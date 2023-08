Curtiu o filme da Barbie? 11 jogos da boneca que estão de graça na Internet

Jogos da Barbie estão presente na Internet há muitos anos, antes mesmo do filme de Greta Gerwig estrelado por Margot Robbie. Com o lançamento do live-action no último dia 20 de julho, a boneca tem sido um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, mas, vale lembrar: esse não foi o primeiro longa da Barbie. As animações marcaram toda uma geração nos anos 2000 e, com isso, surgiram diversos jogos online inspirados na protagonista.

Esses minigames estão disponíveis de graça em sites como Click Jogos, Jogos 360, Game-Game e, principalmente, no Princesa dos Jogos, e vão desde jogos com obstáculos até opções de vestir. Vale lembrar que esses títulos podem ser acessados via navegador no PC ou celular, ou seja, rodam em praticamente qualquer plataforma. Confira, a seguir, 11 jogos da Barbie que você pode jogar agora e de graça na Internet.

Veja jogos da Barbie para relembrar o filme estrelado por Margot Robbie — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

👉 Quais são os 10 melhores jogos na sua opinião? Opine no Fórum do TechTudo

1. Barbie Butterfly

Inspirado no filme "Barbie Butterfly", o jogo de vestir relembra as roupas usadas pela protagonista do longa de animação. Você pode escolher seu cenário, a cor da pele da sua Barbie, além de estilo do cabelo, vestidos e sapatos. O game permite ainda montar as bonecas de acordo com as personagens femininas do filme, trazendo aquela sensação de nostalgia para quem acompanhou o título lançado em 2008. Para jogar, basta acessar o site Princesa dos Jogos e buscar o título para começar a jogar.

Jogo de vestir foi inspirado no filme Barbie Butterfly, de 2008 — Foto: Reprodução/Amanda Moreira

2. Transformação de Celebridades

Com opções para mudar a cor da pele, penteados de diversos tamanhos, cor do cabelo e aplicação de rímel e sombras cintilantes nos olhos, o jogo "Transformação de Celebridades" é mais uma opção disponível no site Princesa dos Jogos. O game remete ao modelo clássico da Barbie nos anos 2000, com acessórios e roupas inspiradas na moda da época. A proposta é transformar sua boneca para posar na capa da revista “Fashion Fever". Quando finalizada a produção, você pode colocar seu nome e escolher a matéria da revista.

Jogo Transformação das Celebridades prepara sua Barbie para uma capa de revista — Foto: Reprodução/Amanda Moreira

3. Barbie Bike Game

Barbie Bike Game é mais um dos games disponíveis por meio do site Princesa dos Jogos, mas também aparece em portais como Jogos 360, Minijogos, entre outros. O título se trata de um jogo de obstáculos, onde você precisa ajudar a Barbie a completar o circuito fazendo o máximo de pontos possíveis. A bicicleta precisa ser guiada pelas setas do teclado, e a gameplay consiste em trocar de faixas, pular e também capturar pontos como corações, borboletas, estrelas e flores. Há ainda obstáculos como poças d'água e pedras pelo caminho, os quais você deve evitar ao jogar.

Desvie dos obstáculos e marque pontos no jogo Barbie Bike — Foto: Reprodução/Amanda Moreira

4. Barbie Mix

Barbie Mix é um jogo puzzle de habilidade que consiste em três imagens com peças fora do lugar que precisam ser solucionadas. Assim que o encaixe correto é encontrado, não é possível mudar a peça de lugar, facilitando bastante a montagem. O objetivo é completar a imagem o mais rápido possível, o que vai dar cada vez mais pontos. O título oferece ainda uma ajuda que renova a cada 10 segundos, facilitando a resolução do quebra-cabeça. Esse é mais um minigame disponível no site Princesa dos Jogos.

Jogo de quebra cabeça da Barbie é outra opção de minigame grátis — Foto: Reprodução/Amanda Moreira

5. Barbie Magic Pegasus

Barbie a Magia de Aladus é um jogo da memória inspirado no desenho de mesmo nome. O objetivo dele é libertar os pares dos personagens dos blocos de gelo antes que a varinha desapareça. Há três dicas disponíveis para ver rapidamente a posição das cartas, facilitando a vida de quem está jogando na hora de procurar. A cada fase concluída o tempo fica mais curto, portanto, tente ser ágil e tenha bastante atenção para não perder. O minigame está disponível no site Princesa dos Jogos com seu nome em inglês, mas também aparece na versão brasileira para acessar no jogosonlinedemenina e no Click Jogos.

Jogo da mémoria inspirado no filme 'Barbie e a Magia de Aladus' — Foto: Reprodução/Amanda Moreira

6. Gatinhos da Barbie

Esse é um game para arrumar os gatos da Barbie. A gameplay consiste em escová-los, pintar suas unhas e escolher entre 3 roupas para vestir seu pet, dentre elas, roupas de balé, princesa e vestidos com bolsas. Além disso, há ainda acessórios de borboletas, rosas e diamantes para decorar as fantasias. Todos esses itens extra estão disponíveis no caminhão da Barbie, que também aparece no minigame. Você encontra Gatinhos da Barbie para jogar no site Princesa dos Jogos, assim como no JogosBR.

Escove e vista os gatinhos da Barbie no minigame — Foto: Reprodução/Amanda Moreira

7. Barbie Rapunzel

Com cenário e personagens do filme "Barbie Rapunzel", de 2002, o minigame coloca você para escolher a cor do vestido, o penteado e os sapatos utilizados pela Barbie. Depois, você pode decorar a roupa com laços, flores, borboletas e pedras brilhantes, assim como colocar coroas e colares, também disponíveis no jogo. Quando acabar de editar, clique em "next", no canto inferior direito, e a Barbie terá seu encontro com o príncipe. O jogo está disponível de forma gratuita no site Jogos 360.

Vista a Barbie Rapunzel para encontrar o principe — Foto: Reprodução/Amanda Moreira

8. Quebra-cabeça da Barbie

Com quebra-cabeças de 6, 12 e 24 peças, o jogo traz oito imagens de animações clássicas da Barbie, como "Barbie e o Castelo de Diamantes", "Barbie: Moda e Magia", "Barbie Rapunzel", "Barbie Escola de Princesas" e" Barbie em a Princesa da Ilha", entre outras. A imagem selecionada vai ficar no fundo do quebra-cabeça, facilitando a vida de quem está jogando para completar o desafio. O game está disponível para jogar no site Click Jogos.

Quebra cabeça do filme Barbie: Moda e Magia — Foto: Reprodução/Amanda Moreira

9. Quarto da Barbie

O game Quarto da Barbie promete estimular sua imaginação, com mais de dez opções para mudar a decoração do ambiente. O jogo oferece diferentes camas, quadros, tapetes, papéis de parede, armários e até mesmo o estilo da Barbie e das paisagens de fundo. Explore a vontade e decore o quarto até ele ficar do seu jeito preferido. Para jogar, basta entrar no site Click Jogos e pesquisar pelo título do game.

Decore o quarto da Barbie com diferente estilos de objetos — Foto: Reprodução/Amanda Moreira

10. Barbie Dazzling Mermaid

O objetivo de Barbie Dazzling Mermaid é transformar a Barbie Humana em uma verdadeira Sereia em três fases. Na primeira etapa, ache os itens para fazer a poção que a transforma em sereia. Depois de achar os ingredientes, faça a poção e aplique nas áreas apontadas para transformá-la em uma Barbie Sereia, que estará, então, pronta para se vestir e maquiar. Vem então a terceira parte, onde escolhe as maquiagens e roupas, com diversas opções de caudas, biquínis, penteados e acessórios. O game está disponível para curtir no site Jogos 360.

Transforme sua Barbie em sereia e a vista como quiser — Foto: Reprodução/Amanda Moreira

11. Barbie Magical Fashion

Na primeira parte de Magical Fashion, você terá que escolher entre seis estilos de maquiagem para os olhos, incluindo a cor da sombra. Depois, é a hora de escolher o penteado, onde você tem diversas opções, incluindo mechas coloridas. Na segunda parte do game, decida qual roupa e acessórios ela irá usar. Também é possível caracterizar sua coroa, selecionar os pingentes que vão para o colar, os sapatos usados pela Barbie e também o modelo de vestido e sua cor. Ao fim da edição, escolha o cenário e assine seu nome. O minigame está disponível no site Game-Game.