Documentos digitais: 4 coisas que você precisa saber antes de usar

Diversos documentos digitais que estão disponíveis para Android e iPhone ( iOS ) como o RG, Título de Eleitor , Carteira Nacional de Habilitação e Carteira de Trabalho . Eles começaram a ser lançados em 2017 para desburocratizar o processo de emissão, assim como permitir maior praticidade para os cidadãos portarem seus documentos. As versões eletrônicas têm a mesma validade dos documentos físicos, mas é bom ter cautela na hora de usar um app com seus dados. Afinal, essas informações podem ser utilizadas para a prática de crimes. Confira, a seguir, algumas dicas para usar os seus documentos eletrônicos de forma segura.

Usuários devem ser cuidadosos ao armazenar documentos pessoais no smartphone

1. Use apenas aplicativos oficiais

Antes de baixar, é importante que o usuário cheque se o app é oficial, o que pode ser feito lendo o nome do desenvolvedor. Os aplicativos do Governo Federal são de autoria de desenvolvedores chamados Serviços e Informações do Brasil e Tribunal Superior Eleitoral. Outra dica que vale para conferir a veracidade dos apps é a quantidade de downloads e as avaliações – aplicativos que deveriam ter muitos downloads, mas não têm e com poucas avaliações podem estar tentando se passar por outro app famoso. Para evitar golpes, baixe os aplicativos clicando diretamente nos links dos aplicativos disponibilizados no site do Governo Federal.

Contudo não basta só baixar: também é importante que esses aplicativos estejam sempre atualizados para que seus dados estejam seguros e protegidos. As atualizações normalmente incluem correções para vulnerabilidades de segurança que foram descobertas desde a versão anterior. Hackers e criminosos cibernéticos frequentemente exploram essas brechas para obter acesso não autorizado ao seu dispositivo ou roubar suas informações pessoais. Ao manter seus aplicativos atualizados, você garante que possui as medidas de segurança mais recentes em vigor.

O site do Governo Federal disponibiliza dos links dos aplicativos oficiais para download no Android e iOS

2. Proteja ainda mais os documentos no seu celular

Com esses dados pessoais valiosos no seu smartphone, é importante que você esteja usando a segurança necessária para dificultar o acesso aos seus documentos. Por isso, use biometria, reconhecimento facial e senhas fortes tanto para acessar seu celular quanto os aplicativos.

Quando possível, acione a autenticação de dois fatores. Além disso, para manter a segurança das informações seu celular, não clique em links desconhecidos ou suspeitos que podem comprometer a segurança das informações contidas no seu smartphone e evite ao máximo compartilhar seu dispositivo com outras pessoas.

É importante ter senhas, biometrias ou autenticação de dois fatores ativadas para proteger os documentos

3. Verifique onde o documento digital é aceito

Embora os documentos digitais seja um serviço oferecido pelo Governo Federal, documentos físicos ainda podem ser exigidos por alguns órgãos e empresas. Para entrar em algumas repartições pode ser necessário deixar seu documento pessoal na portaria, por exemplo. Por isso, é bom checar se os estabelecimentos aceitam essa forma de validação de identidade.

Mesmo que os documentos digitais sejam muito úteis, em algumas situações eles podem deixar o usuário na mão. Pode ser que a empresa que vai contratar o funcionário precise tirar uma cópia da carteira de identidade, por exemplo e, na maioria dos casos, prints não são válidos. Existe o risco de o aplicativo não abrir no celular, o aparelho pode ficar sem bateria, você pode perder seu smartphone e ficar sem nem um documento de identificação em mãos. Esse pode sem um grande problema em viagens, blitz policiais e locais nos quais você precisa mostrar sua identidade para entrar.

É importante se informar onde o documento é aceito antes de utilizá-lo

4. Avalie se precisa de todos os documentos no mesmo celular

Também é importante levar em consideração que seus dados pessoais são informações muito valiosas sobre você e que pessoas mal-intencionadas conseguem praticar crimes usando seus documentos. O usuário pode ser vítima de roubo de dados e até mesmo o roubo do próprio celular. Por isso, vale avalie se realmente é necessário ter vários documentos no dispositivo.

Uma alternativa é ter no celular apenas documentos essenciais como CNH ou identidade e, se eventualmente precisar de outro como título de eleitor, baixe quando for utilizar. Assim você evita dar o acesso a todos os seus documentos em potenciais violações de dados.

Com informações de gov.br.

