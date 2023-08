O cooler é uma peça essencial na montagem de um computador. O periférico é responsável pela refrigeração do PC, controlando as temperaturas e prevenindo que os componentes sejam danificados pelo calor. Empresas como Corsair , C3Tech, Knup, Redragon , Motospeed e GMRGB oferecem modelos com iluminação RGB, que dá um visual gamer ao componente, além de uma personalização mais exclusiva. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

As opções podem ser encontradas por valores que partem de R$ 34, como é caso do C3Tech F7-L120M. Os consumidores também encontram produtos mais caros, como o Corsair LL140, que traz RGB divididos entre dois aros com quatro perfis de iluminação e controle individual, por cerca de R$ 195. Confira a seguir cinco modelos de coolers RGB para comprar no Brasil.

Cooler RGB: 6 opções para resfriar o gabinete e dar estilo ao setup — Foto: Divulgação/Corsair

Posso trocar a placa mãe do meu notebook por uma com processador melhor? Saiba mais no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O C3Tech F7-L120M pode ser uma boa aquisição para quem se importa com os detalhes do setup e pretende investir pouco em custo-benefício em um item para refrigeração do PC gamer. O modelo de 120 mm entrega sete lâminas, velocidade de 1.200 RPM, conector Molex de quatro pinos, alto fluxo de ar com baixa produção de ruído e um anel LED colorido, com cinco cores integradas.

Sua tensão é de 5 V a 12 V, enquanto sua potência pode alcançar até 2.28 W. Suas dimensões ficam para 120x120x25 mm. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 34. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e possui destaque pela baixa produção de ruído e excelente custo-benefício.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: apenas cinco cores na iluminação LED

Gostou do produto? Compre aqui SEM BARULHO C3Tech F7-L120M R$ 33 IR À LOJA

Todas as ofertas de C3Tech F7-L120M × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEM BARULHO C3Tech F7-L120M R$ 33 IR À LOJA

O Knup KP-VR307 foi desenvolvido para alta eficiência em refrigeração e para ser compatível com todas as placas mães. O modelo com rotação hidráulica de 1500 RPM tem o tamanho de 120 mm, vida útil de 3 mil horas e fluxo de ar de 38 CFM. Além disso, a iluminação RGB promete complementar o PC gamer. O cooler ainda promete forte fluxo de ar e o mínimo de ruído possível.

O cooler ainda promete forte fluxo de ar e o mínimo de ruído possível devido ao ventilador com 9 lâminas. Os consumidores interessados precisam desembolsar valores próximos dos R$ 74 para adquirir o produto. O periférico foi avaliado em 4,5 de 5 estrelas na Amazon, com destaques para a alta refrigeração e por ser um modelo silencioso.

Prós: ruído quase imperceptível

ruído quase imperceptível Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui 3 PINOS Knup KP-VR307 R$ 75 IR À LOJA

Todas as ofertas de Knup KP-VR307 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 3 PINOS Knup KP-VR307 R$ 75 IR À LOJA

O Redragon GC-F009 é mais uma alternativa para manter a baixa temperatura do processador. Segundo as especificações da marca, este modelo possui um conector de 6 pinos e vem equipado com 3 ventoinhas de 120 mm, que promete um trabalho silencioso. Além disso, o item também acompanha um motor de 24 mm e com um fluxo de ar de 36 CFM.

O equipamento também pode agradar os usuários que pretendem deixar o gabinete mais estiloso, pois o Air Cooler conta com um sistema de iluminação fita RGB em LED. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a eficiência do produto. Contudo, alguns alegam que não é possível desligar os efeitos de LED. O combo pode ser adquirido por R$ 155.

Prós: ventoinhas que prometem uma operação silenciosa e fácil instalação

ventoinhas que prometem uma operação silenciosa e fácil instalação Contras: alguns usuários reclamam que não é possível desligar a luz de LED

Gostou do produto? Compre aqui 12 VOLTS Redragon GC-F009 R$ 155 IR À LOJA

Todas as ofertas de Redragon GC-F009 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 12 VOLTS Redragon GC-F009 R$ 155 IR À LOJA

4. Motospeed Hyrax HCL603 – a partir de R$ 161

A Motospeed Hyrax HCL603 acompanha 3 coolers. Os modelos são compatíveis com iluminação RGB personalizável com 16,8 milhões de cores em A-RGB, podendo ser combinada ao perfil de iluminação de todo o gabinete. De acordo com as especificações, as lâminas foram criadas especialmente criadas para reduzir a perda de vento significativamente e para reduzir efetivamente o ruído de funcionamento.

Além disso, a marca garante um rolamento central de alta qualidade. Suas dimensões são de 120x120x25 mm enquanto a velocidade do ventilador alcança 1000 ± 10% RPM. O fluxo fica para 41,8 CFM. Já o nível de ruído é de 20.1. Na Amazon, o modelo na cor branca pode ser encomendada por R$ 161. Atualmente, a Hyrax HCL603 recebeu uma aprovação total de 73%.

Prós: iluminação A-RGB

iluminação A-RGB Contras: ruído poderia ser menor

Gostou do produto? Compre aqui SILENCIOSO Motospeed Hyrax HCL603 R$ 161 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motospeed Hyrax HCL603 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SILENCIOSO Motospeed Hyrax HCL603 R$ 161 IR À LOJA

5. Corsair LL140 – a partir de R$ 195

O Corsair LL140 é desenvolvido para refrigerar o computador e otimizar as capacidades da máquina. Ele tem tamanho de 140 mm e rotação máxima de 1.200 RPM. O periférico apresenta 16 LEDs RGB divididos entre dois aros com quatro perfis de iluminação e controle individual, que permite alterações de velocidade dinâmica entre 600 RPM a 1500 RPM, minimizando o ruído ou maximizando o fluxo de ar.

O cooler ainda promete forte fluxo de ar e o mínimo de ruído possível. Ainda de acordo com a fabricante, as lâminas da ventoinha foram pensadas para uma operação silenciosa. Os consumidores interessados precisam desembolsar valores próximos dos R$ 195 para adquirir o produto. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacaram o desempenho do periférico.

Prós: alto desempenho e é um cooler silencioso

alto desempenho e é um cooler silencioso Contras: precisa de um controlador

Gostou do produto? Compre aqui 16 LEDS RGB Corsair LL140 R$ 195 IR À LOJA

Todas as ofertas de Corsair LL140 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 16 LEDS RGB Corsair LL140 R$ 195 IR À LOJA

6. GMRGB GF206S – a partir de R$ 269

O cooler de CPU GMRGB com 6 tubos de calor para uma dissipação de calor maiores que as convencionais. De acordo com as especificações, ele é um cooler interessante para manter a temperatura do processador sob controle durante atividades mais intensas. O cooler também possui um controle inteligente de temperatura, onde ele é alterado automaticamente de acordo com a temperatura da CPU, garantindo uma maior eficiência de resfriamento e menos ruído de operação.

Ele possui um número de 6 tubos de cobre. O modelo é compatível com os processadores Intel LGA 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 2011/2011-3, X79 e X99, e processadores AMD AM2, AMD AM3 e AMD AM4. Na Amazon, ele pode ser encomendado por preços que partem de R$ 269. O cooler recebeu uma aprovação máxima de 5 de 5 estrelas. No entanto, não há comentários de prós e contras.

Prós: 6 tubos de dissipação

6 tubos de dissipação Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui 4 PINOS GMRGB GF206S R$ 269 IR À LOJA

Todas as ofertas de GMRGB GF206S × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 4 PINOS GMRGB GF206S R$ 269 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?