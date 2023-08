Como saber se a TV é 4K? Veja 5 dicas para testar agora mesmo

Saber se uma TV é 4K é uma tarefa simples. Com uma quantidade de detalhes que é quatro vezes superior à resolução Full HD, as smart TVs 4K proporcionam uma ótima visualização para filmes e jogos e costumam contar com recursos avançados de imagem e som. Além disso, com um dispositivo UHD, é possível assistir a diversos conteúdos de plataformas de streaming na melhor qualidade possível. Por isso, conhecer a resolução do aparelho é fundamental para saber como utilizá-lo ao máximo — e também na hora de fazer um upgrade.

Para conferir se uma TV é 4K, basta se atentar às especificações do produto ou fazer testes de visualização. Outra maneira de verificar a resolução do aparelho é acessando o menu de configurações do televisor. Se você está em dúvida se o seu dispositivo é ou não UHD, confira, nas linhas a seguir, cinco maneiras de saber se uma TV é 4K.

TVs 4K se destacam por fornecer imagens com altos níveis de detalhe e contrastes — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O que faz uma TV ser 4K?

4K, também conhecida como Ultra HD ou UHD, é uma tecnologia que oferece uma qualidade de imagem muito superior à do HD padrão. Uma TV 4K tem resolução de 3840 x 2160 pixels, o que equivale a mais de 8 milhões de pixels no total — quatro vezes a quantidade de pixels encontrada numa TV Full HD, que tem resolução de 1920 x 1080 pixels. Isso significa que as smart TVs 4K oferecem imagens com muito mais nitidez e detalhamento.

Além disso, para ser considerada 4K, uma TV precisa cumprir alguns outros requisitos específicos. A maioria das TVs 4K tem uma proporção de 16:9, oferecendo um equilíbrio entre largura e altura da tela que proporciona uma experiência de visualização mais imersiva. Outro critério importante é a conectividade. Os aparelhos devem apresentar entradas HDMI capazes de suportar o fluxo de dados necessário para exibir conteúdo em 4K. Isso geralmente significa ter HDMI 2.0 ou superior.

Por fim, vale destacar que, para transmitir conteúdo 4K por streaming, é necessário ter uma conexão à Internet bastante robusta, normalmente de pelo menos 25 Mbps. Agora que você já saber o que torna uma TV 4K, confira, a seguir, cinco dicas para você descobrir a resolução da sua TV.

Smart TVs UHD tem resolução de 3840 x 2160 pixels, proporção 16:9 e entradas HDMI avançadas — Foto: Divulgação/Philips

1. Verifique as especificações do produto

Verificar as especificações de um produto é essencial para entender suas capacidades, desempenho e adequação às suas necessidades. No caso de uma TV 4K, a consulta às specs é fundamental para garantir que você está adquirindo uma televisão que possui a resolução desejada.

Televisões 4K, também conhecidas como Ultra HD, possuem resolução de 3840 x 2160 pixels, quatro vezes a resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). Este detalhe deve estar claramente listado nas especificações técnicas do produto, seja no manual ou no site da fabricante. Se não for mencionado ou se a resolução for inferior, a televisão não é 4K.

2. Cheque as configurações da TV

Conferir as configurações da TV assegura que você está utilizando a televisão em sua capacidade máxima. Mesmo que uma TV seja comercializada como 4K, algumas podem ter configurações padrão em resoluções inferiores para economizar energia ou para serem compatíveis com fontes de conteúdo que não são 4K. Portanto, é essencial navegar pelo menu de configurações da TV e confirmar que a resolução de exibição está configurada para 4K (3840 x 2160 pixels).

Checar o menu de configurações da TV é uma forma simples de saber se o aparelho é 4K — Foto: Divulgação/LG

3. Procure por selos ou logotipos

Procurar por selos ou logotipos na TV ou na sua embalagem é outra maneira de confirmar se a televisão é 4K. Fabricantes e órgãos de certificação usam esses ícones para indicar que um produto atende a determinados padrões. No caso de uma TV 4K, você deve procurar por selos que indiquem "4K", "4K Ultra HD", "UHD" ou "Ultra HD".

Alguns selos e logotipos indicam o suporte a tecnologias associadas ao 4K, que aprimoram ainda mais a qualidade da imagem. Por exemplo, o logotipo "HDR" indica que a TV suporta High Dynamic Range, que melhora a gama de cores e o contraste. O selo "HDMI" também é importante, pois assegura que a TV tem entradas capazes de receber sinal 4K de outros dispositivos.

Logotipos como "HDR" e "HDMI" costumam estar associados a TVs 4K — Foto: Divulgação/Philips

4. Use uma fonte de conteúdo 4K

Usar uma fonte de conteúdo 4K confiável permite que a resolução máxima da TV seja efetivamente testada. Mesmo que uma TV esteja configurada para exibir em 4K e tenha todas as especificações e logotipos indicando que é 4K, a qualidade da imagem que você vê será limitada pela resolução do conteúdo que está sendo reproduzido. Se você estiver assistindo a um vídeo que só está disponível em Full HD (1080p), por exemplo, não será capaz de aproveitar a resolução 4K completa da sua TV.

Todos os principais serviços de streaming disponíveis no Brasil contam com uma série de conteúdos em 4K. Navegue pelo catálogo de apps como Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay e observe os filmes e séries disponíveis em 4K — geralmente, os conteúdos originais das plataformas, em especial os mais recentes, são disponibilizados nessa resolução.

Também é possível fazer o teste usando o YouTube. Abra um vídeo na plataforma e cheque a quantidade de pixels. Se a reprodução estiver em 2160p, então sua TV é 4K.

Reproduzir conteúdos em 4K de plataformas de streaming é uma forma simples de testar a resolução da TV — Foto: Rafael Leite/TechTudo

5. Contate o serviço de atendimento ao cliente

Se mesmo depois de testar as dicas acima, a dúvida persistir, entre em contato com o suporte da fabricante da sua TV. Os atendentes são treinados para responder a perguntas específicas sobre os produtos da empresa, e podem fornecer informações precisas sobre as especificações técnicas do televisor, incluindo a resolução. Eles podem ajudá-lo a entender como verificar a resolução da sua TV através do menu de configurações, ou mesmo orientá-lo sobre como encontrar selos ou logotipos que confirmem que a TV é 4K.

O atendimento ao cliente também pode fornecer assistência se houver algum problema com a resolução da TV durante a avaliação. Se, por exemplo, a TV estiver configurada para 4K, mas o conteúdo não estiver sendo exibido nessa resolução, a equipe de suporte pode ajudar a solucionar problemas de configuração ou de compatibilidade com a fonte de conteúdo. Eles também podem fornecer informações sobre a atualização do firmware da TV, caso isso seja necessário para suportar a exibição em 4K.

