Gabinete gamer branco é ideal para quem quer montar um computador para jogos e deixar o setup estiloso. Empresas como Redragon , Fortrek, T-Dagger e NZXT oferecem modelos por valores a partir de R$ 160 , como é o caso do T-Dagger T-TGC305W, que possui compatibilidade com placas-mães ATX e vem com vidro temperado na lateral. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Lian Li Redragon O11 Dynamic Mini vem com uma porta USB 3.1 no painel frontal e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 810. Outro destaque é o NZXT H7 Elite, que oferece um formato Mid Tower, conta com três ventoinhas RGB já instaladas e é comercializado por cerca de R$ 1.499. Acompanhe a lista com seis gabinetes gamer brancos disponíveis no Brasil.

Gabinete gamer branco: 6 modelos estilosos para montar seu PC — Foto: Dviulgação/Corsair

O T-Dagger T-TGC305W é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações do fabricante, este gabinete pode ser indicado para configurações mais simples, pois conta com um design minimalista, formato Mid Tower e dispõe de um painel frontal com uma porta USB 3.0, duas USB 2.0, uma entrada de áudio e outra para microfone. O produto é visto por preços que se iniciam em R$ 160.

A lateral do gabinete conta com uma janela de vidro temperado e o interior comporta placas-mães mini ITX, micro ATX e ATX, placas de vídeo de 280 mm com SSD na parte interna ou 345 mm sem SSD, fonte de 240 mm e air cooler de 160 mm. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores classificam o item como bom custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode ser muito simples para configurações mais robustas

2. Fortrek Cruiser Mid Tower – a partir de R$ 329

O Fortrek Cruiser Mid Tower é mais uma opção para quem quer montar um PC. Segundo a fabricante, este modelo acompanha três ventoinhas RGB de 120 mm, conta com um painel frontal em malha, que visa facilitar a circulação de ar, possui uma lateral em acrílico e é compatível com placas-mães micro ATX e ATX. O gabinete está disponível a partir de R$ 329.

A parte frontal também oferece uma conexão USB 3.0, duas USB 2.0, entrada para fone de ouvido e microfone, além do botão power e reset. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores destacam positivamente as ventoinhas RGB, o design e a quantidade de saídas de ar. Porém, alguns afirmam que ele pode não comportar certos modelos de water coolers.

Prós: possui diversas portas USB

possui diversas portas USB Contras: os compradores reclamam que ele pode ser incompatível com alguns modelos de water coolers

3. Redragon Reflect CA-601W – a partir de R$ 481

O Redragon Reflect CA-601W é outra alternativa para quem busca algo simples. De acordo com a marca, este modelo conta com o painel frontal e lateral confeccionados em vidro temperado, ideais para os que querem deixar à mostra os componentes internos do PC. O gabinete também oferece conexões de áudio, uma porta USB 3.0 e duas USB 2.0. O item pode ser adquirido pela economia de R$ 481.

A fabricante reforça que na parte interna, o produto é capaz de comportar até três ventoinhas de 120 mm ou duas de 140 mm no topo, três de 120 mm no meio, e uma de 120 mm ou 140 mm na traseira. Além disso, a peça também possui diversas saídas de ar. Avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores se mostram satisfeitos com o gabinete.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: pode não ser indicado para configurações elevadas

4. Lian Li Redragon O11 Dynamic Mini – a partir de R$ 810

O Lian Li Redragon O11 Dynamic Mini é mais uma escolha abaixo dos R$ 1.000. Segundo as especificações da fabricante, este modelo conta com painel frontal e lateral feito em vidro temperado de 4 mm e chapa de alumínio de 2 mm. O gabinete também é compatível com os modelos de placa-mães mini ITX, E ATX, micro ATX e ATX. O produto é comercializado por aproximadamente R$ 810.

Outras características apontam que o gabinete comporta dois SSDs de 2,5 polegadas no lado direito e dois HDs ou SSDS de 3,5 polegadas na parte traseira. Na parte de conexões, o item oferece duas portas USB 3.0, uma USB 3.1 tipo C e uma entrada de áudio HD. Na Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente o design. No entanto, alguns reclamam que ele não comporta três ventoinhas no canto inferior.

Prós: permite instalar uma grande variedade de HDs

permite instalar uma grande variedade de HDs Contras: alguns consumidores relatam que ele não comporta três ventoinhas na parte de baixo

5. NZXT H9 Flow – a partir 1.244

O NZXT H9 Flow é outra opção que pode auxiliar na montagem do PC. De acordo com a fabricante, este modelo oferece uma estrutura superior perfurada, que busca favorecer a refrigeração dos componentes internos e é compatível com placas-mães mini ITX, micro ATX e ATX. O acessório é ofertado por cerca de R$ 1.244.

O modelo também dispõe de um painel lateral e frontal confeccionado em vidro, além de conseguir comportar até três ventoinhas de 120 mm nos lados e na parte inferior; e três de 120 mm ou duas de 140 mm, tanto na parte superior quanto na inferior. O gabinete é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores indicam que ele atende as expectativas que se propõe.

Prós: modelo oferece espaço para várias ventoinhas

modelo oferece espaço para várias ventoinhas Contras: preço elevado

6. NZXT H7 Elite – a partir de R$ 1.499

O NZXT H7 Elite é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações do fabricante, este modelo oferece um formato Mid Tower, é voltado para quem está montando um PC gamer e conta com painéis frontais e laterais confeccionados em vidro temperado. O item também vem equipado com duas portas USB 3.2 tipo A e uma USB 3.2 tipo C. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.499.

A parte frontal também comporta três ventoinhas RGB de 140 mm. Assim como o item anterior, este também funciona com placas-mães mini ITX, micro ATX e ATX. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores se mostram satisfeitos com o produto. Por outro lado, alguns reclamam que o controlador das ventoinhas pode não funcionar com acessórios de outras marcas.

Prós: voltado para o público gamer

voltado para o público gamer Contras: preço elevado

