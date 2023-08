Dia dos Pais: 8 presentes 'tech' para comprar em 2023

O Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (13), é uma data especial e investir em produtos 'tech' podem ser uma boa opção de presente. A lista a seguir reúne eletrônicos que podem otimizar a rotina de alguns ou incrementar o dia a dia de outros. A exemplo disso, é possível citar o fone JBL , de R$ 39 , que deve proporcionar som de qualidade ao ouvir músicas. Outra possibilidade é a de investir em presentes mais caros, como é o caso do iPhone 13 , vendido por cerca de R$ 4.499 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já a Echo Pop é uma caixinha compacta com Alexa que pode ser adquirida por R$ 269. Outras possibilidades de presentes podem ser encontradas na página dedicada ao evento. Pensando nessa variedade, o TechTudo separou oito opções de presente, todas detalhadas nas linhas a seguir.

Echo Pop pode ser ideal para presentar no Dia dos Pais 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Qual o melhor fone de ouvido para celular? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. JBL C50HI - a partir de R$ 39

O fone da JBL pode ser uma boa pedida para pais que gostam de ouvir música. O modelo C50HI conta com um formato intra-auricular, leve e até três tamanhos de ponteiras para melhor adaptar aos diferentes tamanhos de orelha. A estrutura ainda menciona fio com comprimento de 1,2 metro e entrada P2, compatível com alguns celulares e computadores que contemplam o formato. O modelo aparece por valores que partem de R$ 39.

Além de driver de 8,6 mm, o fone também dispõe de microfone integrado, o que permite atender chamadas sem precisar desconectar o periférico. Na Amazon, o item agrega 4,6 estrelas de 5. Por lá, consumidores que já adquiriram o item, indicam que a qualidade do som é satisfatória, mas a estrutura é ligeiramente frágil e pode exigir um cuidado reforçado.

Prós: três tamanhos de ponteira e fio de 1,2 metro

três tamanhos de ponteira e fio de 1,2 metro Contras: estrutura frágil

Gostou do produto? Compre aqui COM MICROFONE JBL C50HI R$ 45 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL C50HI × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM MICROFONE JBL C50HI R$ 45 IR À LOJA

2. Carregador Portátil i2GO Pro - a partir de R$ 219

Os carregadores portáteis são opções consideráveis para pais que passam bastante tempo fora de casa. O modelo da i2GO, por exemplo, oferece 20.000 mAh para garantir até quatro recargas, a depender da capacidade de bateria de cada telefone. Sua estrutura baseada na tecnologia Power Delivery traz potência máxima de 20 W e tem duas saídas USB padrão, além de uma entrada USB-C. Ele é visto por cifras que partem de R$ 219.

Com o arranjo indicado, usuários conseguem carregar até três dispositivos de forma simultânea. O display digital alocado na composição do produto permite acompanhar a quantidade exata de carga disponível — o que ajuda a saber quando é hora de repor a carga do aparelho. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o item é classificado como um produto com boa quantidade de carga. Contudo, há comentários que indicam o peso do power bank como um aspecto negativo.

Prós: potência de 20 W e capacidade de 20.000 mAh

potência de 20 W e capacidade de 20.000 mAh Contras: estrutura pesada

Gostou do produto? Compre aqui USB E USB-C Carregador Portátil i2GO Pro R$ 219 IR À LOJA

Todas as ofertas de Carregador Portátil i2GO Pro × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. USB E USB-C Carregador Portátil i2GO Pro R$ 219 IR À LOJA

3. Echo Pop - a partir de R$ 269

A Echo Pop é uma versão compacta da linha de smart speakers da Amazon com Alexa. Vendida por R$ 269, ela conta com proporções diminutas, de 99 x 83 x 91 mm, e é indicada para ambientes como quartos ou espaços menores. Ainda que as medidas sejam relativamente pequenas, o som promete qualidade com a ajuda de um alto-falante de 1,95 polegada e direcionamento frontal.

Entre as vantagens oferecidas pelo produto, é possível mencionar a possibilidade de automatização da casa, com a ajuda da assistente virtual, e também o controle de músicas e outras tarefas via comando de voz. Ela precisa apenas estar conectada ao Wi-Fi e a uma tomada para funcionar. As avaliações garantem 4,8 estrelas à Echo Pop, com destaque para a qualidade sonora e os recursos. Por outro lado, alguns consumidores indicam que o microfone, bem como o reconhecimento de voz, pode deixar a desejar.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: volume sonoro reduzido

Gostou do produto? Compre aqui compacta Echo Pop — Preta R$ 269 IR À LOJA

Todas as ofertas de Echo Pop — Preta × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. compacta Echo Pop — Preta R$ 269 IR À LOJA

4. Vitrola Retro Pulse Morrison SP613 - a partir de R$ 374

Outra possibilidade para presentear amantes de música é a vitrola, um item que concilia design retrô com tecnologias otimizadas. No caso da SP613, da Pulse, é possível dispor de diversas formas de conexão, como Bluetooth, RCA e entrada via cabo auxiliar. Quando pareada na opção sem fio, o produto confere alcance de até 10 metros. O produto pode ser comprado por valores que partem de R$ 374.

Os recursos dão a possibilidade de alterar a velocidade de reprodução do vinil, que varia entre 33 1/3, 45 e 78 RPM e também de parar a atividade da vitrola assim que o disco chegar ao fim da reprodução. Em termos de estrutura, vale indicar que a fabricante garante uma tampa de acrílico para evitar contato dos vinis com poeira e investe em uma agulha ruby para viabilizar a leitura do disco. Compacto, o toca-discos tem medidas delineadas em 32,3 x 27,4 x 13,3 cm. As classificações ficam em 4,6 estrelas, enquanto os comentários avaliam o produto como satisfatório na qualidade sonora. Há comentários, contudo, que alertam para a estrutura frágil da vitrola.

Prós: opções variadas de conexão, três velocidades de reprodução do vinil

opções variadas de conexão, três velocidades de reprodução do vinil Contras: acabamento pode ser frágil

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH Vitrola Retro Pulse Morrison SP613 R$ 374 IR À LOJA

Todas as ofertas de Vitrola Retro Pulse Morrison SP613 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH Vitrola Retro Pulse Morrison SP613 R$ 374 IR À LOJA

Tablets podem ser considerados uma possibilidade para aqueles que desejam investir um pouco mais no presente. Versátil, ele permite o uso para trabalho ou para lazer, uma vez que conta com uma tela imersiva de 10,4 polegadas, resolução de 1200 x 2000 pixels e desempenho viabilizado por um processador octa-core com velocidades de até 2,0 GHz. O armazenamento, por sua vez, fica em 128 GB, enquanto a memória RAM dispõe de 8 GB. O produto é vendido por cerca de R$ 1.800.

A ficha técnica contempla, ainda, uma bateria com capacidade de 7.000 mAh, que permite longas horas longe das tomadas. O item ainda acompanha um teclado magnético com sensor inteligente para otimizar a navegação. Com conexão Bluetooth, Wi-Fi e 4G, o tablet é avaliado em 4,5 de 5 estrelas. Entre os relatos de consumidores que já adquiriram o eletrônico, é possível encontrar pontuações positivas quanto ao custo-benefício, mas também comentários destacando o peso elevado do item, assim como dificuldades com o teclado.

Prós: armazenamento de 128 GB e bateria de 7.000 mAh

armazenamento de 128 GB e bateria de 7.000 mAh Contras: peso elevado

Gostou do produto? Compre aqui capa magnética Vaio TL10 R$ 1.989 IR À LOJA

Todas as ofertas de Vaio TL10 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. capa magnética Vaio TL10 R$ 1.989 IR À LOJA

A TV é uma opção versátil, que tende a contemplar desde amantes de jogos até os pais que gostam de consumir filmes e séries. O modelo AU7700, da Samsung, traz proporções generosas de 43 polegadas, além de resolução 4K. As configurações mencionam taxa de atualização de 60 Hz, Wi-Fi integrado e processador Crystal 4K. Quanto à estrutura, ela conta com bordas finas e aloca os fios de forma discreta.

O campo dos recursos inclui controle de voz feito pelo suporte às assistentes virtuais Alexa, Google Assistente e Bixby, além de acesso a um controle único, com comando unificado de diversos aparelhos. Vale mencionar também a conexão facilitada a consoles como Xbox e a transmissão de tela com apenas um toque. A Samsung AU7700 conquista 4,7 estrelas nas avaliações. Entre os comentários, há indicações de boa experiência com som e imagem, embora também haja relatos com a qualidade da exibição, que pode deixar a desejar.

Prós: resolução 4K e acesso a assistentes virtuais

resolução 4K e acesso a assistentes virtuais Contras: exibição de imagem pode deixar a desejar

Gostou do produto? Compre aqui 43" Samsung AU7700 R$ 1.979 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung AU7700 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 43" Samsung AU7700 R$ 1.979 IR À LOJA

Pais aventureiros, que viajam bastante ou que praticam esportes, podem gostar da GoPro Hero 11. Compacta, a câmera diminuta faz registros de fotos com resolução de 27 MP, enquanto captura vídeos em 5,3 K, esses conteúdos, por sua vez, podem ser armazenados em cartão microSD ou enviados diretamente para o celular. Recursos como estabilizador de imagem, captação 360º e trava de horizonte ajudam a entregar resultados significativos, mesmo sob alta velocidade e outras condições adversas.

Em termos de autonomia, a câmera conta com 1.720 mAh, o que deve render longas horas de duração. Outra característica de destaque é a estrutura resistente e à prova d’água, que permite mergulhos de até 10 metros de profundidade. No que diz respeito às avaliações, a GoPro agrega 4,6 estrelas, com destaque para a qualidade no registro. O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 2.943.

Prós: estabilizador de imagem e captações em 5,3 K

estabilizador de imagem e captações em 5,3 K Contras: cifras elevadas

Gostou do produto? Compre aqui À PROVA D'ÁGUA GoPro Hero 11 R$ 2.999 IR À LOJA

Todas as ofertas de GoPro Hero 11 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. À PROVA D'ÁGUA GoPro Hero 11 R$ 2.999 IR À LOJA

O iPhone 13 deve contemplar aqueles que são fãs de dispositivos da Apple. As especificações incluem tela de 6,1 polegadas, taxa de atualização de 60 Hz e painel Super Retina XDR. Para as fotos, usuários podem contar com câmera dupla de 12 MP, além de um sensor frontal, também com 12 MP. Ainda neste sentido, vale lembrar que a geração lançada em 2021 trouxe o modo cinema, ferramenta que ampliou os recursos de captação de vídeo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 4.499 para adquirir o produto.

No que diz respeito ao processamento, o telefone reserva espaço para o chip A15 Bionic, o mesmo utilizado no iPhone 14. O modelo em questão oferece armazenamento de 128 GB, mas não especifica a quantidade de memória RAM. Com suporte à rede 5G, Bluetooth e Face ID, o aparelho baseado no iOS 14 tem proteção contra água e poeira e pode proporcionar até 19 horas de reprodução de vídeo. Avaliado em 4,9 estrelas, o smartphone reserva elogios à durabilidade da bateria e ao desempenho, mas conta com ressalvas sobre a falta de slot para um chip secundário e ausência de entrada P2.

Prós: bateria com autonomia significativa e recursos otimizados de filmagem

bateria com autonomia significativa e recursos otimizados de filmagem Contras: ausência de slot para chip secundário e entrada P2

Gostou do produto? Compre aqui 5G iPhone 13 (128 GB) — Meia-noite R$ 4.299 IR À LOJA R$ 4.299 IR À LOJA

Todas as ofertas de iPhone 13 (128 GB) — Meia-noite × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 5G iPhone 13 (128 GB) — Meia-noite R$ 4.299 IR À LOJA 5G iPhone 13 (128 GB) — Meia-noite R$ 4.299 IR À LOJA

Com informações de Apple, GoPro, Samsung, Vaio, Pulse, i2GO e JBL

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?