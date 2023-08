Curte moda? Veja 8 apps que você precisa ter no celular

Apps como o Pinterest, Instagram e Google Lens são algumas das opções que permitem observar as tendências, criar coleções personalizadas, seguir marcas e influenciadores, participar de desafios de moda, e até reconhecer peças de roupa para buscar promoções e informações adicionais. A seguir, confira essas e outras opções de plataformas de moda na lista preparada pelo TechTudo.

Conheça alguns apps que ajudam na hora de montar looks e seguir tendências de moda — Foto: Divulgação/Pexels

1. Pinterest

O Pinterest é uma fonte rica de inspiração para moda, permitindo descobrir estilos únicos que combinem com suas preferências. A plataforma disponível para Android e iOS permite encontrar uma variedade de estilos, tendências, combinações de roupas, acessórios e looks inovadores.

Pinterest é um excelente aplicativo para buscar inspirações de moda — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Com a opção de salvar pins em pastas organizadas, você pode criar coleções personalizadas com diferentes temas, como roupas para ocasiões especiais, estações do ano, estilos específicos ou itens desejados. Além disso, no Pinterest você pode comprar diretamente através de lojas e sites de moda, encontrar novos criadores de conteúdo, como blogueiros, influenciadores e marcas, e compartilhar suas próprias descobertas, looks favoritos, dicas e inspirações com sua rede de amigos.

No TikTok, a moda ganha vida por meio de uma infinidade de vídeos inspiradores. Criadores talentosos usam o app para compartilhar looks, combinações, tendências e estilos únicos, proporcionando recomendações de compras e dicas para encontrar peças de moda exclusivas.

No TikTok são compartilhados muitos vídeos curtos sobre moda — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Os vídeos exibem tendências em tempo real, com tutoriais detalhados de maquiagem, penteados e truques para aprimorar o visual. Além disso, os apaixonados por moda são encorajados a criar e compartilhar seus próprios looks e dicas, participando de desafios de moda e interagindo diretamente com marcas e designers para descobrir os segredos da indústria.

No Instagram, os amantes da moda encontram marcas e influenciadores famosos que compartilham looks, dicas e inspirações. A plataforma permite que os usuários acessem tendências, truques e conselhos de moda em tempo real, pelos stories e pesquisas. Além disso, é possível explorar e seguir hashtags relevantes, acompanhar marcas e designers para se manter atualizado sobre lançamentos e eventos.

No Instagram você pode seguir marcas e influenciadores de moda — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Fashion Design Sketches Book

Com assinatura mensal de R$54,90, o Fashion Design Sketches Book é um aplicativo para Android e iPhone que permite criar designs de moda originais para mulheres e homens. Ele oferece uma variedade infinita de ideias elegantes, com acesso a paletas de cores personalizadas e diferentes padrões.

Desenhe suas próprias peças de roupa com o app Design de Moda — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Com ferramentas de desenho, como pincéis, lápis e marcadores, é possível projetar coleções de moda, incluindo vestidos, fantasias, saias, blusas e calças. Além disso, você pode compartilhar suas criações nas redes sociais.

05. Pronti Ai

Gratuito para Android e iOS, o Pronti é um aplicativo de moda que usa Inteligência Artificial para ajudar a montarem looks e fazerem compras de forma otimizada. A plataforma aprende o estilo e preferências do usuário por meio das roupas adicionadas ao guarda-roupa virtual. Com base nisso, sugere looks personalizados para diferentes ocasiões e complementa o guarda-roupa com novas peças.

Use a inteligência artificial do Pront Ai para montar os seus looks — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Utilizando o Pronti, é possível descartar roupas que não combinam, compartilhar looks com amigos e registrar suas escolhas no diário. O objetivo é proporcionar uma experiência inspiradora para alcançar objetivos de moda sem perder muito tempo se preparando.

6. Google Lens

Com o Google Lens, amantes da moda podem pesquisar roupas com a câmera ou uma foto e descobrir a origem da peça e o preço. Além disso, o aplicativo oferece outras funcionalidades, como digitalizar e traduzir textos para facilitar o acesso a informações. A ferramenta também encontra itens similares àqueles que você está interessado e lê códigos QR e códigos de barras rapidamente.

Pesquise por peças de roupa usando a câmera ou uma imagem de sua galeria com o Google Lens — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

7. ClipDrop

Com versões gratuita e paga (R$ 54,99 por mês), o ClipeDrop apresenta um conjunto de aplicativos que utilizam inteligência artificial para a modificação de imagens. Com ele, os usuários podem realizar diversas ações, como a remoção de fundo, objetos, texto, defeitos ou pessoas de fotos, bem como a recuperação da iluminação em fotos e desenhos. Essa ferramenta versátil é amplamente adotada por criadores, fotógrafos e estúdios profissionais, permitindo a criação de visuais impressionantes de forma rápida e eficiente.

Crie visuais impressionantes utilizando a inteligência artificial do app ClipDrop — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Além dessas funcionalidades poderosas, o aplicativo vai além e oferece uma incrível possibilidade: escanear roupas e montar looks com elas. Os usuários podem digitalizar suas peças de vestuário e, em seguida, combinar diferentes elementos para criar conjuntos personalizados. Essa opção é especialmente útil para aqueles que desejam experimentar novas combinações de roupas e descobrir estilos únicos que se adequem ao seu gosto e preferências.

8. Combyne

Com assinatura de R$ 9,99 por mês, o app Combyne, disponível para Android e iOS, é perfeito para criar looks rápidos e fáceis, com inspiração de estilo e últimas tendências de mais de 800 marcas e lojas on-line. Você pode compartilhar seus looks, receber feedback instantâneo, criar combinações no camarim virtual e seguir amigos, blogueiros e ícones de estilo. Além disso, há uma equipe de moda que seleciona tendências e dá dicas, e uma comunidade para encontrar pessoas com gostos parecidos. O app também oferece desafios de moda personalizados, compras em mais de 50 lojas e um guarda-roupa virtual para salvar seus itens e roupas favoritas.

Crie looks rápidos e de forma fácil com a ajuda do app Combyne — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

