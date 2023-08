Curtiu Armored Core VI? Conheça 8 games parecidos para você jogar

Armored Core 6 é um jogo que coloca seus usuários para pilotarem robôs gigantes (mechas) e realizarem missões com o objetivo de melhorar sua máquina de combate. A trama do jogo se passa no planeta Rubicon 3, onde há uma substância chamada Coral, que é o alvo de várias megacorporações. Com bastante ação e robôs gigantescos, o novo título da franquia promete muitos desafios.

Titanfall 2 é uma das maiores referências quando o assunto é jogo com mecha — Foto: Reprodução/Steam

Titanfall 2 foca na jornada de Jack Cooper e seu titã BT-7274, que antes pertencia ao capitão Tai Lastimosa, um piloto veterano de robôs gigantes. A história acompanha os esforços da dupla para conter os planos da IMC, principal antagonista da trama, além de mostrar o companheirismo entre homem e máquina. O game está disponível para compra no PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC, podendo ser reproduzido no PS5 e Xbox Series X/S pela retrocompatibilidade.

Com robôs gigantescos e muita ação, Titanfall 2 foi lançado em 2016 — Foto: Reprodução/Steam

Nier: Automata segue a jornada dos androides 2B, 9S e A2, um trio que busca retomar a Terra das máquinas após a expulsão da humanidade. Além de trazer batalhas frenéticas e um mundo aberto para explorar, o game conta com elementos em RPG e é uma ótima experiência para jogadores iniciantes.

Apesar de se diferenciar um pouco dos outros títulos da lista, o jogo mantém algumas semelhanças com Armored Core 6 e seu universo focado nas máquinas. Nier: Automata está disponível para compra no PS4 (com reprodução no PS5), Xbox One (com reprodução no Xbox Series X/S) e PC (Steam).

Nier: Automata, desenvolvido pela PlatinumGames, foi lançado em fevereiro de 2017 — Foto: Divulgação/Square Enix

Em Daemon X Machina, uma inteligência artificial se rebelou contra seus criadores após uma catástrofe gerada pela colisão entre o planeta e a lua. Para garantir a sobrevivência da espécie humana, o jogador controla um Outer, um piloto de mecha que atua como defensor da humanidade. Durante o game, é possível desenvolver seu avatar e, claro, criar melhorias de combate no seu robô gigante. Daemon X Machina está disponível para Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

Daemon X Machina, disponível para Nintendo Switch e PC, é mais uma das várias opções de games com robôs gigantes — Foto: Divulgação / Nintendo

4. MechWarrior 5: Mercenaries

Em MechWarrior 5: Mercenaries, a humanidade colonizou diversos sistemas solares e se expandiu ao longo de uma região do espaço chamada de Inner Sphere. No entanto, logo uma guerra pela supremacia se instaurou e diversos combates de robóticos ocorreram nos campos de batalha. Em meio a isso tudo, o jogador acompanha um mercenário herdeiro de uma companhia que já foi importante, mas agora busca se reerguer e expandir. O game está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store).

MechWarrior 5: Mercenaries é um jogo cheio de ação para quem curte o gênero mecha — Foto: Reprodução/Steam

5. Vox Machinae

Vox Machinae acompanha a unidade de segurança da Horizon Corporate, grupo que pilota gigantescas máquinas de mineração e busca garantir a paz. Quando forças malignas atacam, você precisa ajudar seus companheiros e proteger os recursos da sua empresa, além de explorar o mundo para descobrir os motivos por trás desse conflito. O game se destaca também pelo suporte para VR, colocando mais imersão para os seus jogadores, e está disponível para PC (via Steam).

Vox Machinae te coloca para lutar pela paz em grandiosas máquinas de mineração — Foto: Reprodução/Steam

6. Transformers: Battlegrounds

Transformers: Battlegrounds é um game de estratégia que permite a criação de esquadrões compostos por Autobots, um grupo de robôs de combate que podem se transformar em veículos diversos. O jogo traz elementos de RPG, no qual é preciso travar lutas de turnos para derrotar os Decepticons em cenários que vão desde cidades até Cybertron, o planeta natal das máquinas. Transformers: Battlegrounds está disponível para PS4 , Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam), com retrocompatibilidade para PS5 e Xbox Series X/S.

Transformers: Battlegrounds é um jogo de turnos inspirado na famosa franquia de robôs gigantes — Foto: Reprodução/Steam

7. M.A.S.S. Builder

Em M.A.S.S. Builder, a paz da humanidade foi interrompida após o ataque de misteriosas feras do vazio. Com isso, os humanos restantes se mudaram para abrigos e passaram a construir os M.A.S.S., poderosas armas de guerra no formato de robôs. Um diferencial do game é que as partes dos robôs não tem status diferentes, ou seja, o jogador pode personalizar seu mecha com o visual que achar mais agradável. O RPG de ação está disponível para compra no PC (via Steam).

M.A.S.S. Builder coloca os jogadores para enfrentar feras do vazio — Foto: Reprodução/Steam

Into The Breach é um jogo de estratégia por turno que acompanha o combate entre a humanidade e seres que se multiplicam no subsolo. Para salvar os humanos, os jogadores controlam mechas que vieram do futuro para deter os alienígenas, com fases criadas aleatoriamente a nova tentativa. O game pode não ser tão diferente dos demais, mas sua qualidade rendeu o título de 'Jogo de Estratégia' no TGA 2018. Into The Breach está disponível para Nintendo Switch, PC (via Steam e Epic Games Store), Android e iPhone (iOS).

Into The Breach recebeu o título de 'Jogo de Estratégia' do Ano no The Game Awards de 2018 — Foto: TechTudo

