Dia do Gamer: 10 jogos que todo player já jogou (ou deveria)

O Dia do Gamer é celebrado nesta terça-feira, 29 de agosto. A data, inaugurada na Espanha em 2008, serve como um lembrete de todos os benefícios oferecidos por jogos — seja pura diversão, momentos únicos ou incentivo à prática de raciocínio lógico para vencer desafios. A ideia da comemoração partiu de um grupo de editoras que publicavam revistas de games na época, naquele país, com a tradição de relembrar jogos que marcaram gerações e trouxeram entretenimento para o público.

Para também festejar a data, o TechTudo listou 10 títulos que todo mundo já jogou – ou, se não jogou, deveria dar uma chance. Entre eles, grandes clássicos como Super Mario, GTA e Call Of Duty. Confira, a seguir, a seleção completa.

Dia do Gamer é comemorado no dia 29 de agosto ao redor do mundo; confira lista de jogos que todo gamer deveria conhecer, quer tenha PlayStation (PS3, PS4 ou PS5) ou Xbox (Series X/S, One) — Foto: Reprodução/Unsplash/Our Binay

10 jogos que todo gamer deveria conhecer

1. Série Super Mario

Talvez o jogo mais influente de todos os tempos, Super Mario é marcado por vários títulos e lançamentos de peso, sempre muito elogiados por crítica e público. A saga do encanador está espalhada ao longo de vários consoles da Nintendo e é sempre um marco quando um novo capítulo é lançado.

Mario ultrapassou todas as barreiras possíveis dos videogames e alcançou o público geral ao se tornar um herói icônico. Seu uniforme vermelho inconfundível virou referência para personagens de games e seus jogos de plataforma sempre são conhecidos pela qualidade ímpar e diversão geral.

Super Mario está presente em todos os consoles da Nintendo e é um dos melhores jogos antigos para PS2 e outros — Foto: Divulgação/Nintendo

2. Série GTA

A série da Rockstar sempre representa um marco, seja com GTA 5, GTA 4, GTA: San Andreas ou outra versão mais antiga. Exemplo claro disso é que já fazem 10 anos do lançamento da última edição do jogo e, ainda assim, ele ainda reúne uma legião de players diariamente.

Seu sistema de mundo aberto revolucionou os games para sempre e, a cada novo capítulo, mais adições relevantes ao mercado são apresentadas. A febre é tanta, que os fãs aguardam ansiosamente por novidades de GTA 6 — mesmo que o título ainda vá demorar para chegar ao mercado.

Games for Gamers: GTA 5 é um marco na indústria e revolucionou o gênero de ação; GTA 5 é um dos maiores jogos online do mundo, enquanto GTA 6 é um dos mais aguardados — Foto: Divulgação/Rockstar

The Elder Scrolls 5: Skyrim pode não ser um jogo tão conhecido quanto Mario ou GTA, mas ainda assim é um marco no mundo dos games. Não apenas por ser um RPG de mundo aberto com muita qualidade, mas também por ser “infinito” — afinal, sempre há algo a ser feito pelo jogador no grande mapa do game.

Quando lançado, o título fez muito sucesso e, não por acaso, foi republicado diversas vezes e em mais de uma plataforma. Atualmente, Skyrim está disponível para PlayStation 3 (PS3), PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox 360, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. É justamente por isso que o game da Bethesda abrange uma vasta gama de players, sendo um dos melhores títulos para viver fantasias medievais.

Skyrim é aventura épica da Bethesda, considerado como um dos melhores jogos para PC e consoles PlayStation e Xbox; opção é democrática — Foto: Divulgação/Bethesda

Counter-Strike pode não ter sido o primeiro FPS, mas sem dúvidas é um dos mais marcantes da história. Seu modo multiplayer sempre foi um dos mais jogados, sendo responsável por introduzir mecânicas que, ainda hoje, são usadas em títulos de outras produtoras — como no caso de Valorant.

Seja na versão clássica ou nas mais modernas, Counter-Strike também sempre foi febre no Brasil. Na época das lan houses, quando os players pagavam para jogar por hora, o título da Valve era o campeão de preferência e figurava entre os mais jogados por brasileiros. O sucesso do game é tanto, que em 2023 ele recebeu versão com motor gráfico atualizado.

Counter-Strike 1.6 foi exemplo de jogos de tiro para PC e inspira sucessos da atualidade, como Valorant; em 2023, game recebeu a versão chamada CS2, com novo motor gráfico — Foto: Divulgação/Valve

5. Série FIFA

A série FIFA marcou uma geração de apaixonados por futebol. Nos anos 90, quando nasceu, não era tão popular, mas ganhou força e qualidade ao avançar para os anos 2000. Hoje, é uma referência para players que gostam desse gênero de esporte.

A série é um simulador completo de futebol, com quase toda a escalação de jogadores configurada e times de todas as ligas do mundo. Em 2023, no entanto, a produtora EA Games rompeu com a organização FIFA. Assim, apesar de continuar existindo e ter novos lançamentos a cada ano, o título passará a ter o nome EA Sports FC.

EA Sports FC 24 chega no lugar da clássica franquia de futebol em parceria com a FIFA; game é considerado ums dos melhores de esportes — Foto: Divulgação/EA

6. Street Fighter

A Capcom estabeleceu um padrão com a série de jogos de luta Street Fighter, principalmente após o lançamento de Street Fighter 2, que foi um verdadeiro marco dos anos 90. De lá para cá, o título só cresceu em popularidade, se consolidando como referência no gênero de luta.

Ryu, Ken, Chun-Li, Guile e outros também extrapolaram a tela dos videogames e se tornaram personagens conhecidos do grande público, ganhando até mesmo adaptações em filmes, desenhos e quadrinhos. Hoje, em sua sexta versão, a série mostra que ainda tem muito a oferecer e divertir o público.

Chun-Li é uma das personagens mais complexas do elenco de Street Fighter 6; título é um grande clássico de luta, surgindo ainda na época dos fliperamas — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

7. Pokémon

Pokémon nasceu como um sonho de seu produtor na infância, que brincava com insetos no jardim de casa. Então, evoluiu e se tornou um dos RPGs de maior influência da história. O sistema de capturar criaturas e colecioná-las fez muito sucesso e rendeu uma série de outros jogos inspirados no conceito.

A figura de Pikachu é uma das mais conhecidas de todos os tempos, bem como a de outros personagens. Isso porque a saga Pokémon ganhou versões em vários videogames, e até nos celulares, e hoje é sinônimo de qualidade graças aos mais de 800 bichinhos colecionáveis que existem nos jogos.

Pokémon fez fama nos consoles e na TV e, hoje, é considerado um dos jogos antigos mais emblemáticos da história dos RPGs — Foto: Reprodução/Nintendo

Quando Minecraft surgiu, era um projeto de um programador solitário, que queria criar um mundo personalizável. Com o tempo, o título cresceu e inaugurou o gênero “sandbox”, ou caixinha de areia, em que era possível fazer tudo que se quisesse, desde que os jogadores tivessem os recursos certos.

Assim, Minecraft virou referência, ficando muito popular especialmente entre o público infantil por ter uma premissa simples e praticamente sem violência. Hoje, o game é parte da Microsoft, mas continua presente em vários consoles. Vale ressaltar que o sucesso do game é tão grande que rendeu spin-offs e até filme nos cinemas, que chega em 2024.

Minecraft hoje é da Microsoft e é uma das melhores opções de jogos online; título é ideal para despertar a criatividade — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Com a premissa de ser um jogo dramático e realista como um filme, The Last of Us nasceu das mesmas mãos responsáveis pela série Uncharted, ainda no PS3. A história de Joel e Ellie comoveu toda uma geração de jogadores, enquanto desbravavam o mundo pós-apocalíptico detonado por um fungo.

O sucesso do título foi tão grande que o jogo original ganhou expansão, uma sequência, adaptação em quadrinhos e até mesmo uma série de TV, que estreou em 2023 e foi co-produzida pela Sony e HBO Max. Assim, mais que referência, se tornou um padrão a ser seguido para games narrativos e de experiência cinematográfica.

The Last of Us já se consolidou na categoria de jogos clássicos, especialmente após a sequência The Last Of Us: Part II e a série da HBO Max — Foto: Divulgação/Naughty Dog

10. God of War

God of War era uma aposta em jogos de ação e pancadaria quando nasceu no PS2. Na época, era um game bem “menos cerebral” que atualmente, no qual importava partir para os embates sem pensar muito e vivenciar violências chocantes e inesperadas.

Com o tempo, vários jogos da série foram lançados e a história da saga evoluiu. O herói Kratos amadureceu e se tornou um guerreiro honrado, embora ainda violento. Misturando mitologia nórdica, grega e de outras culturas, God of War se tornou referência em jogos de ação, com jogabilidade fluida e bastante personalidade.

God of War: Ragnarok é o título mais recente da saga e é um dos melhores jogos para celebrar o Dia do Gamer — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Com informações de GamingGorila, GamDesign.

