Como vender pelo WhatsApp? Veja melhores dicas para seu negócio lucrar

Vender pelo WhatsApp e ganhar mais dinheiro com o seu negócio é possível com o uso do WhatsApp Business , versão comercial da rede social usada do mundo . O aplicativo reúne uma série de funcionalidades que podem ajudar nas vendas pela plataforma. Por lá, empresas cadastradas podem adicionar informações como horário de funcionamento e inserir links de redirecionando para websites próprios, facilitando no dia a dia. Além disso, é possível também criar catálogos com produtos, organizar mensagens de clientes com etiquetas específicas e automatizar respostas rápidas.

Na lista abaixo, o TechTudo reúne 17 dicas que podem melhorar as vendas pelo WhatsApp Business, disponível para iPhone (iOS) e Android. A seguir, você pode conferir como explorar as ferramentas oferecidas pela plataforma para organizar conversas com clientes e aprimorar seus serviços.

WhatsApp Business: lista traz seis dicas para aprimorar vendas no app — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Como mudar número de conta do WhatsApp Business? Confira soluções no Fórum do TechTudo.

1. Por que devo vender pelo WhatsApp?

Vender pelo WhatsApp tem se tornado uma estratégia popular para muitos negócios devido a várias razões. Confira algumas a seguir:

Comunicação direta: o mensageiro permite que você se comunique diretamente com seus clientes de maneira rápida. Você pode responder às dúvidas em tempo real, fornecer informações sobre produtos e serviços e resolver problemas de forma eficaz;

o mensageiro permite que você se comunique diretamente com seus clientes de maneira rápida. Você pode responder às dúvidas em tempo real, fornecer informações sobre produtos e serviços e resolver problemas de forma eficaz; Ampla base de usuários: o WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, com bilhões de usuários ativos. Isso oferece um grande potencial de alcance para seus produtos ou serviços;

o WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, com bilhões de usuários ativos. Isso oferece um grande potencial de alcance para seus produtos ou serviços; Personalização: você pode personalizar suas mensagens de acordo com os interesses e necessidades individuais de cada cliente. Isso cria uma experiência mais personalizada e aumenta as chances de conversões;

você pode personalizar suas mensagens de acordo com os interesses e necessidades individuais de cada cliente. Isso cria uma experiência mais personalizada e aumenta as chances de conversões; Facilidade de uso: tanto para você quanto para seus clientes, o WhatsApp é uma plataforma fácil de usar. A maioria das pessoas já está familiarizada com seu funcionamento, o que diminui as barreiras de adoção;

tanto para você quanto para seus clientes, o WhatsApp é uma plataforma fácil de usar. A maioria das pessoas já está familiarizada com seu funcionamento, o que diminui as barreiras de adoção; Multimídia: você pode usar uma variedade de formatos de mídia, como imagens, vídeos e áudios, para mostrar seus produtos de maneira mais atrativa;

você pode usar uma variedade de formatos de mídia, como imagens, vídeos e áudios, para mostrar seus produtos de maneira mais atrativa; Feedback instantâneo: o WhatsApp permite que você obtenha feedback instantâneo dos clientes, o que pode ser valioso para aprimorar seus produtos, serviços e estratégias de vendas;

o WhatsApp permite que você obtenha feedback instantâneo dos clientes, o que pode ser valioso para aprimorar seus produtos, serviços e estratégias de vendas; Criação de grupos e listas de transmissão: você pode criar grupos ou listas de transmissão para alcançar várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é especialmente útil para enviar promoções, atualizações de produtos e outras informações relevante;

você pode criar grupos ou listas de transmissão para alcançar várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é especialmente útil para enviar promoções, atualizações de produtos e outras informações relevante; Baixo custo: comparado a outras estratégias de marketing, vender pelo WhatsApp tende a ter um custo menor. Você pode alcançar muitos clientes sem gastar tanto em publicidade;

comparado a outras estratégias de marketing, vender pelo WhatsApp tende a ter um custo menor. Você pode alcançar muitos clientes sem gastar tanto em publicidade; Conveniência: tanto para você quanto para seus clientes, o WhatsApp oferece conveniência. As pessoas podem fazer perguntas e efetuar compras sem sair do aplicativo de mensagens;

tanto para você quanto para seus clientes, o WhatsApp oferece conveniência. As pessoas podem fazer perguntas e efetuar compras sem sair do aplicativo de mensagens; Construção de relacionamentos: a comunicação direta e personalizada no app ajuda a construir relacionamentos sólidos com os clientes. Isso pode levar a repetidas compras e fidelização.

É importante lembrar, no entanto, que a eficácia de vender pelo WhatsApp depende da abordagem correta. Você precisa respeitar a privacidade dos clientes, evitar ser invasivo e oferecer valor genuíno por meio das interações. Abaixo, acompanhe as melhores dicas para conseguir vender mais pelo WhatsApp Business e lucrar com seu negócio.

2. Usar o WhatsApp Business

O WhatsApp Business também facilita a organização com etiquetas para categorizar as conversas com clientes, e fornece estatísticas de mensagens, o que ajuda a analisar o alcance do negócio no aplicativo, e a avaliar as estratégias de marketing da marca. Vale destacar que a versão empresarial do WhatsApp foi desenvolvida para pequenas empresas, mas o mensageiro oferece a API do Business para organizações de médio e grande porte, disponível pelo site (whatsapp.com/business/apply).

O que é e para que serve o WhatsApp Business? — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Saiba como funciona o WhatsApp Business neste guia completo do TechTudo e aprenda tudo sobre a versão profissional do mensageiro. Veja também como mudar o WhatsApp para conta comercial.

3. Preencher o perfil comercial

Preencher o perfil comercial do seu negócio no WhatsApp Business pode ser uma iniciativa importante para atrair a atenção de clientes. Com o recurso, é possível reunir algumas informações relevantes sobre a sua empresa, que ficam disponíveis para todos e podem ser consultadas de forma simples.

Por lá, você pode adicionar o endereço físico do seu estabelecimento, por exemplo, ou ainda o horário de funcionamento da sua loja, o website da sua marca e até mesmo um endereço de e-mail para contato. Para acrescentar essas informações ao seu perfil, siga os passos abaixo:

Vá até as configurações do WhatsApp; Toque sobre a aba "Configurações da empresa"; Na próxima tela, acesse o seu "Perfil".

Adicionando um horário de funcionamento no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Ali, é possível modificar a foto do seu perfil comercial, definir a sua localização no mapa, adicionar uma descrição para a sua empresa e especificar a categoria de serviço prestado. Além disso, você pode também informar o horário de atendimento e anexar o website do seu estabelecimento e um endereço de e-mail para contato.

4. Utilizar Chatbots

O WhatsApp oferece uma solução própria de chatbot pela API do Business, mas empresas também podem disponibilizar o recurso para o mensageiro de maneira paga. A proposta do serviço é criar funções automatizadas pré-definidas para responder usuários em tempo real.

Sendo assim, a ferramenta permite que "robôs" façam o atendimento da empresa em alguns casos ou agilizem o processo de compra, o que permite que o consumidor entre em contato a qualquer momento via WhatsApp sem perder horas tentando abordar alguma loja por e-mail ou telefone.

Os chatbots são usados por empresa de grande e médio porte — Foto: Reprodução/ Marcela Franco

A ferramenta é empregada frequentemente por empresas de médio e grande porte, sendo usada por marcas como Bradesco, Netflix e Habibs, por exemplo. Entretanto, o uso de chatbots apresenta algumas desvantagens, como o fato de o serviço ser pago, de forma que a organização deve investir na ferramenta. Além disso, a comunicação pode não ser tão efetiva caso o cliente busque por um atendimento muito específico.

5. Acessar grupos de venda

Grupos de compras e vendas no WhatsApp podem ser uma boa forma para divulgar negócios e produtos, e costumam ser utilizados por vendedores de pequeno porte. É possível encontrar as conversas coletivas com a ajuda de aplicativos como o Zap Grupos, com extensões para Chrome , tipo o Grupos para WhatsApp, e até mesmo em outras redes sociais, como no Facebook.

No entanto, como nem sempre o vendedor conhece o cliente nos grupos do WhatsApp, é importante seguir algumas orientações de segurança para não sofrer fraude. Confira as redes sociais do cliente em potencial e pergunte algumas informações pessoais antes de aceitar fazer a venda. Vale também conversar com a pessoa e chegar a um acordo de enviar o produto após pagamento parcial ou total, para evitar calote.

Acessar grupos de venda no WhatsApp pode te ajudar a vender mais no app — Foto: Reprodução/Freepik

6. Links de pagamento

Os links de pagamento trazem segurança e facilidade nas transações de compra e venda, já que uma plataforma pode intermediar o processo e oferecer maior variedade de formas de pagamento. O Mercado Pago e o PagSeguro são alguns dos serviços financeiros digitais que oferecem essa solução, que permite gerar o endereço de cobrança e enviar ao consumidor pelo WhatsApp.

Aplicativo Mercado Pago permite gerar link de pagamento para ser compartilhado via WhatsApp — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Segundo o CEO da PagBrasil Ralf Germer, disponibilizar um link de pagamento para os compradores é uma boa estratégia para alcançar mais público: "Esse link, criado junto com uma processadora de pagamentos de confiança permite que as vendas sejam realizadas por qualquer canal online, sem exigir que o empreendedor tenha uma loja virtual", explica.

É importante ficar atento porque as instituições costumam cobrar pelo serviço: o PagSeguro, por exemplo, possui uma taxa de 2,49% sobre o valor total do produto.

7. Fazer divulgação dos produtos

O WhatsApp conta com mais 142,2 milhões de contas, e foi a rede social mais usada no Brasil em 2023. A popularidade do serviço comprova a importância de divulgar os produtos pelo mensageiro. O WhatsApp fornece alguns recursos para tal fim, como o Status, lista de transmissão e encaminhamento de mensagens de divulgação para grupos.

Vale destacar que o uso de listas deve ser limitado, já que o disparo em massa de mensagens é proibido, segundo a política de uso do mensageiro – inclusive, o WhatsApp Business processará quem enviar mensagens em massa no app.

8. Usar o catálogo

O catálogo do WhatsApp Business pode ser útil para empresas anunciarem seus produtos e serviços diretamente pelo app. Com a funcionalidade, é possível adicionar fotos com uma descrição para o produto, um link de redirecionamento e até um código de referência, que ajuda a identificar o item mais facilmente. Para criar a lista com os produtos, acompanhe os passos abaixo:

Abra o WhatsApp Business e acesse o menu de opções, simbolizado pelas reticências no canto superior direito da tela; Em seguida, toque sobre "Ferramentas comerciais"; Na sequência, selecione "Catálogo"; Por lá, toque sobre "Adicionar item" para cadastrar um novo produto; Pressione a opção "Adicionar imagens" para acrescentar uma foto; Insira o nome do item e o preço nos campos indicados; Para adicionar uma descrição, um link e um código de referência, toque em "Mais campos".

Criando um catálogo no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

9. Etiquetar mensagens

Outro recurso que pode ajudar a organizar melhor as vendas pelo app são as etiquetas. Com elas, é possível adicionar marcadores às conversas, que servem para indicar novos clientes, novos pedidos ou vendas já concluídas. Para adicionar uma etiqueta à uma conversa, confira o tutorial a seguir:

Abra o chat e selecione uma mensagem, pressionando-a sobre a tela por poucos segundos; Em seguida, toque sobre o ícone de etiqueta que aparecerá no menu superior da conversa; Selecione um dos marcadores disponíveis ou crie um novo tocando sobre "Nova etiqueta".

Opção para criar uma nova etiqueta no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Marvin Costa

10. Ativar respostas automáticas

O WhatsApp Business permite automatizar respostas de boas vindas e informar a ausência, recurso que é útil para evitar que possíveis clientes fiquem sem resposta por longos períodos. Para configurar uma nova mensagem, veja o procedimento abaixo:

Acesse os ajustes do app e toque sobre a aba "Configurações da empresa"; Na tela seguinte, em "Ferramentas de mensagem", selecione "Mensagem de ausência" ou "Mensagem de saudação"; Habilite a chave ao lado de "Enviar mensagem de ausência/de saudação"; Logo abaixo, em "Mensagem", toque sobre o ícone de lápis para editar o texto padrão, se preferir; Para as mensagens de ausência, você ainda pode configurar o horário de envio da resposta automática, que pode ser programada para "Enviar sempre", "Fora do horário comercial" ou em um horário específico definido pelo usuário.

Ativando mensagem de saudação no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Helito Bijora

11. Usar listas de transmissão

As listas de transmissão também podem ser boas opções para enviar mensagens a vários clientes de uma só vez. Com o recurso, é possível encaminhar fotos, vídeos, áudios e mensagens de texto para até 256 contatos. Além disso, você também pode utilizar as listas de transmissão para informar clientes sobre novidades de estoque, ou para oferecer promoções e descontos. Acompanhe os passos a seguir para criar uma nova lista de transmissão no Android:

Acesse o menu de opções do app e toque em "Nova transmissão"; Em seguida, digite o nome dos contatos para adicioná-los à lista ou pressione o ícone de "+" para abrir a agenda do celular; Ao finalizar esse processo, selecione "Criar", no canto superior direito da tela; Uma nova tela de bate-papo aparecerá logo em seguida e, para concluir a lista de transmissão, basta enviar a mensagem desejada normalmente. Assim, o comunicado será enviado individualmente para cada contato.

Configurando nova lista de transmissão no Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Já no iPhone (iOS), o passo a passo é mais simples:

Para criar uma nova lista de transmissão, basta tocar sobre a opção, que fica localizada no lado esquerdo da tela, logo acima dos chats do mensageiro; Em seguida, toque sobre "Nova lista"; Na tela seguinte, adicione os contatos desejados e selecione "Criar"; Na sequência, basta enviar a mensagem para que ela seja distribuída aos contatos da lista.

Criando lista de transmissão no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Helito Bijora

12. Usar respostas rápidas

As respostas rápidas também podem facilitar a comunicação com clientes no WhatsApp Business. Com elas, é possível criar atalhos para textos específicos. Utilizando o recurso, você pode, por exemplo, enviar uma mensagem padrão de agradecimento a um cliente simplesmente pressionando o atalho "/obrigado". Confira como criar as respostas rápidas:

Abra o WhatsApp e acesse o menu de opções, simbolizado pelas reticências no canto superior direito da tela; Em seguida, toque sobre "Configurações da empresa"; Depois, clique em "Respostas rápidas"; Para criar um novo atalho, toque sobre o ícone de "+", localizado no canto inferior direito da tela; Insira o texto e o atalho nos locais indicados; Ao finalizar o procedimento, selecione "Salvar".

Criando uma resposta rápida no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Helito Bijora

13. Separar um número de telefone diferente para sua empresa

É importante ter um número exclusivo dedicado à sua empresa. Uma sugestão para otimizar suas vendas pelo WhatsApp é considerar cuidadosamente o número que você irá utilizar. Uma abordagem recomendada é manter sua conta empresarial e pessoal separadas, por duas razões distintas.

A primeira razão é relacionada à segurança, visto que esse número de WhatsApp pode ser divulgado em seu site e nas plataformas de mídia social da sua marca. Isso significa que pessoas que você ainda não conhece podem acessar seu número de telefone.

Outro motivo é que, ao manter esses números separados, você evita a mistura de assuntos profissionais e pessoais. Essa separação facilita a organização do seu tempo ao longo do dia e diminui a pressão de precisar responder seus clientes a qualquer hora do dia.

Ter um número de telefone diferente para sua empresa no WhatsApp é importante para vender mais — Foto: Reprodução/FreePik

14. Pedir autorização antes de enviar mensagens

Esta orientação é fundamental ao iniciar suas atividades de venda por meio do WhatsApp Business. Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), é requerido que as empresas obtenham a permissão dos clientes para armazenar seus dados, e que expliquem de maneira transparente como as informações pessoais serão utilizadas.

Por essa razão, é de extrema importância solicitar a autorização dos seus clientes antes de iniciar o envio de qualquer mensagem. Uma abordagem eficaz é incorporar uma caixa de seleção em seu site durante o processo de cadastro do número de telefone. Dessa forma, o cliente tem a opção de dar o seu consentimento, e concordar em receber mensagens da sua empresa por meio do WhatsApp.

15. Promover descontos especiais

Criar ofertas exclusivas é uma ótima dica para vender mais pelo WhatsApp. Essa é uma estratégia eficaz para atrair a atenção dos clientes para o canal e, ao mesmo tempo, cultivar a fidelização. Por isso, ofereça vantagens especiais para aqueles que optam por comprar por meio da plataforma. Existem várias abordagens que você pode explorar para recompensar os consumidores que escolhem o WhatsApp como meio de compra.

Algumas sugestões incluem oferecer descontos atrativos, frete grátis ou até mesmo proporcionar a oportunidade de ter acesso antecipado aos lançamentos da sua loja. Ao fazer com que os clientes se sintam valorizados, é provável que eles respondam positivamente a essa atenção e mantenham sua loja em mente sempre que necessitarem adquirir um produto da sua oferta.

Promover descontos especiais é uma dica interessante para ganhar mais dinheiro ao vender pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/Pond5

16. Prestar atenção à comunicação e linguagem

Enquanto se comunica com seus clientes pelo WhatsApp, lembre-se de que, embora esteja usando a mesma plataforma que usa para conversar com amigos e familiares, o nível de intimidade é diferente.

Apesar de não ser necessário adotar uma abordagem excessivamente formal, é recomendável utilizar uma linguagem mais imparcial e descontraída, a fim de acomodar a todos os clientes. Além disso, é importante prestar atenção à ortografia e manter sempre um tom cortês em suas mensagens.

17. Ativar o WhatsApp Pay e pagamento por cartão no app

A implementação do WhatsApp Pay (WhatsApp Pagamentos) pode ser uma ferramenta valiosa para simplificar o processo de recebimento de vendas realizadas por meio do app. Veja como funciona pagamento no WhatsApp e saiba como enviar dinheiro no app. Com o recurso, é possível realizar a transferência de dinheiro para seus contatos e fazer pagamentos relacionados a diversos serviços vendidos pelo WhatsApp.

O usuário pode, então, fazer pagamentos a fornecedores, parceiros de negócios e pagar serviços importantes conectados à sua loja de forma rápida e simples. Vale citar que, quando se trata de transações feitas por contas pessoais, não há taxas envolvidas e você tem permissão para efetuar até 20 transferências diárias, cada uma limitada a um valor máximo de R$ 1 mil por operação.

WhatsApp Pay promete facilitar as transações de envio e recebimento de dinheiro — Foto: Divulgação/ WhatsApp

Outra opção é que o WhatsAp oferece pagamentos com cartão de débito e crédito no aplicativo. O recurso está disponível para os vendedores que utilizam o WhatsApp Business, e vale para as adquirentes Cielo, Mercado Pago e Rede. A modalidade elimina a necessidade de utilizar apps externos ou links para realizar compras com cartão dentro do mensageiro.

Para usuários que desejam usar o recurso de pagamento por cartão no WhatsApp, é essencial manter o aplicativo atualizado. Confira como atualizar o WhatsApp no Android, iPhone e PC neste guia completo do TechTudo.

A opção de receber pagamentos por meio de cartão de crédito, débito ou pré-pago no WhatsApp está atualmente restrita à versão empresarial do aplicativo, ou seja, o WhatsApp Business. Para incorporar cartões como método de pagamento, siga as orientações a seguir.

Abra o WhatsApp Business e acesse as configurações; Toque na opção "Pedidos"; Acesse "Formas de pagamento"; Se a funcionalidade estiver disponível para você, clique em "Aceitar cartões de crédito e débito"; Vincule sua conta a um dos processadores de pagamento, fazendo login com seu ID e senha. Atualmente, as opções de vinculação incluem Cielo, Mercado Pago e Rede; Confirme a vinculação inserindo o código de verificação recebido; Após concluir essas etapas, a opção de pagamento ficará disponível para você. Esteja ciente de que o WhatsApp informa que a liberação pode levar alguns dias, dependendo do processador de pagamento escolhido.

Pagamentos com cartão no WhatsApp: saiba cadastrar enquanto usuário pagador ou vendedor — Foto: Divulgação/Meta

Ao ativar a opção de pagamento por cartão em sua loja do WhatsApp Business, você precisará criar um pedido para que o cliente possa efetuar a compra. Siga os passos abaixo para fazer isso:

Abra a conversa com o cliente; No Android, clique no ícone de clipe; no iPhone, clique no símbolo "+"; Selecione "Pedidos"; Toque em "Adicionar item"; Escolha um produto do seu catálogo existente ou cadastre um novo item; Clique em "Enviar pedido"; O pedido de pagamento será encaminhado para o cliente; O cliente poderá, então, finalizar a compra.

Com esse processo, você estará apto a solicitar que os clientes efetuem a compra dos produtos por meio do pedido criado, utilizando o novo método de pagamento por cartão.

