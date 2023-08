Curtiu A Lição? Este novo dorama da Netflix pode agradar você

Para quem sente falta da história de A Lição , o dorama Mask Girl é uma boa opção para assistir na Netflix . Lançada no último dia 18, a série foca em Kim Mo-mi, uma jovem de vida tediosa que, após um acontecimento trágico, se torna foragida. Enquanto A Lição tem a atriz Song Hye-kyo (Descendentes do Sol) no papel principal, Mask Girl conta com Lee Han-byeol, Ko Hyun-jung e a idol Nana para interpretar três versões da protagonista.

Esses são apenas alguns dos doramas originais da Netflix em 2023. Entre outros títulos sul-coreanos que fazem sucesso na plataforma, é possível listar Sorriso Real, Nosso Destino e Desgraça ao Seu Dispor. Porém, Mask Girl e A Lição se diferem da maioria dos K-dramas por conter bastante ação e violência, além de uma trama com grandes reviravoltas. Pensando nisso, o TechTudo separou 5 semelhanças entre as produções para você ficar por dentro. Confira!

Sucessos sul-coreanos na Netflix

Desde o sucesso de Round 6 (2021), a Netflix tem feito um investimento pesado nos títulos sul-coreanos. No começo desse ano, a plataforma anunciou 34 produções originais do país, que chegarão ao catálogo até o final de 2023. O sucesso é evidente: enquanto A Lição entrou no Top 10 de mais de 91 países, Mask Girl traça um caminho parecido, já marcando presença no ranking global. Além das produções citadas, os doramas Sorriso Real e Behind Your Touch também já chegaram ao Top 10 do streaming.

O investimento nos K-dramas promete continuar, não apenas pelo evidente retorno. Desde maio de 2023, Hollywood enfrenta uma greve do sindicato de roteiristas, que foi acompanhada pelo grupo de atores em julho. Com isso, muitas produções estadunidenses foram pausadas, como Stranger Things e Emily em Paris. Neste cenário, as obras sul-coreanas continuarão sendo um terreno fértil para a Netflix.

Protagonismo feminino em narrativas de vingança

Para além do fato de serem sul-coreanas, A Lição e Mask Girl se destacam por trazerem mulheres fortes como protagonistas. A vingança também é um tema presente em ambas as séries. Enquanto Dong-eun busca se vingar de todas as pessoas que fizeram bullying com ela na escola, Mo-mi decide romper com a narrativa de vítima que lhe foi dada, mudando totalmente de vida após um assassinato.

A complexidade de Mo-mi vai além do fato da personagem ser interpretada por três atrizes diferentes, em três fases distintas. Ela também deve lidar com seus traumas e inseguranças, ao mesmo tempo em que deseja marcar o seu lugar no mundo. O mesmo é visto com Dong-eun, que sequer cogita um relacionamento amoroso com Ju Yeo-jeong (Lee Do-hyun), tudo em prol da sua vingança. Aos poucos, o telespectador consegue entender as camadas da jovem, que são cheias de cicatrizes do passado.

São estes pontos que diferem as séries de outras produções sul-coreanas da Netflix . Isso porque tanto Nosso Destino quanto Sorriso Real focam no romance, com narrativas mais juvenis e até mesmo cômicas em alguns momentos.

Doramas abordam temas complexos

Em A Lição, Dong-eun quer se vingar pelo bullying severo que sofreu. Além de ser xingada, a adolescente foi vítima de assédio sexual. No caso de Mask Girl, a protagonista tem grandes problemas por não ser aceita no padrão estético, evidenciando os maiores problemas da ditadura da beleza, que assim como no Ocidente é comum na Coreia do Sul.

A série vai além e também aborda como as outras mulheres — que estão neste padrão — são sexualizadas e igualmente desvalorizadas. Mo-mi, entretanto, é constantemente humilhada e encontra a sua confiança apenas quando performa em frente à webcam, para um grupo de fãs online, enquanto usa uma máscara.

Vale ressaltar também que as mães de Dong-eun e Mo-mi têm papel crucial para os problemas nas vidas das filhas. Enquanto a personagem de A Lição vê a jovem apenas como uma forma de ganhar dinheiro, a genitora de Mo-mi muitas vezes confirmou suas inseguranças, dizendo que a personagem era uma criança, sem beleza e capacidade para realizar o seu sonho de ser cantora.

Narrativas cheias de detalhes

Mask Girl apresenta três protagonistas em uma só, cada uma tem a própria narrativa, além do grupo de amigos e inimigos. Por outro lado, A Lição é composta por diversos flashbacks, em que conhecemos os personagens tanto na época de escola quanto nos dias atuais. Mesmo com tantas complexidades no enredo, os doramas conseguem trazer detalhes suficientes para tornar as séries completas e instigantes.

O diretor e roteirista de Mask Girl, Yong-Hoon, comentou sobre as dificuldades de reunir pontos de vista e histórias tão diferentes no mesmo enredo: “É uma série tão diversa e dinâmica que é desafiante transformá-la em uma única narrativa. Acompanhe com atenção e você verá cada detalhe do trabalho de adaptação", afirma o artista, que se baseou no webtoon de mesmo nome para a produção da série do streaming.

Mesma atriz no elenco

As séries A Lição e A Mask Girl tem outra coincidência marcante: ambas trazem Yeom Hye-ran em papéis relevantes. No primeiro título, a atriz interpreta Kang Hyeon-nam, uma mulher que sofre com violência doméstica e é contratada por Dong-eun, tornando-se peça central em sua vingança. Já no título mais recente, Yeom é Kim Kyung-ja, mãe de Joo Oh-nam (Ahn Jae-hong), que deseja saber a verdade sobre o paradeiro de seu filho. Por isso, seu destino se cruza com o de Mo-mi, que possui respostas sobre o rapaz.

Ainda em release da Netflix, Yeom Hye-ran elogiou Mask Girl, assim como toda a equipe por trás do dorama: “É um trabalho meticulosamente preparado pelos melhores profissionais”, afirmou a artista, que também é creditada nos doramas Goblin e Alquimia das Almas.

