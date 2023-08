Curtiu Baldur's Gate 3? Conheça 8 games parecidos para você jogar

Baldur's Gate 3 entra para o Top 10 dos jogos mais populares de todos os tempos da loja digital Steam — Foto: Reprodução/Steam

Baldur’s Gate se tornou um clássico dos jogos de RPG após o seu sucesso nos anos 2000 — Foto: Reprodução/Steam

Divinity: Original Sin 2 é outro jogo da Larian Studios e pode ser uma ótima oportunidade para os usuários conhecerem mais a desenvolvedora. A história se passa séculos após o título original e mostra a paz do mundo de Rivellon sendo interrompido por criaturas do Vazio, que retornaramapós a morte do único que poderia detê-las.

Divinity: Original Sin 2 foi aclamado pela crítica por conta da sua enorme liberdade. O jogo instiga a criatividade nos jogadores, que conseguem moldar suas próprias aventuras. Dessa forma, os usuários passam a explorar ambientes, interagir com NPCs e descobrir novos percursos. O game está disponível para compra no PS4 (com reprodução para no PS5), Xbox One (reproduzível no Xbox Series X e Xbox Series S), Nintendo Switch e PC (via Steam).

Divinity: Original Sin 2 é mais um clássico que fica disponível nos consoles de nova geração — Foto: Divulgação/Larian Studios

Em Diablo 4, a guerra entre o Paraíso Celestial e o Inferno Ardente continua. Lilith, a principal antagonista da história, desperta após anos aprisionada, levando caos e escuridão pelo mundo. Com isso, os heróis são forçados a iniciar uma missão para tentar detê-la e salvar o mundo do Santuário. O título segue a fórmula dos seus antecessores, mas com visuais aprimorados e uma gameplay superior, alcançando diversos recordes em pouco tempo de lançamento. Diablo 4 está disponível para PlayStation 5 (PS5), PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Battle.net)

Lilith é a principal antagonista em Diablo 4, da Blizzard Entertainment — Foto: Divulgação/Blizzard

Pillars of Eternity foi desenvolvido em 2015 pela Obsidian Entertainment e contou com um a ajuda de um financiamento coletivo para ganhar vida. O título segue o formato dos RPGs clássicos, com um mundo vasto e recheado de histórias para serem exploradas, além de uma gameplay que obriga seus jogadores a elaborar diversas estratégias para vencer os combates. Pillars of Eternity pode ser adquirido no PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Pillars of Eternity foi desenvolvido pela Obsidian Entertainment e lançado em 2015 — Foto: Divulgação/Paradox Interactive

Elden Ring coloca os jogadores para acompanharem a jornada de uma maculado, cujo objetivo é reunir fragmentos do item que dá nome ao jogo para se tornar o Lorde Prístino. Sua mitologia é considerada um dos seus pontos fortes, já que é bem vasta e contou com a ajuda de George R.R. Martin, autor de Game of Thrones, para dar origem ao seu universo de histórias. O game somou diversas conquistas e está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam).

Lançado em 2022, Elden Ring já é um dos jogos mais notáveis dos últimos anos — Foto: Divulgação/Bandai Namco Entertainment

6. Dragon Age: Inquisition

Dragon Age: Inquisition chama atenção pela grande quantidade de conteúdo disponível, qualidade que rendeu diversos prêmios de Jogo do Ano em 2014. Além disso, os cenários detalhados, o combate estratégico, o modo história e a gameplay fluida são outros fatores que chamaram a atenção do público na época do lançamento. Assim como Baldur's Gate 3, é possível personalizar o seu personagem de várias formas e escolher entre classes com estilos diferentes. Você pode comprar o jogo para PS4, Xbox One e PC (Steam).

Dragon Age: Inquisition foi eleito o jogo do ano em 2014 — Foto: Reprodução/Steam

Path of Exile foi desenvolvido pela Grinding Gear Games e é um nome conhecido pelos jogadores de RPG. O título coloca os usuários para sobreviver no continente Wraeclast como um Exilado, sendo preciso procurar itens, aumentar seus atributos e realizar missões. Com uma gameplay similar à série Diablo, o jogo tem a vantagem de ser gratuito e pode ser adquirido no PS4, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store).

Path of Exile é outro RPG bastante conhecido pelo público do gênero — Foto: Divulgação/Grinding Gear Games

Em The Witcher 3: Wild Hunt, os jogadores acompanham a missão do bruxo Geralt de Rívia, que deve encontrar e proteger a criança da profecia, Siri. A série é inspirada nos livros do autor Andrzej Sapkowski é famosa mundialmente, conquistando espaço com jogos, animações, livros e até mesmo uma série de TV pela Netflix. Além de um combate repleto de magia e golpes de espada, a história do game é cativante e com certeza ficou marcada no imaginário de diversos usuários. The Witcher 3: Wild Hunt está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

The Witcher 3: Wild Hunt é um game de mundo aberto, com narrativa não linear e jogado em terceira pessoa — Foto: Divulgação/Xbox

