Como usar as fichas douradas da Betano

É possível usar as fichas douradas na Betano para otimizar as suas apostas esportivas. Também conhecidas como Golden Chips, elas representam uma outra opção para fazer lances no cassino, além do dinheiro de verdade. O benefício é disponibilizado aos usuários por meio de missões, de premiações e da roda da sorte e, com ele, é possível participar de partidas do cassino ao vivo e de jogos da Playtech sem utilizar o saldo depositado na conta. Vale lembrar que o TechTudo recomenda utilizar as casas de apostas com moderação e investir apenas parte de sua renda. Nas linhas a seguir, descubra como usar as fichas douradas na Betano.