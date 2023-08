Dia da Visibilidade Lésbica: 10 casais lésbicos mais icônicos das séries

O Dia Nacional da Visibilidade Lésbica é comemorado nesta terça-feira (29). A data foi criada em homenagem ao primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1996. Desde então, no mês de agosto, o grupo incentiva debates sobre representatividade LBTQIA+ e garantia de direitos de mulheres lésbicas, temas que também são visíveis no entretenimento. Nos últimos anos, diversos streamings, da Netflix ao HBO Max , apostaram em histórias de casais lésbicos, trazendo personagens complexas e reais para as telas.

Um exemplo é Rue e Jules, de Euphoria. Interpretadas por Zendaya (O Rei do Show) e Hunter Schafer (Belle), a dupla passa por altos e baixos em um relacionamento que conquistou os fãs nas primeiras temporadas da série. Já no campo nacional, Lica e Samantha, das atrizes Manoela Aliperti (As Five) e Giovanna Grigio (Rebelde), fizeram história com beijo em Malhação. Para comemorar a data, o TechTudo separou 10 casais lésbicos icônicos que marcaram séries e programas de TV baseados nas avaliações do público e da crítica. Confira!

Heartstopper traz vários casais LGBTQIA+, como Tara (Corinna Brown) e Darcy (Kizzy Edgell) — Foto: Reprodução/Netflix

Rue e Jules de Euphoria (2019 -)

Euphoria, já confirmada para a terceira temporada, é uma série de sucesso, que conta a história de Rue (Zendaya), uma adolescente que sofre com dependência química. Em meio a tantas lutas e problemas, a protagonista encontra Jules (Hunter Schafer), uma novata misteriosa, que lida com questões como relacionamentos abusivos e a própria transsexualidade. Sem dúvidas, é um dos casais mais comentados pelos fãs em uma das produções mais assistidas do HBO Max.

No IMDb, Euphoria acumula 8,3 pontos, enquanto consegue 88% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. A série, criada por Sam Levinson (The Idol), também foi responsável por trazer a vitória de Zendaya no Emmy na categoria Melhor Atriz de Série de Drama, em 2020 e 2022. Além das duas atrizes, Euphoria tem Angus Cloud (Os Estagiários) e Jacob Elordi (2 Corações) no elenco.

Rue (Zendaya) e Jules (Hunter Schafer) passam por altos e baixos em Euphoria — Foto: Reprodução/HBO Max

Tara e Darcy de Heartstopper (2022 -)

Heartstopper, série britânica da Netflix, é conhecida pela representatividade LGBTQIA+. Além de Kit Connor (Rocketman) e Joe Locke (Agatha: Coven of Chaos), que interpretam o casal principal Nick e Charlie, o enredo tem outros personagens da comunidade, como Elle (Yasmin Finney) que é uma jovem trans. Porém, Tara (Corinna Brown) e Darcy (Kizzy Edgell), também chamam atenção com o seu amor.

Na produção, as duas são melhores amigas que se vêem apaixonadas. Um tema interessante que a série traz é a descoberta da sexualidade na adolescência e a dificuldade de se abrir com a família. Heartstopper já está confirmada para terceira temporada e tem 8,6 pontos no IMDb, com 98% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Tara e Darcy, de Heartstopper, são exemplo de casal LGBTQIA+ amado pelos fãs — Foto: Reprodução/Netflix

Lica e Samantha de Malhação: Viva a Diferença (2017)

A TV brasileira ainda dá passos tímidos em relação à representatividade da comunidade LGBTQIA+. Mas, sem dúvida, algumas produções marcaram a história do país. Uma delas foi Malhação: Viva a Diferença, que foi ao ar em 2017. Após mais de 20 anos de exibição da novela, o primeiro beijo lésbico só aconteceu naquele ano, com as personagens Lica e Samantha — duas amigas do colégio que se apaixonam.

O enredo, escrito por Cao Hamburguer, conquistou um Emmy Kids e até ganhou um spin-off no Globoplay, chamado As Five. A nova produção conta a história das cinco protagonistas, já mais velhas. Ambos os títulos estão disponíveis no streaming da Rede Globo, assim como todas as temporadas de Malhação, que são avaliadas em 4,5 no IMDb.

Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio) fizeram história na TV brasileira com beijo em Malhação — Foto: Reprodução/Rede Globo

Emily e Maya de Pretty Little Liars (2010 - 2017)

Outro sucesso entre as produções teen foi Pretty Little Liars. A série, baseada na saga homônima dos livros de Sara Shepard, movimentou os fãs entre 2010 e 2017. O casal Emily (Shay Mitchell) e Maya (Bianca Lawson) é um exemplo disso. Ao longo das temporadas, Emily vai descobrindo mais sobre a sua sexualidade e a primeira mulher com quem se envolve é Maya.

As sete temporadas de Pretty Little Liars estão no HBO Max. A série também ganhou spin-offs e reboots, como Pretty Little Liars: The Perfectionists (2019) e Pretty Little Liars: Um Novo Pecado (2022). No Rotten Tomatoes, o título tem 81% de aprovação, tanto da crítica, quanto dos fãs, e segue com média 7,4 no IMDb.

Pretty Little Liars mostra descoberta de Emily (Shay Mitchell) como pessoa LGBTQIA+ — Foto: Reprodução/Warner Bros. Television

Maxine e Sophie de Ginny e Georgia (2021 -)

Ginny e Georgia, série da Netflix, conta a história entre filha (Antonia Gentry) e mãe (Brianne Howey). A dupla tem um relacionamento conturbado e deve recomeçar a vida em uma pequena cidade de Massachusetts. Mas a produção, criada por Sarah Lampert, traz outras personagens que conquistaram o público, como Maxine (Sara Waisglass).

Ainda no início da série, a jovem se envolve com Sophie (Humberly González), uma menina popular, pela qual sempre teve uma paixão. O casal marcou a primeira temporada do título, que ganhou seu segundo volume em janeiro deste ano. A série tem 7,5 pontos no IMDb, 64% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e foi confirmada para a terceira temporada.

Ginny & Georgia: Max (Sara Waisglass) e Sophie (Humberly González) foram casal shippado na primeira temporada — Foto: Reprodução/Netflix

Santana e Brittany de Glee (2009 - 2015)

Santana (Naya Rivera) e Brittany (Heather Morris) são duas líderes de torcida populares, que acabam se envolvendo em um grande romance. O casal foi um dos mais populares de Glee e, ao longo de seis anos de produção, teve o relacionamento desenvolvido até finalmente chegar ao casamento.

A série foi indicada ao prêmio GLAAD, focado na comunidade LGBTQIA+, por seis anos seguidos. Glee, criada por Ryan Murphy, também concorreu ao Emmy e ao BAFTA Awards. A produção está disponível no Disney+, com 6,8 pontos no IMDb e 72% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

O amor de Santana (Naya Rivera) e Brittany (Heather Morris) marcou os fãs de Glee — Foto: Reprodução/Fox Company

Yuri e Juliana de Com Carinho, Kitty (2023 -)

O spin-off de Para Todos os Garotos que Já Amei, Anna Cathcart volta ao papel de Kitty e viaja até a Coreia do Sul para encontrar o namorado Dae (Choi Min-young). Além de ver o rapaz, ela acaba conhecendo vários novos amigos, incluindo Yuri (Gia Kim). A jovem, popular e rica, esconde seu relacionamento com Juliana (Regan Aliyah), já que os pais não sabem, e nem aprovariam o fato da filha ser lésbica.

Parte do catálogo da Netflix, Com Carinho, Kitty tem 6,5 pontos no IMDb, com 80% de avaliação positiva da crítica. O streaming já renovou a série para a segunda temporada, que deve mostrar mais da história de Yuri e Juliana — que podem até mesmo viver um triângulo amoroso. A data de lançamento dos novos episódios ainda não foi divulgada.

Com Carinho, Kitty: Yuri (Gia Kim) e Juliana (Regan Aliyah) escondem seu amor dos pais preconceituosos — Foto: Reprodução/Netflix

Nomi e Amanita de Sense8 (2015 - 2018)

Nomi (Jamie Clayton) é uma das oito pessoas conectadas por um motivo misterioso em Sense8. A personagem é uma mulher trans e namora Amanita (Freema Agyeman). O relacionamento das duas consegue trazer grandes questões para a série, como as diferenças entre identidade de gênero e orientação sexual. O casal agradou os fãs por mostrar muito companheirismo diante de todos os desafios.

Sense8 teve duas temporadas na Netflix, com lançamento de um último episódio especial após o cancelamento da série. A criação é das Irmãs Wachowski, que também são mulheres trans e têm grandes obras no currículo, como Matrix e Babylon 5. No IMDb, a série tem 8,2 pontos e a média de aprovação, do público e da crítica, é de 85% no Rotten Tomatoes.

Nomi (Jamie Clayton) e Amanita (Freema Agyeman), de Sense8, trouxeram discussões da comunidade LGBTQIA+ para a série — Foto: Reprodução/Netflix

Leighton e Alicia de A Vida Sexual das Universitárias (2021 -)

A Vida Sexual das Universitárias é uma série original do HBO Max que acompanha a vida de quatro jovens no começo da faculdade. Uma delas é Leighton (Reneé Rapp), uma adolescente popular que começa a ter dúvidas sobre sua sexualidade. Ao longo das duas temporadas já lançadas, ela engata o namoro com Alicia (Midori Francis). Porém, o medo de Leighton em se assumir para a família complica a relação.

A série tem 7,8 pontos no IMDb e 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. O título foi renovado para a terceira temporada, porém, Reneé Rapp terá participação menor, saindo do papel de protagonista. Pauline Chalamet (Canines), Amrit Kaur (Amor em Little Italy) e Alyah Chanelle Scott (Reboot) completam o grupo como Kimberly, Bela e Whitney.

A Vida Sexual das Universitárias: Leighton (Reneé Rapp) e Alicia (Midori Francis) ganharam fãs — Foto: Reprodução/HBO Max

Emily e Sue de Dickinson (2019 - 2021)

A série de drama histórico do Apple TV+ conta a história real da poetisa Emily Dickinson. A artista é interpretada por Hailee Steinfeld (Gavião Arqueiro) e a produção mostra o grande amor de Emily por Sue Gilbert (Ella Hunt). A jovem é órfã, acaba vivendo na casa de Emily e se casa com o irmão mais velho da escritora. Na vida real, é possível que Sue tenha inspirado diversos poemas de Dickinson.

A produção tem três temporadas, com criação de Alena Smith. No IMDb, Dickinson é avaliada em 7,7 pontos. Já no Rotten Tomatoes, o público e a crítica avaliaram a série em 92%. Adrian Blake Enscoe (Seeds) e Anna Baryshnikov (Vingança em Dobro) completam o elenco como Austin e Lavinia.

Emily (Hailee Steinfeld) e Sue (Ella Hunt) retratam história de amor real em Dickinson — Foto: Reprodução/Apple Inc.

