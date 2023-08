Fones de ouvido são acessórios indispensáveis na rotina de quem gosta de ouvir música, jogar ou manter a privacidade em ambientes compartilhados. A Philco , marca conhecida pela variedade de produtos oferecidos, apresenta amplo portfólio de fones no Brasil. O modelo PFO02G, o mais em conta entre os listados, traz conexão via cabo e microfone embutido por cerca de R$ 125 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o AirBeats PFO02G oferece um design compacto e opta pela conectividade Bluetooth para dispensar os fios por valores que partem de R$ 239. Outra opção é o Philco PFO05BTSG, que conta com cancelamento de ruído e bateria que promete autonomia de 22 horas por preços que partem de R$ 510. Pensando nessa variedade, o TechTudo listou cinco opções em detalhes. Confira nas linhas a seguir.

Fone de ouvido Philco: 5 modelos por a partir de R$ 125 — Foto: Freepik

1. Philco PFO02G - a partir de R$ 125

O Philco PFO02G é um headphone ideal para quem preza por isolamento acústico e conforto mesmo após longas horas de uso. Vendido por R$ 125, o modelo PFO02G oferece conexão por meio de um cabo com comprimento de até 1,2 metro e no padrão P2, comum em celulares e computadores. No que diz respeito à estrutura, a fabricante garante alça e conchas auditivas almofadas.

Entre as características de destaque, é possível mencionar o microfone embutido e a tecnologia TRRS, responsável por atender ou rejeitar chamadas, além de controlar músicas sem precisar acionar o dispositivo. Cancelamento de ruído e drivers com diâmetro de 30 mm também fazem parte da composição do produto. Na Amazon, o fone acumula 4,4 estrelas de 5 no campo das avaliações. Entre os comentários de consumidores que já adquiriram o modelo, é possível encontrar elogios à qualidade sonora, mas ressalvas ao conforto do acessório.

Prós: fone de 1,2 metro e isolamento acústico

fone de 1,2 metro e isolamento acústico Contras: pode deixar a desejar em termos de conforto

2. Philco PFI100B - a partir de R$ 159

Outra opção oferecida pela Philco em seu portfólio é o PFI100B, um fone sem fio indicado para quem quer dispensar os fios e garantir maior mobilidade. Para isso, ele confere até cinco horas de autonomia com a ajuda de uma bateria de 35 mAh. Porém, quando for hora de repor a carga, usuários podem contar com a case de até 400 mAh, capaz de completar 100% em uma hora e meia.

A função de controle via toque permite atender chamadas, dar play e pausar músicas sem precisar tirar os fones ou acessar a tela do celular. Quanto à conectividade, é o Bluetooth na versão 5.1 que viabiliza a conexão entre o apetrecho e o smartphone. Há, ainda, microfone integrado, tecnologia TWS e LED indicador de bateria entre os recursos. O som, por sua vez, dispõe de um speaker de 13 mm para reproduzir playlists e áudios em geral. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o fone sem fio reúne elogios quanto ao alcance otimizado, de até 10 metros de distância do aparelho, e qualidade sonora.

Prós: bateria para até 5 horas de uso ininterrupto

bateria para até 5 horas de uso ininterrupto Contras: modelo simples

3. Philco PFO03BTA - a partir de R$ 189

O PFO03BTA é outra possibilidade para aqueles que desejam investir menos de R$ 200 em um headphone. Dessa vez, a forma de conexão é feita via Bluetooth 5.0, o que pode destacá-lo entre o público que quer abrir mão dos fios. Tanto o arco, quanto a concha são almofadados, com destaque para o primeiro item, que oferece rotatividade 90º, enquanto o segundo dispõe de ajuste de altura. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 189.

Em termos de autonomia, o fone da Philco disponibiliza até 22 horas longe das tomadas com uma única recarga. Junto com a entrada para carregador, a estrutura reserva espaço para botões de controle das músicas e de eventuais chamadas. Na Amazon, todo esse conjunto recebe 4,5 estrelas ao total. Entre as avaliações, é possível encontrar pontuações positivas quanto à adaptação aos diferentes tamanhos de cabeça e isolamento de ruído.

Prós: tecnologia Bluetooth 5.0 e tamanho ajustável

tecnologia Bluetooth 5.0 e tamanho ajustável Contras: estrutura sensível

4. Philco Air Beats PFI96ESRG - a partir de R$ 239

O Air Beats PFI96ESRG apresenta design compacto. O fone intra-auricular pode ser ideal por consumidores que preferem acessórios diminutos e fáceis de transportar. Um dos diferenciais conferidos pelo modelo é a certificação contra água, o IPX6, que garante proteção em caso de contato com jatos d’água de alta pressão. Ele aparece por cifras a partir de R$ 239.

Outros recursos consideráveis são a função hands free, com atendimento de chamada diretamente no fone, e também o controle de funções da música, que podem ser acessadas pelo mesmo mecanismo da ligação. Já a bateria traz 60 mAh em cada fone, o que pode render longas horas de uso. Enquanto isso, a estrutura se destaca pelo microfone integrado e pelas ponteiras emborrachadas. O acabamento é um dos focos das classificações de clientes que adquiriram o item na Amazon, já que há alguns relatos sobre a falta de encaixe na orelha. Quanto ao som, as avaliações trazem pontuações positivas. O fone agrega 3,9 estrelas ao total.

Prós: bateria de 60 mAh e função hands free

bateria de 60 mAh e função hands free Contras: pode não encaixar perfeitamente na orelha

5. Philco PFO05BTSG - a partir de R$ 510

O Philco PFO05BTSG traz ferramentas como módulo de cancelamento de ruídos e função hands free para atender chamadas e controlar músicas diretamente dos fones. O conforto também é um aspecto notável no PFO05BTSG, que traz alça e conchas almofadadas, além de ajuste de altura e rotação 90º. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 510 para comprar o produto.

Quando o assunto é bateria, ele garante 22 horas de autonomia, o que deve chamar a atenção de consumidores que passam bastante tempo fora de casa, por exemplo. Ainda sobre as características do produto, vale mencionar a conexão Bluetooth na versão 5.0, a função rádio FM e o peso de 350 g. O campo das avaliações reserva 3,8 estrelas ao acessório.

Prós: 22 horas de autonomia, função rádio FM e cancelamento de ruído

22 horas de autonomia, função rádio FM e cancelamento de ruído Contras: cifras elevadas

