso é útil para quem precisa extrair dados de tabelas criadas em PDF e transformá-los em células editáveis para mexer no editor da Microsoft . Confira a seguir cinco sites para converter PDF em Excel de forma grátis e totalmente online.

Como converter PDF em Excel grátis? Veja cinco ferramentas online — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

A lista abaixo feita pelo TechTudo traz mais detalhes das seguintes ferramentas:

iLovePDF Smallpdf AltoPDF EasyPDF Sejda

iLovePDF transforma PDF em Excel — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Famoso editor de PDFs online, o site iLovePDF também permite transformar este formato de arquivo em folhas de cálculo editáveis. Para isso, basta escolher o tipo de conversão que deseja fazer e arrastar o documento até o local indicado na plataforma. O tutorial completo mostra o passo a passo para a conversão.

Vale ressaltar que a versão gratuita do serviço permite o upload de apenas um item por vez. Nos testes realizados pelo TechTudo, a conversão funcionou perfeitamente e não houve distorções nas tabelas do arquivo final.

Famoso editor online, Smallpdf também permite converter PDFs em planilhas do Excel — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Simples e de uso intuitivo, o site Smallpdf oferece uma série de recursos para manipular arquivos PDF, incluindo a conversão para Excel. Usuários interessados em transformar documentos em planilhas editáveis precisam apenas fazer o upload do documento na plataforma. Assim como o iLovePDF, o Smallpdf permite a adição de um item por vez.

É importante esclarecer que, no caso de haver páginas digitalizadas no PDF, as folhas aparecerão como imagens no arquivo XLS. Se quiser que elas sejam convertidas em documentos editáveis, será preciso assinar a versão premium, que custa US$ 12 por mês.

3. AltoPDF

AltoPDF permite editar planilhas online após a conversão — Foto: Reprodução/AltoPDF

A ferramenta AltoPDF (altoconvertpdftoexcel.com) converte PDF em Excel em poucos segundos. O destaque do site é a possibilidade de editar o arquivo online após a conversão, recurso que não está presente em nenhum dos concorrentes desta lista. Nos outros, o arquivo deve ser baixado e editado de maneira offline, direto no computador. O AltoPDF também mostrou bom desempenho ao trabalhar com tabelas mais complexas.

Ferramenta easyPDF converte documentos em planilhas de maneira fácil e rápida — Foto: Reprodução/easyPDF

A plataforma easyPDF funciona de maneira similar aos seus concorrentes, mas se destaca por permitir a conversão de várias folhas digitalizadas sem custo. É possível fazer o upload do documento a partir do próprio computador ou de serviços de armazenamento em nuvem, como Google Drive e Dropbox.

Nos testes realizados pelo TechTudo, a ferramenta falhou na conversão de tabelas mais complexas. O easyPDF não preserva as cores e fontes utilizadas no arquivo original, de forma que o visual da planilha acaba sendo pouco fiel ao do PDF. Além disso, houve distorções na formatação de alguns campos.

5. Sejda

Editor online Sejda transforma PDFs em arquivos XLS ou CSV — Foto: Reprodução/Sejda

O Sejda (sejda.com/pt/pdf-to-excel) é mais uma alternativa online para usuários que precisam converter PDF em Excel. Para isso, é preciso fazer o upload de um arquivo por vez. Antes de baixar a planilha final, o usuário tem a chance de visualizar uma prévia dos dados que serão extraídos do PDF. Assim como ocorreu nos testes com o easyPDF, o Sejda não mostrou bom desempenho na conversão de tabelas mais complexas.

