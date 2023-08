Despertador online: 5 opções de alarme grátis para usar no PC

📝 Como faço para procurar novos reels no Instagram? Comente no Fórum do TechTudo

O site Alarme Online (http://alarmeonline.com.br/) é outra opção para quem precisa de um despertador online no computador. Com design simples e bastante prático, basta clicar nas setas ao lado dos números abaixo de "Agendar Horário" para definir o seu alarme. Depois, é preciso escolher o barulho que será reproduzido. Há efeitos sonoros de um relógio tradicional, de um galo, de um carro ou de um cuco. Para finalizar, é preciso selecionar o botão "Agendar Alarme".

O My Alarm Clock (https://www.my-alarm-clock.com/pt/) é uma ferramenta de relógio com diversas funções. Além do despertador online, é possível utilizar um temporizador, um cronômetro e até uma calculadora de tempo. O site ainda disponibiliza uma seção para ver diferentes fusos horários ao redor do mundo, o que pode ser bem útil para quem quer viajar ou conversar com estrangeiros. Para criar um alarme online, o usuário deve clicar em "Criar Alarme" e escolher horário, nome e som do despertador.