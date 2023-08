Conheça 10 animes para assistir de graça no Crunchyroll

O Crunchyroll , serviço de streaming voltado para animes, conta com um vasto catálogo para os fãs de todos os gêneros das animações japonesas. Inclusive, é possível assistir algumas produções de forma gratuita, após a realização do cadastro sem custo na plataforma. Entre elas, as famosas One Piece , Naruto e Attack On Titan.

Pensando nisso, o TechTudo elencou 10 animes para assistir de graça no Crunchyroll. A lista foi feita considerando as produções mais populares entre o público e com boa repercussão em sites especializados. A seguir, confira o enredo e as temporadas dos títulos que estão disponíveis de forma gratuita.

Em Naruto Clássico (Crunchyroll), acompanhamos a jornada do ninja da Aldeia da Folha — Foto: Reprodução/Viz Media

📝 Qual o melhor site para assistir animes? Descubra no Fórum do TechTudo

One Piece (completo legendado)

Lançado em 1999, One Piece leva o nome do tesouro que é o objetivo de todos os piratas do planeta, inclusive de Monkey D. Luffy e sua tripulação: Nami, Ronoroa Zoro, Usopp, Sanji e Chopper. Baseado na série de mangás escrita e ilustrada por Eiichirô Oda, a produção animada ficou a cargo do estúdio Toei Animation.

No Crunchyroll, o anime tem mais de mil episódios gratuitos, com exceção de suas versões em HD da 1ª, 2ª e 3ª temporadas. No IMDb, sua pontuação é 8,9 e a animação alcançou 87% de aprovação entre a audiência no Rotten Tomatoes.

One Piece, lançado em 1999, é uma animação do estúdio Toei Animation — Foto: Divulgação/Toei Animation

Naruto (1ª temporada legendada)

Lançado em 2002, o anime Naruto leva o nome de seu protagonista, que ficou órfão horas depois de seu nascimento e teve o espírito da Raposa de Nove Caldas selado em seu corpo. Baseado na série de mangás escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto, sua versão animada é assinada pelo estúdio Pierrot.

No Rotten Tomatoes, a animação alcançou aprovação de 81% do público e, no IMDb, sua pontuação é 8,4. A primeira temporada completa está disponível de graça na plataforma de streaming.

Naruto (Crunchyroll) narra a história de um garoto ninja que quer ser o líder de sua comunidade — Foto: Reprodução/JustWatch

Attack on Titan (1ª temporada legendada)

O anime Attack On Titan foi lançado em 2013 e acompanha a história de Eren Jaeger, um garoto que teve a mãe morta e a cidade dizimada por titãs que impedem a humanidade de sair das muralhas por 100 anos. Baseada nos mangás escritos e ilustrados por Hajime Isayama, as primeiras três temporadas da animação foram assinadas pelo WIT Studio e a temporada final pelo estúdio MAPPA.

No Rotten Tomatoes, o programa alcançou aprovação de 95% dos críticos e 94% da audiência. Já no IMDb, sua pontuação é 9,1. A primeira temporada do anime está disponível legendada de forma gratuita no Crunchyroll.

O anime Attack On Titan (Crunchyroll) foi lançado em 2013 pelo WIT Studio — Foto: Reprodução/Crunchyroll

Hunter x Hunter (25 primeiros episódios legendados)

Hunter x Hunter é uma animação lançada em 2011 que acompanha a história de Gon, um jovem que parte em uma jornada em busca do pai que o abandonou quando ele ainda era uma criança. A versão animada, que ficou a cargo do estúdio Madhouse, foi baseada na série de mangás de Yoshihiro Togashi.

Os 25 primeiros episódios estão disponíveis de graça na plataforma com legendas. No Rotten Tomatoes, a animação alcançou aprovação de 90% da audiência. Já no IMDb, sua pontuação é 9,0.

Hunter x Hunter (Crunchyroll) foi lançado em 2011 pelo estúdio Madhouse — Foto: Reprodução/Crunchyroll

JoJo's Bizarre Adventure (1ª temporada legendada)

Lançado em 2012, o anime JoJo's Bizarre Adventure acompanha as lutas da linhagem amaldiçoada da família Joestar contra as forças do mal através do protagonista Jonathan. Sua versão animada, assinada pelo estúdio David Production, é baseada na série de mangás de Hirohiko Araki e até agora conta com cinco temporadas.

No IMDb, a pontuação do anime shonen é 8,5, enquanto no Rotten Tomatoes o programa alcançou aprovação de 84% do público. Para quem tem curiosidade em iniciar a trama, é possível encontrar a primeira temporada de graça no Crunchyroll.

JoJo's Bizarre Adventure (Crunchyroll) foi lançado em 2012 pelo estúdio David Production — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Yuri!!! On Ice (completo legendado e dublado)

Lançado em 2016, a animação Yuri!!! On Ice aborda a jornada de Yuri Katsuki, um patinador japonês que está passando por uma má fase e começa a ser treinado por um atleta russo considerado o melhor da modalide no mundo, Viktor Nikiforov, após ter um vídeo divulgado na Internet. No entanto, ele precisa lidar com seu rival Yuri Plisetsky, conhecido como Yurio, conforme evolui na patinação.

O anime também é famoso por trazer representações de personagens LGBT. Escrito por Mitsurô Kubo e Sayo Yamamoto, o anime foi desenvolvido pelo estúdio MAPPA e tem nota 8,3 no IMDb. É possível assisti-lo completo de graça na plataforma de streaming.

O anime Yuri!!! On Ice (Crunchyroll) aborda as competições de patinação artística — Foto: Reprodução/IMDb

Haikyuu!! (1ª temporada legendada)

Haikyuu!! acompanha a história de Hinata Shoyo, um jovem que sonha se tornar um jogador profissional de vôlei, e os obstáculos que ele precisa enfrentar para isso. Baseado na série de mangás escrita e ilustrada por Haruichi Furudate, sua versão animada ficou a cargo do estúdio Production I.G.

Apesar de ser lançado em 2014, o anime ainda é muito popular nas redes sociais e conta com quatro temporadas até o momento. No Rotten Tomatoes, o anime alcançou 91% de aprovação do público, enquanto no IMDb sua pontuação é 8,7. A primeira temporada está disponível legendada no Crunchyroll de forma grátis.

Em Haikyuu!! (Crunchyroll), Hinata Shoyo quer ser um jogador de vôlei profissional — Foto: Reprodução/Crunchyroll

Death Note (25 primeiros episódios legendados)

No anime, lançado em 2006, Light Yamagi é um jovem de mentalidade perigosa que obtém o death note, um caderno com o poder de matar a pessoa que tem o seu nome escrito em suas páginas. O enredo foi baseado na série de mangás escrita por Tsugumi Ohba e ilustrada no Takeshi Obata, enquanto sua versão animada foi assinada pelo estúdio Madhouse.

Um dos animes mais famosos, Death Note faz parte da cultura pop e conta com uma temporada com 37 episódios. 25 deles estão disponíveis gratuitamente no Crunchyroll. No IMDb, sua nota é 8,9. Já no Rotten Tomatoes, o anime alcançou aprovação de 100% dos críticos e 95% da audiência.

O enredo do anime Death Note (Crunchyroll) abarca temas como justiça e vingança — Foto: Reprodução/JustWatch

Fullmetal Alchemist: Brotherhood (25 primeiros episódios legendados e dublados)

Lançado em 2009, Fullmetal Alchemist: Brotherhood acompanha a história dos irmãos Edward e Alphonse Elric na jornada para recuperar seus corpos, perdidos ao fazer uma transmutação para reviver sua mãe. A trama foi baseada na série de mangás escrita e ilustrada por Hiromu Arakawa, e sua versão animada ficou a cargo do estúdio Bones.

A animação conta com uma temporada com apenas uma temporada com 68 episódios -- no Crunchyroll, 25 deles estão disponíveis de graça. No Rotten Tomatoes, o anime alcançou aprovação de 100% dos críticos e 92% do público. No IMDb, sua pontuação é 9,1.

No anime Fullmetal Alchemist: Brotherhood (Crunchyroll), acompanhamos a jornada dos irmãos Edward e Alphonse Elric — Foto: Reprodução/Crunchyroll

My Hero Academia (1ª temporada legendada)

My Hero Academia, lançado em 2016, aborda a história de Izuku Midoriya, um jovem que cresceu sem poderes - chamada individualidade - em um mundo de super-heróis. O enredo foi baseado na série de mangás escrita e ilustrada por Kohei Horikoshi, e sua versão animada foi assinada pelo estúdio Bones.

No IMDb, sua pontuação é 8,3, enquanto no Rotten Tomatoes alcançou aprovação de 100% dos críticos e 87% da audiência. Até agora o anime tem seis temporadas e a primeira pode ser vista de graça na plataforma de streaming.

My Hero Academia (Crunchyroll) é um dos animes shonen mais populares no momento — Foto: Reprodução/JustWatch

Com informações de Crunchyroll, IMDb (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) e Rotten Tomatoes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Assista: saiba tudo sobre o Amazon Prime Video