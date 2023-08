‘ERR_CACHE_MISS’: o que é e como resolver erro no Chrome

‘ERR_CACHE_MISS’ é um dos problemas possíveis que podem aparecer no Google Chrome . O erro normalmente está associado a momentos em que o sistema não consegue encontrar o cache de um site, mas também pode surgir quando quando há uma diferença entre o cache da página e as informações que estão sendo recebidas durante o acesso. Embora a mensagem possa assustar, ela é bastante comum entre os usuários do navegador e pode ser resolvida rapidamente a partir de passos simples.

Vale lembrar que cache é um conjunto de informações baixado no seu dispositivo quando uma página é acessada. Esses elementos — que incluem dados HTML, CSS, JavaScript e imagens — ficam armazenados para que o site carregue mais rápido na próxima visita, entre outras funções. Assim, quando há atualizações nos sites, é comum que haja divergências entre as novas informações e as informações guardadas no computador sobre o endereço — ocasionando erros. A seguir, confira seis formas de resolver a mensagem "ERR_CACHE_MISS".

1. Atualize a página e reinicie o Chrome

Em algumas ocasiões, o erro ERR_CACHE_MISS acontece por uma interrupção momentânea na conexão. Então, é possível que seja resolvido com uma simples atualização da página. Nesse caso, aperte o botão de seta em formato de círculo no canto esquerdo superior do navegador ou clique com o lado direito do mouse em cima da aba que deseja atualizar e selecione “recarregar”. Também é possível realizar esse processo digitando “Ctrl+R”.

Caso isso não resolva o erro, é recomendável que o Chrome seja reiniciado por completo. Feche o navegador apertando no X do canto superior direito da tela. Depois, basta abrir o navegador normalmente e tentar acessar a página que apresentou o erro.

Outra forma de reiniciar o Chrome é digitando chrome://restart no campo da URL. Dessa forma, o navegador reiniciará e manterá todas as abas que estavam em uso abertas. Assim, não há riscos de perder nenhuma informação.

2. Verifique se o Chrome está atualizado

Utilizar uma versão desatualizada de um aplicativo ou programa de computador, seja qual for, pode acarretar em diversos bugs e até em problemas de segurança. Sendo assim, é importante verificar se a versão do Google Chrome usada é a mais recente. Para isso, clique nos três pontinhos que ficam no canto superior direito. No menu que foi aberto, selecione “Configurações”. Em seguida, clique na última opção da lista à esquerda “Sobre o Google Chrome”.

Se o programa instalado for o mais recente, aparecerá a mensagem “O Chrome está atualizado”. Caso contrário, o Chrome irá checar qual é a última versão disponível e a atualização será feita automaticamente. Depois, reinicie o navegador e tente acessar novamente a página que apresentava o erro "ERR_CACHE_MISS para checar se foi solucionado.

3. Desabilite extensões desnecessárias

Algumas extensões do Chrome podem interferir diretamente no cache e causar erro — principalmente se elas forem antigas e estiverem desatualizadas. Para tentar resolver esse problema, verifique quais plugins estão instalados e desabilite os que não são necessários. Existem dois caminhos para acessar as extensões: o primeiro é por meio do botão "Extensões", representado por uma peça de quebra-cabeça, que fica no topo da janela do lado direito.

Basta tocar nele e, em seguida, em “Gerenciar extensões”. Caso não veja esse botão no navegador, toque nos três pontinhos que ficam no canto direito superior da tela e, depois, em “Extensões”. Em seguida, selecione “Gerenciar extensões”.

Nessa tela é possível habilitar, desabilitar ou desinstalar as extensões do Google Chrome. Para deletá-las, clique em “Remover” e confirme a solicitação. Em alguns casos, a página será redirecionada para um questionário perguntando o motivo da remoção. Por fim, reinicie o navegador e confira se o erro de cache persiste.

4. Limpe o cache e outros dados

Como o erro ERR_CACHE_MISS acontece devido a um problema no conjunto de informações do seu dispositivo, uma solução é fazer a limpeza nesses dados. Para isso, clique nos três pontinhos do lado direito da tela e selecione “Mais ferramentas”. Depois, clique em “Limpar dados de naveaçao”. Também é possível acessar essa opção digitando “Ctrl+Shift+Delete”.

Para remover os dados de navegação, selecione o período que deseja limpar – o ideal é que seja escolhido “Todo o período", já que não é possível saber qual dado está causando o problema. Marque todas as opções, principalmente “Cookies e outros dados do site” e “Imagens e arquivos armazenados em cache”. Por fim, clique em “Remover dados”.

5. Desabilite o cache do Chrome (DevTools)

Se nenhuma das sugestões anteriores fizeram o erro ERR_CACHE_MISS desaparecer, é hora de jogar pesado. Para isso, será necessário acessar as ferramentas de desenvolvedor do Google Chrome (DevTools). Por meio dessa seção, é possível desabilitar o sistema de cache do navegador, assim, os dados deixarão de ser armazenados e não apresentarão mais qualquer conflito.

Para acessar as DevTools, clique nos três pontinhos no canto direito do navegador e em “Mais ferramentas”. Depois, selecione “Ferramentas de desenvolvedor”. Também é possível acessar essa opção digitando “Ctrl+Shift+I”. Com a DevTool aberta, clique em “Rede” e depois marque a opção “Desative o cache”. Atualize a página e veja se o problema persiste.

6. Redefina as configurações do Chrome

Por último, caso ainda não tenha conseguido se livrar da mensagem de ERR_CACHE_MISS, será necessário redefinir as configurações de fábrica do Chrome. Vale ressaltar que isso apagará todas as configurações personalizadas do navegador, mas não afetará os sites salvos como favoritos.

Para fazer esse procedimento, toque nos três pontinhos no canto direito do navegador e selecione “Configurações". Em seguida, selecione “Redefinir configurações” no menu e vá em “Restaurar configurações para os padrões originais”. Verifique se o problema foi solucionado.

