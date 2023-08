Feitiços do Harry Potter no iPhone: como usar e criar comandos mágicos

Os usuários de iPhone ( iOS )que são fãs de Harry Potter podem desfrutar de comandos de voz divertidos no aparelho usando feitiços famosos da saga. O comando de voz com a Siri transforma o smartphone em uma varinha usando palavras mágicas como Lumus, Nox e Accio. A ferramenta Atalhos do celular da Apple ainda permite adicionar outros feitiços a serem conjurados e que vão deixar o uso do smartphone muito mais divertido. A seguir, confira mais detalhes sobre o truque.

Os usuários de iPhone podem lançar feitiços por comando de voz — Foto: Reprodução/IMDb

Lumos

O feitiço Lumos Solem no Harry Potter é usado para conjurar um feixe de luz brilhante na ponta da varinha. No primeiro filme da franquia, ele aparece quando Hermione liberta Rony do Visgo do Diabo. No iPhone, ele também é usado para iluminar, mas no mundo real, ele aciona a lanterna do celular. Para lançar o feitiço, diga “Hey Siri, Lumos” e a lanterna vai acender por comando de voz. Em seguida, aprenda um contrafeitiço para desligar a lanterna e continue lendo o texto para saber como adicionar o atalho Lumos Maxima que aumenta o brilho da lanterna para 100%.

Nox

Se Lumos é o feitiço para ligar a lanterna, o Nox é o contrafeitiço dessa ação. Harry usa essa magia para apagar a luz da varinha quando seu tio Walter se aproxima do seu quarto, em Harry Potter e a Câmara Secreta. Isso quer dizer que quando não precisar mais que a lanterna esteja ligada no seu iPhone, diga “Hey Siri, Nox” e a ela se apaga. A pronúncia correta é “Nócs”. Se o usuário não falar a palavra corretamente, o assistente de voz pode não entender o comando.

Accio

No Harry Potter, Accio é usado para trazer objetos para perto de quem lança o feitiço. Ele foi usado diversas vezes nos filmes, inclusive quando Harry chama a sua vassoura no Torneio Tribruxo em Harry Potter e o Cálice de Fogo. No iPhone, Accio é um comando que serve para abrir aplicativos. Por exemplo, diga “Hey Siri, Accio Spotify” para abrir o aplicativo do Spotify na tela. A pronúncia correta da palavra é “Ákio”.

Como adicionar novos feitiços do Harry Potter no iPhone?

O aplicativo nativo da Apple Atalhos permite que qualquer pessoa possa automatizar tarefas no seu próprio iPhone. Com isso, também é possível colocar feitiços como comandos de voz para que o smartphone realize as tarefas por meio da Siri. Aprenda a adicionar e usar outros feitiços a seguir.

Lumos Maxima

O Lumos Maxima é uma variação do feitiço Lumos. Sua função é aumentar o brilho da luz ao máximo, fazendo com que os personagens de Harry Potter pudessem enxergar melhor no escuro. Seguindo a mesma lógica, o atalho Lumos Maxima no iPhone serve para aumentar o brilho da lanterna do celular para 100%.

Para programar essa função, abra o app Atalhos, vá para a seção Atalhos e toque no ícone de mais (+) no canto superior direito. Depois, toque em Novo Atalho no topo para editar e colocar o nome do feitiço. Nesse campo, renomeie o atalho como "Lumos Maxima". Vá até a opção Adicionar Ação. No menu que aparece em seguida, toque em Definir Lanterna. Agora, pressione a seta azul (ao lado de Ligado) e arraste o controle deslizante até o máximo. Depois faça o teste dizendo “Hey Siri, Lumos Maxima”.

O Atalho Lumos Maxima é configurado de forma simples com apenas uma ação — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Sonorus

O Sonorus é usado para amplificação de voz ou ruído de quem conjura o feitiço. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, Ludo Bagman usa esse feitiço para amplificar sua voz enquanto comenta Copa Mundial de Quadribol.

Você pode usar essa função para colocar o volume do iPhone no máximo. Assim como no passo a passo anterior, no aplicativo Atalhos, adicione um novo atalho e renomeie como Sonorus. Adicione a ação “Definir volume como”, toque na seta azul e deslize a barra até 100%. Após concluir a edição do atalho, diga “Hey Siri, Sonorus”. Mesmo se o iPhone não estiver reproduzindo áudio ou vídeo no momento, você pode ver a barra de volume do lado esquerdo da tela mudar.

O Sonorus ajusta o volume no máximo mesmo se o dispositivo não estiver reproduzindo conteúdo de áudio ou vídeo — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Quietus

Esse é o contrafeitiço do Sonorus e é usado para diminuir sons como ruídos ou vozes. Ele também é usado no Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando Ludo Bagman termina seu pronunciamento sob o efeito de Sonorus e precisa reduzir o volume da sua própria voz de volta ao normal.

No iPhone você pode usar o Quietus para diminuir o volume do aparelho para 50% ou qualquer volume que seja o “normal” usado no dia a dia. No app Atalhos, adicione um novo atalho com o nome Quietus e acrescente a ação “Definir volume como”. Do lado direito, toque na seta azul e arraste a barra até a metade para definir a 50% ou como preferir. Para realizar o feitiço, diga “Hey Siri, Quietus”.

O usuário pode ajustar o volume desejado para a ação "Definir volume como" — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Com informações de Make Use Of e Gadgethacks.

