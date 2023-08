Como jogar Rocket League? 8 dicas que vão fazer você mandar bem no game

Rocket League é um jogo multiplayer online grátis que traz partidas de futebol disputadas por carros e se tornou um grande sucesso em torneios competitivos e em transmissões na Twitch . O jogo do Psyonix Studios , publicado pela Epic Games , é fácil de começar a jogar, mas difícil de dominar, com espaço para técnicas avançadas e habilidade individual.

Pensando nisso, o TechTudo separou algumas dicas para jogadores começarem a aprender as principais mecânicas do jogo. Vale lembrar que Rocket League está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC pela Epic Games Store.

Existem vários modos em Rocket League, mas os principais são os competitivos 3v3 e 2v2. Caso o jogador não esteja em uma equipe, o game vai pareá-lo com outros de nível semelhante para a disputa. Ao vencer ou perder as partidas, sua classificação pode ser alterada em diferentes rankings, como Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante e os rankings de elite Campeão e Supercampeão. Ocasionalmente há também modos extras por tempo limitado e partidas casuais que não afetam seu ranking. O jogo oferece ainda um modo livre que pode ser interessante para treinar antes de entrar no competitivo. Veja algumas dicas a seguir:

1. Atenção ao posicionamento

Um dos pontos mais importantes em Rocket League é o posicionamento. Em partidas 2v2 o ataque de um jogador significa um movimento de defesa do outro, alternando entre as tentativas. Já no 3v3, os usuários devem manter uma formação de triângulo para sempre cobrirem o máximo de espaço possível enquanto ainda estão próximos o bastante de um companheiro de time para dar apoio.

Aqui, é importante também aprender o conceito de rotação: quando um jogador avança, um espaço vazio é deixado para trás, e este precisa ser preenchido. Quando dois jogadores estão além do meio de campo, pode ser prudente o terceiro ficar um pouco mais atrás.

2. Não dispute com companheiros de time

Tanto no ataque quanto na defesa, cada jogador terá seu papel na jogada, seja para disputar a bola, guardar o gol ou tentar chutar. Uma das piores coisas que pode acontecer é decidir que seu companheiro de time não está fazendo um bom trabalho e então tentar tomar o papel dele. Além de ser ineficiente, sempre que dois jogadores estão em um mesmo ponto em Rocket League, uma área vasta demais fica aberta para um possível contra-ataque.

3. Não siga a bola, calcule a trajetória

Um dos erros mais comuns que jogadores iniciantes cometem em Rocket League é seguir a bola cegamente e avançar em toda a oportunidade que tiverem. Aprender a calcular a trajetória da bola e quando avançar são técnicas importantes que serão desenvolvidas com o tempo. Fique atento à direção tomada pela bola, quem é o integrante do time mais próximo e em melhor posição para avançar, além de observar seus adversários.

Perceber se um jogador rival conseguirá chegar antes de você ou seu companheiro de time na bola e calcular para onde ele pretende jogá-la, vai permitir enxergar alguns momentos à frente e interceptar chutes ou passes, muitas vezes criando contra-ataques.

4. Administre seu Boost

Há pastilhas espalhadas pelo campo que oferecem Boost para o jogador, permitindo correr mais rápido, chutar com mais força ou até voar. No entanto, o Boost é limitado e administrá-lo durante a partida é essencial para vencer. Guarde a habilidade para momentos mais importantes, como chutes ou para retornar à defesa com velocidade se um companheiro cometer algum erro. Vale lembrar que o Boost é reiniciado se houver um gol, então, não é interessante economizar quando se está na defesa.

Aprenda também a pegar todos os pequenos poderes espalhados pelo campo ao invés de ir na direção dos maiores, que oferecem 100% do tanque. Muitas vezes jogadores ficam tão concentrados em pegar Boost que abandonam sua posição deixando adversários livres.

5. Alterne entre as câmeras

A ação em Rocket League é exibida por meio de duas câmeras, que podem ser alternadas com o botão Triângulo (PS4), Y (Xbox One), X (Nintendo Switch) ou Barra de Espaço (PC). A Ball Cam sempre segue a bola e é a visão mais útil na maioria dos casos.

No entanto, a Free Cam às vezes pode dar uma melhor noção do jogo e maior clareza da direção em que você está indo. A opção também pode ser útil em técnicas avançadas, como ao voar ou driblar a bola. Usuários devem considerar também alterar as configurações da câmera em Rocket League para afastá-la um pouco do carro e poder ver mais do campo ao seu redor.

6. Use o Flip para ganhar velocidade

O Flip é um movimento em Rocket League usado para "chutar" a bola. Para ativar, o jogador deve pular, apontar em uma direção, como para frente, e pressionar o botão de pulo novamente, enquanto ainda no ar. Assim, você joga seu carro para frente em uma espécie de cambalhota. A utilidade do Flip, no entanto, vai muito além e permite ganhar velocidade quando o usuário está sem Boost. Apenas tome cuidado, pois, uma vez comprometido com um Flip, só será possível mudar de direção quando ele acabar.

7. Use o freio de mão

Um recurso muito útil e pouco usado por jogadores em Rocket League é o freio de mão, ou Powerslide. Ele permite fazer curvas mais fechadas, apesar de diminuir consideravelmente a velocidade do jogador. Para usá-lo basta segurar o botão Quadrado (PS4), X (Xbox One), Y (Nintendo Switch) ou Shift Esquerdo (PC) enquanto vira. A manobra é especialmente útil para desviar de adversários ou mudar rapidamente sua direção em caso de contra-ataque.

8. Aprenda a voar

Uma técnica avançada em Rocket League é a possibilidade de voar com seu carro ao incliná-lo durante um salto e usar seu Boost como um foguete que o projete para o alto. Dominar esta técnica é essencial nos níveis mais avançados do jogo, mas mesmo jogadores que não queiram investir no modo competitivo podem aprendê-la em um nível mais básico. Em disputas de menor ranking, voar apenas alguns centímetros acima de seu adversário para atingir a bola pode ser o que você precisa para vencer uma disputa.