Como recuperar contatos do WhatsApp? Veja cinco dicas muito úteis

Recuperar contatos apagados do WhatsApp é uma tarefa possível pelo celular com Android ou iPhone ( iOS ). O WhatsApp não tem um recurso nativo para recuperar contatos excluídos no mensageiro. Isso porque o app apenas reconhece usuários com contas ativas no mensageiro a partir dos contatos salvos na agenda do telefone. Dessa maneira, para restaurar números de contatos perdidos ou apagados no WhatsApp , é necessário utilizar alguns truques no smartphone. Na lista a seguir, veja diversas maneiras de recuperar contatos deletados no WhatsApp , mesmo que tenham sido bloqueados.

Lista traz quatro formas de recuperar número de contatos excluídos do WhatsApp; veja como — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como recuperar contatos do WhatsApp? Saiba tudo!

O TechTudo reuniu abaixo cinco dicas para você aprender como recuperar contatos apagados do WhatsApp. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

É possível recuperar contatos apagados do WhatsApp? Como recuperar contatos do WhatsApp no Android Como recuperar contato do WhatsApp no iPhone Como recuperar uma conversa apagada no WhatsApp ao restaurar backup Como recuperar contato bloqueado do WhatsApp

1. É possível recuperar contatos apagados do WhatsApp?

Se você tiver sincronizado seus contatos do WhatsApp com sua conta do Google no Android ou com o iCloud no iOS, a recuperação pode ser bastante simples. Certifique-se de estar conectado à mesma conta Google ou iCloud que você usou anteriormente e ative a sincronização de contatos nas configurações do telefone. Os contatos serão automaticamente restaurados no WhatsApp.

Outra alternativa é realizar e recuperar o backup de conversas do WhatsApp. O mensageiro possui um recurso de backup que permite salvar suas conversas, mídias e contatos no Google Drive (Android) ou iCloud (iOS). Se você tiver feito backup dos seus dados antes de perder os contatos, poderá restaurar o backup das mensagens e recuperar os contatos perdidos. Nos tópicos abaixo, acompanhe o passo a passo detalhado de cada procedimento.

É possível recuperar contatos apagados do WhatsApp? — Foto: Unsplash/Christian Wiediger

2. Como recuperar contatos do WhatsApp no Android

A agenda de contatos no Android pode ser recuperada em poucos passos, a partir do site Google Contatos. Com o programa, é possível resgatar os números dos contatos que foram apagados do celular nos últimos 30 dias, já que o sistema operacional do Google sincroniza esses dados com a nuvem por padrão.

Para recuperar os contatos da agenda, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site "contacts.google.com" (sem aspas) pelo navegador do celular e faça login com a sua conta Google; Na próxima página, se seus contatos não estiverem disponíveis, toque sobre o menu sanduíche no canto superior esquerdo da tela; Em seguida, toque em "Mais". Depois, selecione "Desfazer alterações", escolha o período desejado e confirme a ação; Ao finalizar o passo a passo, lembre-se de confirmar se a sincronização dos seus contatos está ativa no Android para evitar possíveis perdas no futuro.

Recuperando contatos deletados no Android a partir do site Google Contatos — Foto: Reprodução/Helito Bijora

3. Como recuperar contato do WhatsApp no iPhone

Acesse o site "icloud.com" (sem aspas) e faça login na sua conta; Em seguida, toque em "Ajustes", deslize a tela até a sessão "Avançado". Selecione "Restaurar contatos"; Na página seguinte, localize nos backups disponíveis a data anterior a que o contato foi excluído e toque sobre "Restaurar".

Selecionando o backup dos contatos a ser restaurado no iCloud — Foto: Reprodução/Helito Bijora

4. Como recuperar uma conversa apagada no WhatsApp ao restaurar backup

Uma outra dica consiste em restaurar backup do WhatsApp, seja no Google Drive ou iCloud. Desse modo, você pode resgatar as conversas que teve com o contato e recuperar o número perdido. Para isso, acompanhe o procedimento abaixo no Android ou no iPhone (iOS):

Acesse as configurações do aplicativo e, em "Conversas", acesse o "Backup de conversas" para iniciar a cópia de segurança; Depois, desinstale o app do celular e instale-o novamente; Em seguida, inicie a configuração do WhatsApp do zero, restaurando o último backup identificado pelo mensageiro; Depois de concluir o processo, verifique se a conversa com o contato em questão foi recuperada e salve o número novamente na agenda do celular.

Recuperação de conversas do WhatsApp a partir de backup salvo no Google Drive — Foto: Reprodução/Raquel Freire

5. Como recuperar contato bloqueado do WhatsApp

Também é possível recuperar o telefone de um usuário mesmo que você tenha bloqueado o contato no WhatsApp e excluído o número da agenda do celular em seguida. Isso acontece porque o telefone do contato ainda fica salvo na pasta com os usuários bloqueados no mensageiro.

Para acessar a função, veja o passo a passo no tutorial a seguir:

Vá até as configurações do WhatsApp, toque em "Conta"; Em seguida, clique em "Privacidade" e selecione "Bloqueados"; Por lá, você pode conferir todos os usuários que foram bloqueados no aplicativo e pode também desbloqueá-los para salvar o número perdido na agenda do dispositivo novamente.

Desbloqueando um contato no WhatsApp para recuperar o número — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Com informações de WhatsApp

Veja também: assista ao vídeo a seguir e confira como excluir contatos bloqueados do WhatsApp