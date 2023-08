Harry Potter: conheça personagens e elenco da franquia de filmes

Harry Potter é uma franquia de filmes de fantasia inspirada na série homônima de livros da autora J. K. Rowling. Marco da cultura pop, sua história narra as aventuras de Harry Potter, um garoto órfão, criado pelos tios, que descobre ser um bruxo famoso e ter uma vaga garantida na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Composta por oito longa-metragens, lançados entre 2001 e 2011, a saga foi produzida pela Warner Bros. Pictures e faturou US$ 7,7 bilhões, tornado-se uma das franquias mais populares e rentáveis da história do cinema.

Protagonizada pelos atores Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, a saga está disponível no catálogo do HBO Max. No streaming, também é possível assistir ao especial de 20 anos, lançado em 2022, além da franquia Animais Fantásticos, derivada da série original. Pensando nisso, o TechTudo montou uma lista com os principais personagens e elenco da trama. Confira, a seguir, mais informações sobre cada um deles.

Assim como seus colegas de Hogwarts, Harry também tem um animal de estimação: a coruja Edwiges — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

📝 Eu Nunca, da Netflix, vai ter 5ª temporada? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Daniel Radcliffe é Harry Potter

Jovem órfão, Harry Potter é um garoto criado por tios cruéis que escondem dele sua própria origem. Ao completar onze anos, ele descobre que é um bruxo e, assim como seus pais, foi admitido para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Enquanto se ambienta no mundo mágico, o garoto se torna melhor amigo de Rony e Hermione -- outros dois estudantes de sua casa, a Grifinória -- e descobre que seus pais foram mortos por Voldemort, o mais poderoso bruxo das trevas. Na época, embora ainda fosse um bebê, Harry o destruiu temporariamente, ficando famoso como “o garoto que sobreviveu”.

Além de bruxo, Harry Potter descobre que é famoso entre a comunidade mágica, sendo conhecido como "o menino que sobreviveu" — Foto: Reprodução/IMDb

Emma Watson é Hermione Granger

Melhor amiga de Harry e Rony, Hermione é uma bruxa nascida de pais trouxas -- pessoas que não nasceram para a bruxaria. Além de inteligente, responsável e dotada de um raciocínio lógico incomum, a jovem é extremamente leal aos amigos, sempre cuidando e defendendo aqueles que ama. Protetora de criaturas mágicas injustiçadas, Hermione é dona de um gato chamado Bichento e vive sendo atacada por Draco Malfoy, que a persegue por suas origens.

Hermione Granger é uma das alunas mais brilhantes de Hogwarts na franquia Harry Potter — Foto: Divulgação/IMDb

Rupert Grint é Rony Weasley

Sexto filho da família Weasley, Rony é um jovem bruxo avoado, que morre de medo de aranhas. Vindo de uma família pobre, ele está acostumado a herdar as roupas e materiais escolares de seus irmãos mais velhos, o que inclui até mesmo seu rato de estimação, Perebas. Dono de um coração puro, Rony é um amigo leal e companheiro, mas que vive sendo alvo de piadas de Draco Malfoy devido a sua falta de dinheiro.

Rony Weasley é o sexto filho de uma grande família, que mora em uma casa chamada A Toca — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Robbie Coltrane é Rúbeo Hagrid

Guardião das Chaves e das Terras de Hogwarts, Hagrid é um bruxo meio-gigante, que mora em uma cabana nas terras do castelo. Embora na juventude tenha sido um aluno expulso de Hogwarts -- o que o levou a perder a permissão para fazer mágica --, Rúbeo foi acolhido e empregado por Dumbledore. De aparência bruta, mas coração amável, Hagrid é apaixonado por animais, sendo dono de um enorme cão chamado Canino.

Rúbeo Hagrid trabalha como guarda-caças na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Richard Harris/Michael Gambon é Alvo Dumbledore

Diretor de Hogwarts, Alvo Dumbledore é um bruxo bastante poderoso. Famoso na comunidade bruxa pela descoberta dos doze usos para o sangue de dragão, além de outros feitos, ele foi cogitado muitas vezes para Ministro da Magia, embora nunca tenha aceitado o cargo. Fundador da Ordem da Fênix, Alvo é uma figura sábia, que inspira respeito e admiração. No início, o personagem era interpretado por Richard Harris, que morreu após o segundo filme. Michael Gambon, então, assumiu o papel.

Alvo Dumbledore é um dos bruxos mais poderosos de seu tempo e diretor de Hogwarts — Foto: Reprodução/IMDb

Maggie Smith é Minerva McGonagall

Professora de Transfiguração, Minerva McGonagall é uma bruxa, chefe da casa da Grifinória e vice-diretora de Hogwarts. Justa e astuta, ela tem aparência e jeito severos, mas é bastante benevolente com seus alunos. Capaz de se transformar em um gato, ela foi a professora que reconheceu o talento de Harry para o quadribol, o presenteando com uma Nimbus 2000 quando ele se tornou membro do time da Grifinória.

Minerva McGonagall consegue assumir a forma de uma gata cinzenta malhada — Foto: Reprodução/IMDb

Alan Rickman é Severo Snape

Professor de poções, Severo Snape é um bruxo mestiço, que estudou em Hogwarts na mesma época que os pais de Harry. Chefe da casa da Sonserina, ele tem um passado sombrio, mas foi acolhido por Dumbledore, que o tem em alta consideração e confiança. Na escola, Snape não faz questão de ser agradável, humilhando e punindo seus alunos sempre que pode. Seu alvo preferido é Harry Potter, a quem parece odiar.

Severo Snape é um professor sarcástico, que costuma ser bastante hostil com seus alunos — Foto: Reprodução/IMDb

David Thewlis é Remo Lupin

Professor de Defesa Contra as Artes das Trevas no terceiro ano de Harry, Remo Lupin é um bruxo integrante da Ordem da Fênix e dos Marotos - grupo formado por Tiago Potter e seus amigos na época em que estudavam em Hogwarts. Gentil e protetor, ele é um licantropo que se transforma em lobisomem; distúrbio que o tornou alvo de preconceito inúmeras vezes. Solitário, o bruxo tem enorme carinho por Harry.

Remo Lupin foi monitor da Grifinória na época em que estudava no castelo — Foto: Reprodução/IMDb

Gary Oldman é Sirius Black

Padrinho de Harry, Sirius Black é um bruxo corajoso, que despreza o elitismo de sua família. Integrante da Ordem da Fênix e um dos amigos mais íntimos de Tiago e Lilian, ele foi acusado de se aliar a Voldemort e trair os Potter, revelando seu esconderijo. Apontado como o responsável pela morte de doze trouxas e de Pedro Pettigrew, Sirius foi encarcerado por doze anos em Azkaban, até fugir em 1993.

Sirius Black ficou preso por doze anos em Azkaban, a prisão do mundo bruxo — Foto: Divulgação/Warners Bros. Pictures

Ralph Fiennes é Lord Voldemort

O bruxo das Trevas mais perigoso de todos os tempos, Lord Voldemort é responsável pelo período mais sombrio da comunidade mágica. Nascido como um 'meio-sangue' chamado Tom Riddle, o feiticeiro se aprofundou no Estudo das Artes das Trevas, recrutando seguidores supremacistas, chamados Comensais da Morte. Quase derrotado pelo bebê dos Potter, ele passa a viver escondido, buscando recuperar seus poderes para se vingar de Harry.

Voldemort é o bruxo das trevas mais poderoso de todos os tempos, responsável por espalhar a escuridão sobre a comunidade mágica — Foto: Reprodução/IMDb

Matthew Lewis é Neville Longbottom

Jovem bruxo da Grifinória, Neville Longbottom é filho de pais aurores, torturados por Comensais da Morte até a insanidade. Criado pela avó, ele é um garoto bastante atrapalhado, mas tem um coração muito bondoso e leal. Embora não vá muito bem no colégio, Neville gosta de Herbologia e tem um sapo de estimação chamado Trevor, que vive perdido pelos cômodos do castelo.

Neville Longbottom é um garoto desajeitado, que vive se metendo em enrascadas — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Tom Felton é Draco Malfoy

Filho de Lucio e Narcisa Malfoy, Draco é um jovem bruxo mimado e rico, ensinado pelos pais a enaltecer bruxos de raça pura. Integrante da Sonserina, ele vive rodeado de seus amigos Crabbe e Goyle, que atuam muitas vezes como “capangas” do garoto. Inimigo declarado de Harry, Rony e Hermione, Draco vive implicando e armando contra o trio.

Draco Malfoy joga como apanhador do time de quadribol da Sonserina — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Bonnie Wright é Gina Weasley

A caçula da família Weasley é uma garota tímida e quieta, que assim como seus irmãos foi selecionada para a casa da Grifinória. Um ano mais nova do que Harry, ela guarda em segredo sua paixão pelo melhor amigo do irmão, ficando bastante envergonhada sempre que ele está por perto. Em Hogwarts, Gina desenvolve seu talento natural para ser jogadora de quadribol.

Gina Weasley é a caçula e única filha da família Weasley — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

James e Oliver Phelps são Fred e Jorge Weasley

Irmãos gêmeos, Fred e Jorge Weasley são dois jovens bruxos que sempre pregam peças e armam brincadeiras por Hogwarts. Melhores amigos que nunca se desgrudam, os jovens são bastante populares na escola, especialmente na Grifinória, casa da qual fazem parte. Sempre metidos em encrenca, são eles que reencontram o Mapa do Maroto e fazem o objeto voltar à ativa.

Fred e Jorge Weasley são conhecidos por seu bom humor e jeito travesso — Foto: Divulgação/Warner Bros

Julie Walters e Mark Williams são Molly e Arthur Wasley

Patriarcas da família Weasley, Molly e Arthur são um casal de bruxos apaixonados, que lutam contra os problemas financeiros e as travessuras causadas pelos filhos. Enquanto ela trabalha como dona de casa, ele é funcionário do Ministério da Magia na Seção de Controle do Mau Uso dos Artefatos dos Trouxas. Muito carinhosos, eles tratam Harry como seu próprio filho e abominam os ideais defendidos por Voldemort.

Molly e Arthur Weasley são casados e possuem sete filhos — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Ian Hart é Quirino Quirrell

Professor de Defesa Contra as Artes das Trevas no primeiro ano de Harry, Quirino Quirrell é um jovem bruxo, pálido e tímido, que sofre de gagueira. Sempre assustado e com tiques nervosos, ele nunca tira seu turbante roxo da cabeça. Embora não pareça ser um mau professor, ele não é muito próximo de Harry Potter.

Quirino Quirrell lecionou Defesa Contra as Artes das Trevas no primeiro ano de Harry em Hogwarts — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Kenneth Branagh é Gilderoy Lockhart

Professor de Defesa Contras as Artes das Trevas no segundo ano de Harry, Gilderoy Lockhart é uma famosa personalidade do mundo bruxo. Escritor renomado e premiado, ele é extremamente metido e interesseiro, se aproximando das pessoas de quem pode tirar algum proveito.

Saga Harry Potter: Gilderoy Lockhart publicou inúmeros livros sobre suas aventuras no mundo bruxo — Foto: Reprodução/IMDb

Jason Isaacs é Lucio Malfoy

Pai de Draco, Lucio é um ex-Comensal da Morte, que embora tenha sido perdoado e não fale sobre o assunto abertamente, parece não ter mudado suas opiniões e apoio a Voldemort. Metido e calculista, ele acredita na nobreza dos bruxos puro-sangue e passa estes ideais para seu filho, Draco. Inimigo declarado de Harry, Lucio vive humilhando personagens como Arthur Weasley e Hermione Granger.

Saga Harry Potter: Lucio Malfoy é casado com Narcisa com quem teve o filho Draco — Foto: Divulgação//Warner Bros. Pictures

Helena Bonham Carter é Bellatrix Lestrange

Comensal da Morte, Bellatrix Lestrange é prima de Sirius Black. Muito leal a Voldemort, a bruxa é completamente insana, sendo uma de suas seguidoras mais temidas e cruéis. Condenada à prisão perpétua em Azkaban, após a queda de seu líder, ela anseia pelo retorno de Voldemort e um novo período de trevas na comunidade mágica.

Bellatrix Lestrange é uma das Comensais da Morte mais sádicas de Voldemort — Foto: Reprodução/IMDb

Imelda Staunton é Dolores Umbridge

Professora de Defesa Contra as Artes das Trevas no quinto ano de Harry, Dolores é uma bruxa arrogante e cruel. Embora tenha sido contratada para lecionar, sua real intenção no castelo é servir como uma espiã do Ministério da Magia, órgão em que atua como Chefe da Seção de Controle do Uso Indevido da Magia. Oportunista, Umbridge não mede esforços para conseguir o que quer.

Dolores Umbridge esconde uma personalidade bastante cruel, por trás de roupas angelicais — Foto: Reprodução/IMDb

Evanna Lynch é Luna Lovegood

Jovem bruxa, Luna Lovegood é uma garota muito sincera, fantasiosa e aventureira. Quase sempre perdida em seus próprios pensamentos, ela é considerada por outros alunos como louca, embora apenas tenha suas próprias crenças. Após ver a mãe morrer acidentalmente aos nove anos, Luna foi criada pelo pai, um homem excêntrico e editor do Pasquim -- uma revista produzida no mundo bruxo.

Luna Lovegood presenciou a morte da mãe quando era criança, adquirindo assim a capacidade de ver trestálios — Foto: Reprodução/IMDb

Toby Jones é Dobby

Elfo doméstico, Dobby é servo dos Malfoy, família que o trata de maneira cruel e desprezível. Embora sonhe em ser livre, Dobby se esforça ao máximo para realizar todas as exigências de seu mestre. No terceiro ano de Harry em Hogwarts, seu caminho e o do garoto se cruzam, fazendo com que Dobby crie um carinho especial pelo bruxinho.

Dobby é um elfo doméstico, o que significa que ele é um criatura a serviço e devota de seu mestre — Foto: Reprodução/IMDb

Assista: saiba tudo sobre o HBO Max