Dia dos Pais: 6 presentes gamer para os pais fãs de jogos

O Dia dos Pais 2023 é comemorado no dia 13 de agosto e presentes gamers podem ser uma boa opção para presentear a pessoa amada na data especial. Além disso, podem ser uma boa escolha para agradar os pais fãs de jogos. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 211 , como é o caso do Razer Kraken X Lite, um headset que traz drivers de 40 mm e cabo de 3,5 metros. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Dia dos Pais: lista reúne 6 presentes gamer para os pais fãs de jogos — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

Onde comprar cadeira gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Razer Kraken X Lite – a partir de R$ 211

Razer Kraken X Lite Multi Plataform é um modelo de headset universal — Foto: Divulgação/Razer

O Razer Headset Kraken X Lite Multi Platform é um modelo de headset universal. O modelo da marca gamer usa conectividade via cabo de 3,5 mm, tornando-se compatível com qualquer dispositivo que ofereça saída de fone de ouvido convencional. O periférico oferece drivers de 40 mm de diâmetro e faixas de 12 Hz a 28 kHz, o que deve proporcionar um som mais definido e com um alcance mais claro. O microfone cardioide dobrável oferece uma forma mais confortável durante o uso e é capaz de captar a voz com maior clareza. Para quem se interessar pelo periférico, será preciso investir aproximadamente R$ 211 para adquiri-lo.

De acordo com as especificações, ele oferece suporte a som em 7.1 canais no uso em PCs com Windows 10. No entanto, só é possível experimentar a tecnologia também em consoles de última geração, como é o caso do PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Além disso, ele acompanha uma tecnologia de alívio de pressão, no entanto, só está disponível apenas no Windows 10 de 64 bits. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas na Amazon, os últimos compradores destacam a qualidade de som do modelo e também o custo-benefício. Já outros criticam a qualidade e a acústica do microfone.

Prós: custo-benefício e som 7.1

custo-benefício e som 7.1 Contras: acústica do microfone é fraca

Gostou do produto? Compre aqui som surround Razer Kraken X Lite R$ 209 IR À LOJA

Todas as ofertas de Razer Kraken X Lite × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. som surround Razer Kraken X Lite R$ 209 IR À LOJA

O HV-H2002D é uma boa opção para quem busca um headset com versatilidade. O periférico possui um sistema compatível com vários dispositivos, como smartphones, PCs e com as linhas de consoles Xbox One e PS4. Com design supra-auricular, as conchas oferecem acolchoamento robusto para maximizar o conforto do usuário e aumentar a imersão nos sons. De acordo com a marca, ele promete um microfone flexível com espuma: recurso que filtra o barulho externo para não comprometer o áudio. Além disso, sua conectividade é cabeada via entrada de 3,5 mm. Ele é vendido por cerca de R$ 220 na Amazon.

O hardware garante drivers potentes de 53 mm e resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz. A confecção do acessório promete uma construção à prova de desgaste e resistência a arranhões. Por manter um visual inteiramente preto, ele pode ser uma escolha interessante também para quem procura um headset mais discreto. O cabo mede cerca de 1,7 metro e a frequência do sistema alcança números entre 20 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que o microfone é removível e atestam a boa eficiência de funcionamento dos alto-falantes, mas criticam que as conchas apertam muito as orelhas.

Prós: compatibilidade multiplataforma

compatibilidade multiplataforma Contras: volume é baixo

Gostou do produto? Compre aqui SOM POTENTE Havit HV-H2002D R$ 190 IR À LOJA

Todas as ofertas de Havit HV-H2002D × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SOM POTENTE Havit HV-H2002D R$ 190 IR À LOJA

O AOC 24G2HE5 é um monitor que dispõe uma tela de 24 polegadas, painel IPS com revestimento antirreflexo e bordas finas. O periférico se destaca pela taxa de atualização de 75 Hz, facilitando a transição de imagens e evitar borrões durante as exibições. Além disso, o tempo de resposta de 1 ms também entra como uma vantagem que pode facilitar o usuário durante as partidas, por exemplo. O modelo é comercializado por cerca de R$ 789.

Visando o público gamer, a fabricante ressalta a presença do Adaptive Sync, que reduz cortes e repetições de imagens por meio da sincronização entre quadros gráficos e taxa de atualização do display. Além dessa ferramenta, o modo mira também é capaz de auxiliar na precisão em jogos ao inserir uma mira vermelha alocada no centro da tela e o Shadow Control, controlando os níveis de cinza no menu do monitor para melhorar a relação de contraste em telas escuras e proporcionar as melhores cenas. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade da tela e o custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: usuários relatam dead pixel na tela

Gostou do produto? Compre aqui ANTIRREFLEXO AOC 24G2HE5 R$ 789 IR À LOJA

Todas as ofertas de AOC 24G2HE5 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ANTIRREFLEXO AOC 24G2HE5 R$ 789 IR À LOJA

4. Xbox Series S – a partir de R$ 2.049

Xbox Series S faz parte da nova geração de consoles — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins

O Xbox Series S, da Microsoft, faz parte da nova geração de consoles e é classificado como um modelo de entrada, que visa oferecer custo-benefício. De acordo com as especificações, o periférico conta com um processador Zen 2, de oito núcleos, da AMD, GPU de quatro teraflops, 10 GB de memória RAM, SSD de 512 GB para armazenamento e não possui leitor de disco. Apesar de ser um modelo de entrada, o console oferece resolução de até 8K com Dolby Vision HDR. Interessados em presentear com o videogame precisam desembolsar R$ 2.049.

A Microsoft destaca que este modelo pode rodar jogos em resolução 1440p a 120 quadros por segundo (FPS) e é indicado para assinantes do serviço Xbox Game Pass. Ainda de acordo com a Microsoft, os controles sem fios foram projetados para maior conforto durante os jogos. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon e os compradores apontam que o console é ideal para aqueles que querem entrar na nova geração sem gastar muito. Porém, alguns criticam que o SSD possui pouco espaço de armazenamento.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não possui leitor de disco

Gostou do produto? Compre aqui Custo-benefício Xbox Series S R$ 2.269 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xbox Series S × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Custo-benefício Xbox Series S R$ 2.269 IR À LOJA

5. Lenovo Ideapad Gaming 3i 82MG0009BR – a partir de R$ 3.649

O Lenovo Ideapad Gaming 3i 82MG0009BR é uma opção interessante para quem procura presentear o pai com um notebook gamer por R$ 3.649. O modelo é equipado com processador Intel Core i5-11300H, de 11ª geração e até 4,4 GHz, memória RAM de 8 GB, placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650 com 4 GB e armazenamento em SSD de 512 GB. O modelo possui tela de 15,6 polegadas com qualidade Full HD e teclado retro-iluminado LED na cor branca. Além disso, ele acompanha dois coolers e quatro saídas de ar para suportar o alto desempenho. O sistema operacional é o Windows 11.

O Gaming 3i possui três portas USB, sendo duas 3.2 tipo A e uma 3.2 tipo C, uma entrada HDMI 2.0 e uma entrada para fone e microfone. No site da Amazon, o modelo é classificado com 4,7 estrelas a partir da avaliação de quase 599 compradores. De acordo com os comentários, o modelo se destaca pelo custo-benefício e desempenho tanto para jogos atuais quanto para programas pesados. Um ponto que deixa a desejar, no entanto, é a duração da bateria durante a alta performance.

Prós: custo-benefício e alto desempenho com programas pesados

custo-benefício e alto desempenho com programas pesados Contras: a bateria pode descarregar rápido durante a alta performance

Gostou do produto? Compre aqui 15" Lenovo Ideapad Gaming 3i i5-11300H ‎82MG0009 R$ 4.000 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenovo Ideapad Gaming 3i i5-11300H ‎82MG0009 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 15" Lenovo Ideapad Gaming 3i i5-11300H ‎82MG0009 R$ 4.000 IR À LOJA

PS5 é um console da nova geração da Sony — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O PlayStation 5 é um console da nova geração da Sony, o que pode ser uma escolha de presente certeira. O modelo tem memória em SSD de ultra-velocidade, que substitui o HD tradicional e melhora a rapidez no carregamento das telas. Conta com um processador AMD Zen 2 com 3,5 GHz, 16 GB de memória RAM GDDR6, áudio 3D e uma placa de vídeo RDNA 2 com 36 unidades de processamento a 2,23 GHz cada, totalizando 10,3 Teraflops. O número é capaz de alcançar resoluções 4K e taxas de quadros de até 120 FPS em telas compatíveis.

Além disso, o console apresenta retrocompatibilidade com o PlayStation 4 (PS4). Um diferencial é o controle DualSense, na qual a resistência dos gatilhos muda de acordo com a situação nos jogos. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, o modelo se destaca pelo visual e oferece tudo o que é prometido. No entanto, os compradores também ressaltam o valor alto do console. O PS5 pode ser encomendado por cerca de R$ 3.999 na Amazon.

Prós: máquina rápida e gráficos de alta performance

máquina rápida e gráficos de alta performance Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui nova geração PlayStation 5 (PS5) R$ 3.999 IR À LOJA

Todas as ofertas de PlayStation 5 (PS5) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. nova geração PlayStation 5 (PS5) R$ 3.999 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?