Fone de ouvido esportivo: 5 modelos ideais para praticar exercícios físicos

O fone de ouvido esportivo é uma escolha adequada para ouvir músicas ou podcasts enquanto pratica exercícios na academia ou realiza caminhadas. Empresas como Philips , JBL , Edifier e Apple oferecem dispositivos por valores a partir de R$ 206 , como é o caso do JBL Endurance Run, que conta com um design minimalista, funciona via conexão sem fio e é visto nas cores preto com amarelo. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o JBL Endurance Peak lll, acompanha um estojo de carregamento, possui um formato dentro da orelha e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 619. Outra opção é o AirPods (2ª geração), que permite gerenciar músicas ou chamadas, promete ser de fácil configuração e é vendido por cerca de R$ 999. Confira cinco fones de ouvido para utilizar enquanto prática exercícios físicos.

1. JBL Endurance Run – a partir de R$ 206

O JBL Endurance Run é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui um formato leve e ergonômico, que visa oferecer conforto na hora do uso. Além disso, ele também é resistente a suor, o que pode torná-lo ideal para a prática de exercícios físicos. O fone é encontrado por preços que começam em R$ 206.

O modelo conta com um conector de 3,5 mm, alcança uma frequência que varia entre 20 Hz e 20 kHz, conta com uma conexão via Bluetooth e vem nas cores preto com amarelo. No site da Amazon, o item é avaliado com 4 de 5 estrelas e os compradores indicam que o fone cumpre com a proposta. No entanto, alguns reclamam da durabilidade da bateria e relatam que o dispositivo possui um som incômodo para alertar a baixa carga.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores reclamam da durabilidade da bateria

2. Edifier W600BT – a partir de R$ 229

O Edifier W600BT é mais uma alternativa para acompanhar a prática de exercícios físicos. Segundo a fabricante, esse modelo possui um formato em torno da orelha, conta com espuma macia e é constituído de plástico ABS flexível. Assim como o item anterior, este também possui conexão Bluetooth, mas também dispõe de um cabo P2 de 3,5 mm. O fone está disponível a partir de R$ 229.

A marca ressalta que este produto oferece uma bateria com durabilidade de 30 h e o tempo de recarga é de 3 h. Para realizar o carregamento, é preciso usar o cabo USB-C, que já vem incluso. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a praticidade de uso, a durabilidade da bateria e qualidade do áudio. Porém, alguns reclamam que é difícil transportá-lo para outros lugares, por conta do tamanho elevado.

Prós: bateria que promete durar até 30h

bateria que promete durar até 30h Contras: alguns compradores reclamam do tamanho exagerado

O Philips TAA4216BK/00 é mais uma escolha que pode agradar os usuários. De acordo com a marca, este modelo vem equipado com almofadas removíveis e laváveis, que prometem oferecer conforto e praticidade. Outro destaque é que o dispositivo conta com a classificação IP55, que garante resistência contra poeira e chuva. O produto pode ser adquirido pela economia de R$ 295.

A fabricante aponta que este modelo pode ser conectado via Bluetooth, conta com uma bateria de autonomia de 35 h e leva cerca de 2 h para realizar uma recarga completa. O fone é avaliado com 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores destacam positivamente a qualidade do material e do som. Porém, alguns comentam que o microfone deixa a desejar.

Prós: o fone promete uma recarga completa em apenas 2 h

o fone promete uma recarga completa em apenas 2 h Contras: alguns consumidores se mostram insatisfeitos com a qualidade do microfone

4. JBL Endurance Peak lll – a partir de R$ 619

O JBL Endurance Peak lll é uma opção para os que procuram algo discreto. Segundo as especificações do fabricante, este modelo possui um formato com encaixe para dentro da orelha, conta com conexão Bluetooth, é resistente a poeira e água, o que o torna indicado para a prática de exercícios físicos. O modelo é vendido por aproximadamente R$ 619.

O dispositivo também acompanha um estojo de carregamento, que pode garantir uma autonomia da bateria de até 50 h, sendo 10 h apenas no fone e mais 40 h do estojo. Na Amazon, o item é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores afirmam que o fone é confortável, prático de usar e oferece uma boa qualidade de áudio. Contudo, alguns reclamam de ruídos quando o volume é aumentado.

Prós: bateria com autonomia de até 50h

bateria com autonomia de até 50h Contras: alguns compradores alegam que ele possui alguns ruídos quando o volume está alto

Os AirPods (2ª geração) é o item mais caro desta lista e também uma escolha para os donos de dispositivos da Apple. Assim como o produto anterior, este também possui uma forma para dentro da orelha e acompanha um estojo de carregamento. Além disso, o acessório também permite gerenciar ligações e controlar músicas. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 999.

A bateria oferece uma durabilidade de 5 h, mas esse tempo pode ser estendido para 24 h, caso o fone esteja conectado ao estojo. O equipamento é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores relatam que o dispositivo conta com boa qualidade de áudio, encaixe confortável e bateria satisfatória. Por outro lado, alguns afirmam que ele não é a prova de suor.

Prós: compatível com os principais dispositivos da Apple

compatível com os principais dispositivos da Apple Contras: preço elevado

