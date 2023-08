Gal Gadot: veja 10 filmes da estrela de Mulher-Maravilha e Agente Stone

A atriz Gal Gadot é velha conhecida do público cinéfilo e está em alta com o filme Agente Stone, da Netflix . A ex-modelo e militar israelense começou sua filmografia no quarto título da franquia Velozes e Furiosos , de 2009, interpretando a agente Gisele Yashar. Porém, foi no papel da heroína Mulher-Maravilha que Gadot marcou a cultura popular, estrelando dois filmes da personagem da DC Comics .

Para além das franquias de super-heróis e de corridas de carro, há outros títulos protagonizados por Gadot que valem a pena maratonar no streaming. Nesta lista, o TechTudo organizou os principais longas da atriz, disponíveis nas plataformas Disney+, Netflix, HBO Max e Star+. Em cada dica você confere informações sobre elenco, enredo e repercussão. Confira!

Agente Stone: Gal Gadot protagoniza o mais novo filme de ação da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Morte no Nilo (2022)

Para quem é fã de Agatha Christie, a rainha do crime na literatura, o filme Morte no Nilo é uma boa pedida e pode ser visto no Star+. Gadot está no elenco principal, ao lado do diretor e ator Kenneth Branagh (Tenet), Armie Hammer (Me Chame Pelo Seu Nome), Emma Mackey (Barbie), Letitia Wright (Pantera Negra), entre outros.

Durante a década de 1930, o detetive belga Hercule Poirot (Branagh) é um dos convidados do casamento entre Simon Doyle (Hammer) e a herdeira Linnet "Linny" Ridgeway-Doyle (Gadot). A festa de noivado acontece no Egito. No entanto, um misterioso assassinato ocorre e resta a Poirot descobrir quem foi o culpado. Com nota 6,3 no IMDb, o longa recebeu aprovação de 63% da crítica no Rotten Tomatoes.

Gadot é a peça central da investigação do detetive Poirot em Morte no Nilo — Foto: Divulgação/Prime Video

Alerta Vermelho (2021)

Em seu primeiro papel exclusivo para a Netflix, Gal Gadot é a estrela de Alerta Vermelho, comédia de ação e roubo também protagonizada por Ryan Reynolds (Deadpool) e Dwayne “The Rock” Johnson (Jungle Cruise). A obra dirigida e roterizada por Rawson Marshall Thurber (Arranha-Céu: Coragem Sem Limite) se tornou um dos lançamentos mais populares da plataforma em 2021.

O agente do FBI John Hartley (Johnson) está na cola de uma ladra de obras de arte conhecida no mundo do crime como “O Bispo”, mas cujo nome verdadeiro é Sarah Black (Gadot). Para descobrir o paradeiro da criminosa, Hartley pede ajuda a outro ladrão de artes, Nolan Booth (Reynolds). Entre a crítica, o longa obteve aprovação de apenas 37% dos críticos (selo “Podre”) no Rotten Tomatoes. Já entre os usuários do IMDb, a nota é de 6,3.

Trama de ação e comédia da Netflix tem Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds no elenco principal — Foto: Divulgação/Netflix

Mulher-Maravilha (2017)

Já conhecida internacionalmente graças à sua participação na franquia Velozes e Furiosos, Gadot foi escalada para interpretar a amazona Mulher-Maravilha no recém-lançado Universo DC (cujos filmes podem ser encontrados no HBO Max). O primeiro filme solo da heroína foi dirigido por Patty Jenkins (Monster - Desejo Assassino) e tem Chris Pine (Não Se Preocupe, Querida), Robin Wright (House of Cards), Danny Huston (Yellowstone) e David Thewlis (franquia Harry Potter) no elenco.

Diana (Gadot) é uma princesa amazona que vive em um reino habitado apenas por mulheres. Inesperadamente, um piloto americano chamado Steve Trevor (Pine) cai na ilha onde a protagonista vive. Quando o invasor narra os horrores da Primeira Guerra Mundial, a amazona parte para os Estados Unidos junto com Steve, pois desconfia que o deus da guerra Ares está envolvido no conflito mundial. O primeiro filme da heroína conquistou aprovação de 93% da imprensa especializada (certificado "Fresco") no Rotten Tomatoes e nota 7,4 no IMDb.

Gadot estrelou a primeira adaptação da Mulher-Maravilha nos cinemas — Foto: Reprodução/IMDb

Mulher-Maravilha 1984 (2020)

Após o sucesso do primeiro filme, as novas aventuras da heroína ganharam um novo capítulo em Mulher-Maravilha 1984. Como o nome já diz, o enredo desta vez se passa nos anos 1980. Além do retorno de Gadot, Chris Pine e Robin Wright, o elenco ainda conta com Pedro Pascal (The Last of Us) e Kriste Wiig (Missão Madrinha de Casamento) como antagonistas. Novamente, a produção da DC Comics tem direção de Paty Jenkins.

Décadas se passam e Diana trabalha em um instituto voltado à preservação de museus pelo mundo. Ela ainda sente saudades de Steve Trevor, que posteriormente se tornou um grande amor. Sua integridade está ameaçada quando os vilões Max Lord (Pascal) e Barbara Minerva (Wiig), a Cheetah, querem derrotá-la. Diferente do primeiro filme, Mulher-Maravilha 1984 teve repercussão menor, com aprovação de 58% da crítica (“Podre”) no Rotten Tomatoes e nota 5,4 no IMDb.

Continuação da heroína, Mulher-Maravilha 1984 teve repercussão maior entre o público do que com a crítica — Foto: Reprodução/IMDb

Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016)

No ano de 2016, a Warner Bros. finalmente colocou os dois maiores heróis da DC Comics para duelarem até a morte. Batman vs Superman: A Origem da Justiça marcou o retorno de Henry Cavill (The Witcher) no papel do Homem de Aço junto com Ben Affleck (Garota Exemplar) dando vida ao vigilante Bruce Wayne/Batman. É aqui onde Gal Gadot faz sua primeira aparição como Mulher-Maravilha.

Depois da luta entre Superman e General Zod (Michael Shannon), a cidade de Metropolis ficou devastada e os poderes do herói do planeta Krypton são questionados pela sociedade. Horrorizado com a destruição, o magnata Bruce arquiteta um plano capaz de derrotar Superman para sempre. A reunião dos dois super-heróis rendeu nota 7,2 no IMDb e apenas 29% de aprovação da mídia especializada (“Podre”) no Rotten Tomatoes.

A primeira aparição da heroína no Universo DC foi no duelo entre os heróis Batman e Superman — Foto: Reprodução/IMDb

Liga da Justiça (2017)

Um ano após a lavação de roupa suja entre Batman e Superman, chegou aos cinemas Liga da Justiça. Com direção de Zack Snyder (Watchmen) e roteiro de Joss Whedon (Os Vingadores), a reunião contou com os atores Ezra Miller (The Flash), Jason Momoa (Velozes e Furiosos 10), Ray Fisher (Rebel Moon), além de Cavill, Affleck e Gadot.

Uma nova ameaça alienígena surge sorrateiramente na Terra. Trata-se do exército do Lobo da Estepe (Ciarán Hinds), um militar alienígena que está sob as ordens do tirano Darkseid. Bruce Wayne decide então formar um grupo de super-heróis para combater a ameaça, formado por Mulher-Maravilha, Flash (Miller), Ciborgue (Fisher), Aquaman (Momoa) e até mesmo o Superman. Na visão da imprensa, o longa conquistou aprovação de 39% (“Podre”) no Rotten, ao lado da nota 6,1 no IMDb.

Reunião dos principais heróis da DC Comics foi tentativa da Warner Bros. de rivalizar com a Marvel Studios — Foto: Reprodução/IMDb

Velozes e Furiosos 7 (2015)

O primeiro papel de Gal Gadot nos cinemas foi no quarto capítulo da franquia Velozes e Furiosos, lançado em 2009, no papel da agente Gisele Yashar. Mas o sétimo filme, lançado em 2015, teve maior destaque na bilheteria e na imprensa. Disponível no Telecine (via Globoplay), o longa é estrelado por Paul Walker (último filme do ator nos cinemas), Vin Diesel (Triplo X), Michelle Rodriguez (Avatar) e Jason Statham (Megatubarão).

A “família” de Dominic “Dom” Toretto (Diesel) tenta relaxar nos Estados Unidos após uma missão arriscada em Londres. Porém, a tranquilidade do grupo é encerrada quando um assassino chamado Shaw (Statham) quer vingança contra Dom pela morte do irmão. O filme é mais bem avaliado da saga e tem aprovação de 81% da crítica ("Certificado Fresco") no Rotten Tomatoes, além de nota 7,1 no IMDb.

Gadot teve sua estreia nos cinemas no quarto filme da franquia Velozes e Furiosos — Foto: Reprodução/IMDb

WiFi Ralph: Quebrando a Internet (2018)

A carreira de Gal Gadot também passa pela dublagem. A atriz emprestou sua voz para a personagem Shank, presente no filme WiFi Ralph: Quebrando a Internet, de 2018. O filme é uma continuação do longa Detona Ralph, lançado em 2012. As produções podem ser vistas no Disney+. Também integram o cast John C. Reilly (Guardiões da Galáxia), Alan Tudyk (Eu, Robô), Sarah Silverman (Escola do Rock) e Alfred Molina (Homem-Aranha 2).

O vilão de videogame Ralph (Reilly) e sua amiga Vanellope (Silverman) saem dos fliperamas e embarcam numa aventura rumo à Internet. No caminho, eles ficam maravilhados com os games que podem ser jogados online. O intuito da aventura é encontrar um artefato que possa salvar o jogo Corrida Doce, da Vanellope, da extinção. Assim como seu antecessor, WiFi Ralph teve ótimas avaliações, com 88% de aprovação da imprensa especializada no Rotten Tomatoes e nota 7,0 no IMDb.

Gal Gadot dublou a corredora Shank (no centro, com o celular na mão), personagem da animação WiFi Ralph: Quebrando a Internet — Foto: Reprodução/IMDb

Polícia em Poder da Máfia (2016)

Entre tramas de heróis e carros possantes, Gal Gadot também esteve em filmes de ação criminal. É o caso de Polícia em Poder da Máfia, longa de 2016 disponível na Netflix. Além de Gadot, o título tem no elenco Casey Affleck (A Ghost Story), Anthony Mackie (O Banqueiro), Woody Harrelson (franquia Jogos Vorazes), Aaron Paul (Better Call Saul) e Chiwetel Ejiofor (O Menino Que Descobriu o Vento).

A máfia russa chantageia um grupo de policiais para que estes cometam um assalto quase impossível de ser realizado. Entre a equipe estão Marcus Belmont (Mackie), um policial corrupto, e seu novo parceiro Chris Allen (Affleck), totalmente comprometido com a lei. O filme conquistou aprovação de 54% da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,3 no IMDb.

Polícia em Poder da Máfia (Netflix): filme de ação policial tem Gal Gadot como uma russa irmã de uma magnata do crime organizado — Foto: Reprodução/IMDb

Mente Criminosa (2016)

Outro filme de ação policial de Gadot é Mente Criminosa, título de 2016 disponível no Paramount+. Com direção de Ariel Vromen (O Homem de Gelo), o longa é estrelado por Kevin Costner (Yellowstone), Ryan Reynolds, Gary Oldman (Oppenheimer), Tommy Lee Jones (MIB: Homens de Preto) e Alice Eve (Entourage).

O agente da CIA Bill Pope (Ryan Reynolds) morre durante uma missão secreta. Em clima de urgência, a agência decide transferir as memórias de Pope para o cérebro de uma outra pessoa e, assim, poder finalizar a missão. O escolhido é Jerico Stewart (Kevin Costner), um preso violento que estava no corredor da morte. Pouco apreciado pela crítica, o longa tem apenas 29% de aprovação no Rotten Tomatoes. Já no IMDb, a nota é de 6,3.

Mente Criminosa é uma ação policial com Gal Gadot entre o elenco — Foto: Reprodução/IMDb

