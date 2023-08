Fuzuê: veja os personagens e elenco da nova novela da Globo

A novela Fuzuê chegou na grade da TV Globo e do Globoplay nesta segunda-feira (14). Substituindo o sucesso Vai na Fé , a trama escrita por Gustavo Reiz traz um elenco de peso, com Marina Ruy Barbosa (Império), Giovana Cordeiro (Mar do Sertão) e Nicholas Prattes ( Todas as Flores ) como os protagonistas Preciosa, Luna e Miguel. O enredo foca na Fuzuê, uma grande loja no centro do Rio de Janeiro, administrada pela família de Miguel. Aos poucos, o local também chama atenção da herdeira Preciosa, que busca um tesouro escondido na região.

Com direção artística de Fabrício Mamberti e direção geral de Adriano Melo, Fuzuê marca o retorno de Marina Ruy Barbosa às novelas. Seu último trabalho na Globo foi em O Sétimo Guardião (2018). Lilia Cabral, Edson Celulari e Felipe Simas completam o time da nova trama. A seguir, confira o elenco e principais personagens da novela Fuzuê.

A família Braga e Silva é dona da loja Fuzuê, que dá nome à novela — Foto: Reprodução/Globo/Fábio Rocha

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Giovana Cordeiro é Luna

Luna é uma jovem sonhadora, com um grande senso de justiça. Além de trabalhar como voluntária na ONG Rio Alegre, também vende joias de material orgânico no centro da capital fluminense. Trabalhadora e dedicada a mudar o mundo, ela nunca conheceu o seu pai e a sua mãe desapareceu misteriosamente, sendo vista pela última vez na loja Fuzuê.

A personagem de Giovana Cordeiro está atrás de informações sobre o paradeiro da mãe, enquanto lida com os sentimentos do ex-namorado, Jefinho (Micael Borges), e busca entender o amor que está surgindo entre ela e Miguel (Nicholas Prattes).

Giovana Cordeiro é a protagonista Luna na nova novela Fuzuê — Foto: Reprodução/Globo (Manoella Mello)

Marina Ruy Barbosa é Preciosa

A vilã Preciosa é herdeira e responsável pela administração da empresa Conde de Montebello Joias. Para ela, a coisa mais importante do mundo é manter a sua riqueza. A antagonista apresenta um programa de TV, onde ensina ao público como conseguir dinheiro. Apesar disso, o patrimônio de sua família está ameaçado e ela decide ir atrás de um tesouro, conhecido pelo seu falecido pai, mas que nunca foi encontrado.

O problema se agrava quando ela descobre que tem uma irmã, fruto de uma traição do empresário, com quem terá que dividir toda a fortuna. A irmã é Luna, que também não faz ideia da sua relação com a família de Preciosa.

Marina Ruy Barbosa retorna às novelas como a vilã Preciosa — Foto: Reprodução/Globo (Fábio Rocha)

Nicolas Prattes é Miguel

Miguel está de volta ao Brasil, após passar anos em Portugal. O advogado é filho de Nero Braga e Silva (Edson Celulari), dono da loja Fuzuê. O rapaz é próximo da família, apesar de já ter sofrido com a proteção excessiva do pai. Miguel gosta de ter controle sobre tudo em sua vida, mas, ao conhecer Luna, aprende a lidar com diversos imprevistos. Ele será ajudante da protagonista em busca de sua mãe e os dois viverão uma grande história de amor.

Em Fuzuê, Nicolas Prattes é Miguel, par romântico de Luna (Giovana Cordeiro) — Foto: Reprodução/Globo (Manoella Mello)

Edson Celulari é Nero Braga e Silva

Nero Braga e Silva é um ex-feirante simpático e com muito orgulho de tudo o que conquistou. Além de administrar a loja Fuzuê, ele tem três filhos: Miguel, Alícia (Fernanda Rodrigues) e Francisco (Michel Joelsas). É alegre e adora se vestir com estampas coloridas, chamando atenção por onde passa. Por não cogitar abrir mão do seu patrimônio na Fuzuê, Nero será um empecilho para os vilões, que desejam dominar a loja.

Edson Celulari será Nero, dono da loja Fuzuê — Foto: Reprodução/Globo (Fábio Rocha)

Lilia Cabral é Bebel

Bebel é mãe de Preciosa. Ela auxilia a filha a controlar a rede de joalherias e, para isso, largou seus estudos no mundo da música. Apesar de ter uma relação complicada com a primogênita, Bebel se dedica integralmente à família, com um amor ainda maior pelo seu neto, Bernardo (Theo Mattos). A descoberta da traição do marido falecido irá mexer com a viúva, que, pelo interesse da filha na loja Fuzuê, reviverá um amor do passado com Nero.

Fuzuê: Lilia Cabral faz Bebel, mãe de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) — Foto: Reprodução/Globo (Manoella Mello)

Felipe Simas é Heitor

Casado com Preciosa, Heitor é um deputado famoso por seus planos polêmicos e criativos, constantemente dominando as manchetes da TV. Vive em função da esposa e não mede esforços para alcançar o que deseja, se tornando uma pessoa muitas vezes sem escrúpulos. Felipe Simas (Salve-se Quem Puder) revive o par romântico com Marina Ruy Barbosa, já que os dois viveram o casal Elisa e Jonas em Totalmente Demais, novela de 2015.

Felipe Simas será Heitor em Fuzuê, um deputado polêmico — Foto: Reprodução/Globo (Fábio Rocha)

Theo Mattos é Bernardo

Filho de Preciosa e Heitor, Bernardo é uma criança quieta e introspectiva, que sente falta de sua mãe na rotina. Por sorte, ele pode contar com a sua avó Bebel e a companhia dos funcionários que trabalham na casa dos herdeiros. Um pouco antissocial, prefere passar seu tempo livre na frente da televisão ou celular.

Bernardo (Theo Mattos) é filho de Preciosa e Heitor em Fuzuê — Foto: Reprodução/Globo (Fábio Rocha)

Juliano Cazarré é Pascoal

Educado e comprometido, Pascoal é responsável por assessorar Heitor. O personagem de Juliano Cazarré (Pantanal) também não vê problemas em ultrapassar os limites para alcançar seus objetivos. Por isso, é um grande aliado da família de Preciosa, ajudando na busca pelo tesouro e em pequenas infrações no trabalho do deputado. A sua fidelidade aos vilões será colocada em teste, já que o rapaz constantemente prioriza o próprio bem-estar.

Fuzuê: Juliano Cazarré interpreta Pascoal, assessor de Heitor — Foto: Reprodução/Globo (Miguel Junior)

Fernanda Rodrigues é Alícia

Alícia é excêntrica e criativa, assim como o seu pai Nero. Ela tem grande amor pelos irmãos e pelo negócio da família, auxiliando na administração da Fuzuê. Porém, a personagem não tem grandes conhecimentos na área e acaba se tornando a Rainha-Fuzuê, garota propaganda da loja, que é viciada nas redes sociais, registrando cada momento especial da rotina. Alícia é interpretada por Fernanda Rodrigues (O Outro Lado do Paraíso) e se torna uma figura materna para os dois irmãos.

Douglas Silva é Claudio

Casado com Alícia, Claudio é um rapaz inteligente, que embarca nas loucuras da esposa. Com espírito livre e um lado nerd, ele trabalha com desenvolvimento de jogos de celulares. Adora investigar histórias de mistério e ajudará o cunhado, Miguel, em suas aventuras após a sua volta ao Brasil. O personagem é do ator Douglas Silva (Cidade de Deus).

Maria Flor Samarão é Valentina

Maria Flor faz sua estreia na atuação ao lado do pai, Douglas Silva. Em Fuzuê, ela é Valentina, filha de Claudio e Alícia. Apesar de ser nova, é a mais madura de sua casa, sendo a única que impõe limites nas ideias mirabolantes da mãe. É conhecida por falar sobre direitos dos animais e é referência de espiritualidade para a família.

Fuzuê: Claudio (Douglas Silva) e Alícia (Fernanda Rodrigues) são pais de Valentina (Maria Flor Samarão) — Foto: Reprodução/Globo

Michel Joelsas é Francisco

Irmão mais novo de Miguel e Alícia, Francisco é um jovem divertido, que gosta de aproveitar a vida. Por outro lado, ele se sente pronto para assumir os negócios da família e fará de tudo para provar o seu potencial para o pai, Nero. O caçula da família tem uma relação complicada com Miguel, que piora com o retorno do irmão ao Brasil. O personagem é de Michel Joelsas (Um Ano Inesquecível - Inverno).

Michel Joelsas interpreta Francisco, filho mais novo de Nero — Foto: Reprodução/Globo

Micael Borges é Jefinho-Sem Vergonha

De Micael Borges (Um Ano Inesquecível - Verão), Jefinho-Sem Vergonha tem o sonho de ser um astro da música sertaneja. Enquanto não se torna uma estrela, trabalha como motorista de aplicativo. O artista ainda nutre sentimentos por sua ex-namorada, Luna, com quem viveu um relacionamento de idas e vindas. Com a chegada de um novo amor na vida da jovem, ele se sentirá ameaçado por Miguel.

Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges) formará triângulo amoroso com os protagonistas de Fuzuê — Foto: Reprodução/Globo (Fábio Rocha)

Jessica Córes é Olivia

Olivia, de Jessica Córes (Cidade Invisível), é uma modelo brasileira, que conseguiu grandes trabalhos internacionais. Ex-namorada de Miguel, ela não está pronta para desistir do rapaz, se tornando um grande problema na relação do advogado com Luna. Olivia é ciumenta e passional, extremamente apegada ao seu passado com o protagonista.

Fuzuê: Olivia (Jessica Córes) é ex-namorada de Miguel — Foto: Reprodução/Globo

Olívia Araújo é Maria Navalha

Interpretada por Olívia Araújo (Além da Ilusão), Maria Navalha é mãe de Luna. É uma artista excêntrica, que não tem medo de falar o que pensa. Foi cantora conhecida da Lapa e é uma das pessoas que sabe sobre o tesouro escondido no centro da cidade. Ela desapareceu misteriosamente, sendo vista pela última vez na Fuzuê. Escondeu o seu caso de amor com o pai de Preciosa, um dos únicos homens que amou de verdade.

Em Fuzuê (TV Globo), Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece — Foto: Reprodução/Globo

Ruan Aguiar é Merreca

Morador do Bairro de Fátima, assim como Luna, Merreca é uma figura polêmica da região. Além de cobrar aluguéis dos moradores, exerce um grande controle na área. O rapaz ficará atento aos planos da protagonista em relação à mãe e à busca pelo tesouro, tentando impedir Luna de alcançar os seus objetivos. Merreca é interpretado por Ruan Aguiar (Além da Ilusão).

Fuzuê (TV Globo): Ruan Aguiar interpreta o personagem Merreca — Foto: Reprodução/Globo

Pedro Carvalho é Rui

Primo de Olivia, Rui é um empresário português que agencia a carreira de modelos por todo o mundo. É experiente em aplicar golpes nas pessoas, incluindo na própria família. Sempre que precisa de ajuda, ameaça a prima com segredos do seu passado, para conseguir o que quer. Pedro Carvalho (A Dona do Pedaço) dá vida a Rui.

Em Fuzuê, Rui (Pedro Carvalho) é primo de Olívia — Foto: Reprodução/Globo

Bia Montez é Conceição

Conceição, de Bia Montez (Malhação), trabalha como governanta na casa da família Braga e Silva. Ela conhece Nero desde a época em que os dois trabalhavam na feira e criou os três filhos do empresário como se fossem seus. É a conselheira da família, sempre disposta a ajudar e consolar todos que precisam.

Fuzuê: Conceição (Bia Montez) é governanta da família Braga e Silva — Foto: Reprodução/Globo (Fábio Rocha)

Hilton Cobra é Cata Ouro

Um catador da cidade, que anda por todo o Rio de Janeiro ao lado de sua cachorra. É uma figura temida por algumas pessoas, já que diz frases sem sentido, dando a impressão de ser um homem delirante. Porém, Cata Ouro, do ator Hilton Cobra (Medida Provisória), tem informações valiosas sobre o tesouro escondido no centro da capital e será aliado dos protagonistas nesta busca.

Fuzuê: Cata Ouro (Hilton Cobra) ajudará os protagonistas na busca do tesouro — Foto: Reprodução/Globo (Fábio Rocha)

Ary Fontoura é Seu Lampião

Lampião, também conhecido como Lumière, é dono de uma casa de show na Lapa, onde Luna trabalha. É conhecido da mãe da jovem e garante ter um passado europeu, nascido na França. Porém, seu sotaque e suas histórias contraditórias deixam dúvidas. É divertido, sensível e é amigo de muitos artistas da região.

Fuzuê: Ary Fontoura interpreta um dono de casa de shows, chamado Lampião — Foto: Reprodução/Globo (Fábio Rocha)

Com informações de Gshow (1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Assista: conheça tudo sobre o Amazon Prime Video