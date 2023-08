Conheça 10 filmes do estúdio Ghibli para assistir na Netflix

No Brasil, a maior parte das produções do estúdio de animação japonês está disponível na Netflix. Pensando nisso, o TechTudo selecionou 10 longas de destaque do estúdio Ghibli para assistir. Confira a lista abaixo.

Estúdio Ghibli: a jovem Sophie e o feiticeiro Howl são os protagonistas do longa O Castelo Animado (2004) — Foto: Divulgação/Netflix

Meu Amigo Totoro

Lançado em 1988, Meu Amigo Totoro acompanha duas irmãs que se mudam para o campo para ficar perto da mãe doente, e conhecem adoráveis espíritos da floresta, entre eles o gato gigante Totoro. Dirigido e roteirizado por Hayao Miyazaki, o longa tem nota 8,1 no IMDb, além de 93% de aprovação dos críticos e 94% da audiência no Rotten Tomatoes.

Estúdio Ghibli: em Meu Amigo Totoro, duas irmãs vivem aventuras com os espíritos da floresta — Foto: Reprodução/IMDb

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar é um longa lançado em 2008, que conta a história de amizade entre Sosuke e Ponyo, uma jovem princesa peixinho dourado, no entanto, ela quer muito virar humana. Hayao Miyazaki foi o responsável pela direção do filme e dividiu a função de roteirista com Melissa Mathison. No Rotten Tomatoes, a produção conquistou a aprovação de 91% dos críticos e 83% do público. Já no IMDb, o longa tem nota 7,6.

Estúdio Ghibli: em Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2008), Sosuke e Ponyo se tornam melhores amigos — Foto: Reprodução/IMDb

A Viagem de Chihiro

Lançado em 2001, A Viagem de Chihiro leva o nome de sua protagonista, uma menina de 10 anos que precisa enfrentar um mundo de bruxas e criaturas mágicas para salvar seus pais. Dirigido e roteirizado por Hayao Miyazaki, o filme conquistou o Oscar de Melhor Animação em 2003. No IMDb, sua pontuação é 8,6. Já no Rotten Tomatoes, a produção conquistou a aprovação de 96% tanto da crítica quanto do público.

A Viagem de Chihiro (2001) é a sétima produção de Miyazaki para o Studio Ghibli — Foto: Reprodução/Netflix

O Castelo Animado

O longa O Castelo Animado foi lançado em 2004 e é baseado no livro homônimo da escritora Diana Wynne Jones. Na trama, a jovem Sophie é amaldiçoada por uma bruxa que a prende no corpo de uma idosa, e sua única chance de quebrar o feitiço é contar com a ajuda do excêntrico feiticeiro Howl. Dirigido e roteirizado por Hayao Miyazaki, a produção foi indicada ao Oscar 2006 de Melhor Animação. No IMDb, o filme obteve nota 8,2. Já no Rotten Tomatoes, alcançou aprovação de 87% da crítica e 93% da audiência.

Estúdio Ghibli: O Castelo Animado (2004) leva o nome do enorme e caótico lugar onde se passa o filme — Foto: Divulgação/Netflix

As Memórias de Marnie

Lançado em 2014, As Memórias de Marnie conta a história de Anna, uma menina de 12 anos que é enviada para o campo por motivos de saúde e faz uma nova amiga chamada Marnie. À medida que o tempo passa, ela percebe que tem mais laços com a garota do que imagina.

A produção é baseada no livro de mesmo nome do autor Joan G. Robinson. O longa foi indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2016 e obteve nota 7,7 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, alcançou aprovação de 92% da crítica e 88% do público.

Estúdio Ghibli: em As Memórias de Marnie (2014), passado e futuro se entrelaçam em uma linda amizade entre duas garotas — Foto: Reprodução/IMDb

Princesa Mononoke

O filme Princesa Mononoke, lançado em 1997, acompanha a história de Ashitaka, o príncipe de uma aldeia, que, em sua jornada em busca da cura de uma maldição, se depara com a guerra entre uma colônia mineira e os espíritos da floresta. Dirigida e roteirizada por Hayao Miyazaki, a produção obteve nota 8,3 no IMDb. No Rotten Tomatoes, alcançou aprovação de 93% da crítica e 94% da audiência.

Estúdio Ghibli: a destruição da natureza é o tema central do longa Princesa Mononoke (1997) — Foto: Reprodução/IMDb

O Conto da Princesa Kaguya

Lançado em 2013, O Conto da Princesa Kaguya leva o nome de sua protagonista, que foi encontrada dentro de um caule de bambu quando bebê, e que, quando jovem, pediu a seus pretendentes que realizassem missões quase impossíveis para cortejá-la. Isao Takahata é o diretor da produção, além de dividir a função de roteirista com Riko Sakaguchi. Indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2015, o longa obteve nota 8,0 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, alcançou aprovação de 100% da crítica e 90% do público.

Estúdio Ghibli: em O Conto da Princesa Kaguya (2013), a protagonista foi encontrada ainda bebê dentro do caule de um bambu — Foto: Reprodução/IMDb

Sussurros do Coração

O filme Sussurros do Coração, lançado em 1995, conta a história de amor entre uma menina que ama livros e um garoto que tomou emprestado todos os livros de uma biblioteca. A produção é baseada no mangá Mimi wo Sumaseba de Aoi Hiiragi, e conta com direção de Yoshifumi Kondô e roteiro de Hayao Miyazaki. No IMDb, sua nota é 7,8. Já no Rotten Tomatoes, o longa alcançou aprovação de 94% da crítica.

Estúdio Ghibli: no filme Sussurros do Coração (1995), acompanhamos o desabrochar de um romance entre dois amantes da leitura — Foto: Reprodução/IMDb

O Serviço de Entregas da Kiki

Lançado em 1989, O Serviço de Entregas da Kiki acompanha os desafios de uma jovem bruxa em uma nova comunidade enquanto também é responsável por administrar um serviço de correio aéreo. Baseado no livro homônimo da autora Eiko Kadono, a produção conta com direção e roteiro de Hayao Miyazaki. No IMDb, o filme recebeu nota 7,8. Já no Rotten Tomatoes, alcançou aprovação de 98% da crítica e 88% do público.

Estúdio Ghibli: em O Serviço de Entregas da Kiki (1989), uma jovem bruxa administra um serviço de correio aéreo — Foto: Reprodução/IMDb

Vidas ao Vento

O filme Vidas ao Vento, lançado em 2013, retrata a história de vida de Jiro Horikoshi, o engenheiro aeronáutico que projetou os aviões de combate japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. A produção conta com direção e roteiro de Hayao Miyazaki e foi indicada ao Oscar de Melhor Animação em 2014. No Rotten Tomatoes, o longa alcançou aprovação de 88% da crítica e 85% do público. Já no IMDb, sua nota é 7,7.

Estúdio Ghibli: o protagonista de Vidas Ao Vento (2013) é Jiro Horikoshi, o engenheiro aeronáutico que projetou os aviões de combate japoneses durante a Segunda Guerra Mundial — Foto: Reprodução/IMDb

